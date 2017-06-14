İstanbul Boğazı turkuaza döndü: NASA nedenini açıkladı

İstanbul Boğazı’nda yaklaşık bir haftadır devam eden renk değişimi, boğaza turkuaz rengini verip görenleri büyüleyici bir manzarayla baş başa bırakmıştı. Turkuaz rengiyle beraber ortaya eşsiz görüntüler çıksa da özellikle pazartesi günü Ege açıklarında meydana gelen ve İzmir’de yoğun olarak hissedilen depremin ardından bu renk değişiminin bir depremin habercisi olabileceğine dair spekülasyonlar ortaya atılmıştı.

Planktonlar Neden Oldu

Renk değişiminin nedeni ise NASA’nın açıklamasıyla ortaya çıktı. NASA’nın açıklamalarına göre Aqua uydusunda bulunan MODIS radyometresinin elde ettiği görüntülerde 29 Mayıs’tan itibaren Karadeniz’de fitoplankton sayısında ciddi bir artış olduğu ortaya gözlemlendi. Karadeniz'de yaygın olarak bulunan fitoplankton tiplerinin, beyaz kalsiyum karbonat ile kaplanmış mikroskobik planktonlar olduğunu belirten NASA bu planktonların büyük kümeler halinde bir araya geldiğinde bu uzaydan; parlak, süt şeklinde görünebildiğini de ekledi.

Ayrıca NASA’nın açıklamasına göre bu dönemlerde Karadeniz’deki plankton sayısının da artması geçmiş yıllardaki verilerle tutarlı yani endişeye neden olacak bir durum söz konusu değil. NASA’dan bilim adamı Norman Kuring de 2012’den beri plankton sayısındaki artışa bağlı olarak deniz renginde değişim gözlendiğini ancak ilk defa bu değişimin bu kadar net göründüğünü ifade etti.

https://earthobservatory.nasa.gov/IOTD/view.php?id=90318