İstanbul Havalimanı'na 5 bin km bakır, 3 bin km fiber optik kablo döşendi

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İstanbul Havalimanı, yolcu kapasitesinin yanında dijital altyapısı ile de öne çıkıyor. Dünyanın ilk Tier III sertifikalı havalimanı veri merkezine sahip İstanbul Havalimanı, aynı zamanda güvenlik, iletişim ve teknolojik altyapısı ile dünyanın ilk dijital havalimanı olarak gösteriliyor.

Havalimanının IT altyapısını IGA, ağ altyapısını ise R&M sağlıyor. İsviçre merkezli R&M, havalimanına 5 bin 400 km bakır kablo ve 3 bin 270 km fiber optik kablo döşedi. Fiber-optik dağıtım kabinleri, patch paneller ve 115 bin adet RJ45 port tedarik etti.

En yüksek yoğunluğa sahip fiber kablo teknolojisi kullanıldı

Kablolama yapılırken güvenlik ve iletim kaybına yönelik özel çözümler geliştirildi. Kablolama sistemlerindeki modüler tasarım sayesinde havaalanının genişlemesine göre ağ altyapısı da kolaylıkla genişletilebiliyor.

R&M, havaalanının veri merkezini patentli teknolojisi Netscale ile donattı. Netscale, yüksek yoğunluğu sayesinde 1U’luk 19 inç kabin ünitesinde 120 porta kadar bağlantı sağlıyor. Bu da, kabin içerisinde daha küçük alana daha fazla port yerleştirilmesini sağlıyor.

Veri merkezine, R&MinteliPhy dijital yönetim ve izleme sistemi de kuruldu. Bu sistem, veri ağının izlenmesini ve çalışmasını merkezi bir konumdan otomatik hale getiriyor. Sistem ayrıca altyapıdaki istenmeyen değişiklikleri veya konektörlere yapılacak istenmeyen müdahaleleri gerçek zamanlı bir şekilde izleyebiliyor.

R&M, alandaki kablolama altyapısı için 25 yıllık bir kullanım ömrü ve koşulsuz güvenilirlik garantisi verdi. Havalimanının kullanıma sunulan ilk bölümü yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip. Bu bölümün kablolama altyapısının ise 150 milyon yolcuya dahi yetebileceği ifade ediliyor. İstanbul Havalimanı, ek üç inşaatın tamamlanması ile birlikte yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.