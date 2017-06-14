İstanbul Boğazı turkuaza döndü: NASA nedenini açıkladı

Planktonlar Neden Oldu
Renk değişiminin nedeni ise NASA’nın açıklamasıyla ortaya çıktı. NASA’nın açıklamalarına göre Aqua uydusunda bulunan MODIS radyometresinin elde ettiği görüntülerde 29 Mayıs’tan itibaren Karadeniz’de fitoplankton sayısında ciddi bir artış olduğu ortaya gözlemlendi. Karadeniz'de yaygın olarak bulunan fitoplankton tiplerinin, beyaz kalsiyum karbonat ile kaplanmış mikroskobik planktonlar olduğunu belirten NASA bu planktonların büyük kümeler halinde bir araya geldiğinde bu uzaydan; parlak, süt şeklinde görünebildiğini de ekledi.
Ayrıca NASA’nın açıklamasına göre bu dönemlerde Karadeniz’deki plankton sayısının da artması geçmiş yıllardaki verilerle tutarlı yani endişeye neden olacak bir durum söz konusu değil. NASA’dan bilim adamı Norman Kuring de 2012’den beri plankton sayısındaki artışa bağlı olarak deniz renginde değişim gözlendiğini ancak ilk defa bu değişimin bu kadar net göründüğünü ifade etti.
https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=90318 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
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