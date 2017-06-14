Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

İstanbul Boğazı turkuaza döndü: NASA nedenini açıkladı

Son zamanlarda İstanbul Boğazı'ndaki renk değişimi ortaya güzel görüntüler çıkarmakla birlikte bazı endişeleri de beraberinde getirmişti. NASA renk değişiminin nedenini açıkladı.
1 yıl
16,1b
1
32
Diğer Bilim ve Teknoloji
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İstanbul Boğazı turkuaza döndü: NASA nedenini açıkladı
 

İstanbul Boğazı’nda yaklaşık bir haftadır devam eden renk değişimi, boğaza turkuaz rengini verip görenleri büyüleyici bir manzarayla baş başa bırakmıştı. Turkuaz rengiyle beraber ortaya eşsiz görüntüler çıksa da özellikle pazartesi günü Ege açıklarında meydana gelen ve İzmir’de yoğun olarak hissedilen depremin ardından bu renk değişiminin bir depremin habercisi olabileceğine dair spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Planktonlar Neden Oldu 

Renk değişiminin nedeni ise NASA’nın açıklamasıyla ortaya çıktı. NASA’nın açıklamalarına göre Aqua uydusunda bulunan MODIS radyometresinin elde ettiği görüntülerde 29 Mayıs’tan itibaren Karadeniz’de fitoplankton sayısında ciddi bir artış olduğu ortaya gözlemlendi. Karadeniz'de yaygın olarak bulunan fitoplankton tiplerinin, beyaz kalsiyum karbonat ile kaplanmış mikroskobik planktonlar olduğunu belirten NASA bu planktonların büyük kümeler halinde bir araya geldiğinde bu uzaydan; parlak, süt şeklinde görünebildiğini de ekledi.

Ayrıca NASA’nın açıklamasına göre bu dönemlerde Karadeniz’deki plankton sayısının da artması geçmiş yıllardaki verilerle tutarlı yani endişeye neden olacak bir durum söz konusu değil. NASA’dan bilim adamı Norman Kuring  de 2012’den beri plankton sayısındaki artışa bağlı olarak deniz renginde değişim gözlendiğini ancak ilk defa bu değişimin bu kadar net göründüğünü ifade etti.


https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=90318 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
myhotyro 1 yıl en beğenilen
Bilimde çok ileri düzeydeyiz, bakanlarımız da açıklıyorlar "Nasa'dan fersah fersah öndeyiz" diye. Ama içimize Nasa su serpiyor. Halbuki ben cüppeli bir bilimsek açıklama beklerdim.
Bilimde çok ileri düzeydeyiz, bakanlarımız da açıklıyorlar "Nasa'dan fersah fersah öndeyiz" diye. Ama içimize Nasa su serpiyor. Halbuki ben cüppeli bir bilimsek...
Devamını Gör
6 Yanıt Yanıtla +74
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
myhotyro 1 yıl
tctstcts

myhotyro

Bilimde çok ileri düzeydeyiz, bakanlarımız da açıklıyorlar "Nasa'dan fersah fersah öndeyiz" diye. Ama içimize Nasa su serpiyor. Halbuki ben cüppeli bir bilimsek açıklama beklerdim.

isiniz gucunuz hainlik 3 gun once gazetede cikan haberi oku sonra konus


turkiyegazetesi.com.tr/...

Başkalarına hain demekle olmuyor vatanperverlik. Kendini tarif etmek için başkalarını kullanma.
tctstctsmyhotyroBilimde çok ileri düzeydeyiz, bakanlarımız da açıklıyorlar "Nasa'dan fersah fersah öndeyi...
Devamını Gör
3 Yanıt Yanıtla +43
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
absamet 1 yıl myhotyro
bizim adamlar olayın nedenini açıklayalı çok oldu haberleri işine geldiği gibi 3 maymun misali okur izlersen olacağı bu.
Yanıtla +18
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
sosisvesalam 7 ay
nasa'ya gerek yok bizim üniversitelerden bir hocaya sorsaydınız söylerdi hatta sokaktan geçen bir vatandaşa dahi sorsanız planktonların sebep olduğunu söylerdi her sene olan bir şey haberi açmadan yine klasik haber dedim nasa ve bizim muhalefet de bu haberden prim yapmaya çalışmış :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
dobrasam 1 yıl
bizimkiler fetö dedilerdi ??
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
LambayaFunfDe 1 yıl
gazetede çıkan ve açıklamasını bir Türk vatandaşın yaptığı habere itibar etmeyip nasadan açıklama bekleyip onu haber yapmak. hain bir tık uzakta.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Paul Muaddib 1 yıl
Hep Alp yüzünden
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mavizaman 1 yıl
ne kadar güzel bir renk.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl
Manzara olarak gayet güzel görünüyor fakat bence yine de bir araştırılmalı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MonitörKertenkelesi 1 yıl
Turkuaz renkte olması ayrıca güzel bir tesadüf, zaten Türk kelimesi içinde geçen rengin Boğazda da olması, açıkcası keyif verdi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
burgfb 1 yıl
zaten bir hafta önce istanbul üniden akademisyen acıklamıştı plankton demişti. Nasamı en doğru son söz sahibi.
1 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
10ff 1 yıl
Fetocular boya dokmus denize. Kitalari birbirinden ayirip birbirimize girmemizi istiyorlar. UYAN ÜMMET!!1!1!1!11!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
tufanumur12 1 yıl
bir çok boş konuşanlara yorumlara inat manzara karşı buhar keyfi :) İnanılmaz harikulade bir görüntü. Birbirinizi yemeyi bırakın da manzaranın tadını çıkarın. İnsan resimlere baktıkça kuş olası geliyor. :) O kadar çok sorunlarla uğraşmaya başlamışsınız ki zevkini yaşamaktan aciz olmuşsunuz.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
16106 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
nasa, Türkiye Gündemi ve
5 etiket daha Diğer Bilim ve Teknoloji Bilim ve Teknoloji Furkan Babur MPopüler Popüler
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl ABD Kuzey Kore'yi siber saldırı düzenlemekle suçluyor 1 yıl IBM ve BMW bağlı araçlar için ortaklık kurdu 1 yıl Seagate, PS4 sahiplerini de unutmadı 1 yıl OnePlus 5’in yeni görseli, fiyatı ve özellikleri ortaya çıktı 1 yıl Microsoft, devletler tarafından desteklenen saldırılara karşı yama yayımladı 1 yıl Samsung ve LG marka ürünler yakında iletişim kurabilecekler 1 yıl Dayanıklılık testine giren HTC U11 bükülmeye karşı koyamadı 1 yıl AMD Ryzen için heybetli anakartlar: X399 ve X370 Mini-ITX 1 yıl Araştırmacılar metallerin geri dönüştürülmesi için yeni bir yöntem keşfetti 1 yıl Yeni nesil Google Pixel telefonlardan birini LG üretecek 1 yıl Klima Alırken Nelere Dikkat Etmek Gerekir? 1 yıl Firefox 54 yayınlandı: Şimdiye kadarki en iyi sürüm! 1 yıl Ryzen işlemcili, orta – üst seviye sistem tavsiyesi 1 yıl Yollardaki elektrikli otomobillerin sayısı 2 milyona ulaştı 1 yıl Amazon eski yöneticisine ilginç bir dava açtı 1 yıl Sürücüsüz otomobile bindim: Çinliler iddialı geliyor 1 yıl Üst model iMac Pro'nun fiyatı hesaplandı: 60.890 TL 1 yıl Playlink ile mobil cihazlar da PS4 heyecanına ortak oluyor 1 yıl Snap Inc. daha gelişmiş bir gözlük peşinde 1 yıl Atari’den yeni bir konsol iması 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN İstanbul Boğazı turkuaza döndü: NASA nedenini açıkladı Sonraki Tesla Model X, NHTSA çarpışma testlerinden 5 yıldızla geçti 1 yıl LG kendi sanal asistanını geliştiriyor 1 yıl Razer konsollara yönelik Thresher Ultimate oyuncu kulaklığını duyurdu 1 yıl Toshiba’dan nükleer santral işine 3.6 milyar dolarlık destek 1 yıl 16 çekirdekli AMD Threadripper bir süre Dell’e özel olacak 1 yıl Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait bankalara siber saldırı: Binlerce müşterinin bilgileri satıldı 1 yıl Aselsan’dan askeri nitelikli giyilebilir teknoloji çözümü: CENKER 1 yıl Google, Apple’ın yonga tasarımcısını işe aldı 1 yıl Fransa ve İngiltere, sosyal paylaşım sitelerine yeni zorunluluklar getirebilir 1 yıl Bir dönem sona erdi: Verizon resmen Yahoo’yu satın aldı 1 yıl PlayStation 4 satışları 60 milyonu geçti 1 yıl Samsung'un reklam bombardımanı Galaxy S8 sahiplerini kızdırdı 1 yıl Audi'den elektrikli otomobiller için E-Fabrika 1 yıl Bu da oldu: İşte hacimli üretim sıvı soğutmalı ilk güç kaynağı 1 yıl Türk – Japon Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Kuruluyor 1 yıl Dünyanın en ince iki boyutlu mıknatısı 1 yıl Tim Cook, Apple'ın otomobil projesini resmen açıkladı 1 yıl Vestel, Toshiba’nın televizyon bölümünü almak için resmen teklifini iletti 1 yıl Jaguar Land Rover, Lyft ile otonom filo oluşturacak 1 yıl Yeni iPhone 8 sızıntısı cihazın final tasarımını ortaya çıkardı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim