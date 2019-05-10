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İstanbul Havalimanı'na 5 bin km bakır, 3 bin km fiber optik kablo döşendi

İstanbul Havalimanı'nda 5 bin 400 km bakır kablo ve 3 bin 270 km fiber optik kablo döşendi. R&M, en yüksek yoğunluğa sahip fiber kablo teknolojisini kullandı. Ağ altyapısı hakkında detaylar:
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul Havalimanı'na 5 bin km bakır, 3 bin km fiber optik kablo döşendi
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İstanbul Havalimanı, yolcu kapasitesinin yanında dijital altyapısı ile de öne çıkıyor. Dünyanın ilk Tier III sertifikalı havalimanı veri merkezine sahip İstanbul Havalimanı, aynı zamanda güvenlik, iletişim ve teknolojik altyapısı ile dünyanın ilk dijital havalimanı olarak gösteriliyor.

Havalimanının IT altyapısını IGA, ağ altyapısını ise R&M sağlıyor. İsviçre merkezli R&M, havalimanına 5 bin 400 km bakır kablo ve 3 bin 270 km fiber optik kablo döşedi. Fiber-optik dağıtım kabinleri, patch paneller ve 115 bin adet RJ45 port tedarik etti.

En yüksek yoğunluğa sahip fiber kablo teknolojisi kullanıldı

Kablolama yapılırken güvenlik ve iletim kaybına yönelik özel çözümler geliştirildi. Kablolama sistemlerindeki modüler tasarım sayesinde havaalanının genişlemesine göre ağ altyapısı da kolaylıkla genişletilebiliyor. 

R&M, havaalanının veri merkezini patentli teknolojisi Netscale ile donattı. Netscale, yüksek yoğunluğu sayesinde 1U’luk 19 inç kabin ünitesinde 120 porta kadar bağlantı sağlıyor. Bu da, kabin içerisinde daha küçük alana daha fazla port yerleştirilmesini sağlıyor.

Veri merkezine, R&MinteliPhy dijital yönetim ve izleme sistemi de kuruldu. Bu sistem, veri ağının izlenmesini ve çalışmasını merkezi bir konumdan otomatik hale getiriyor. Sistem ayrıca altyapıdaki istenmeyen değişiklikleri veya konektörlere yapılacak istenmeyen müdahaleleri gerçek zamanlı bir şekilde izleyebiliyor.

R&M, alandaki kablolama altyapısı için 25 yıllık bir kullanım ömrü ve koşulsuz güvenilirlik garantisi verdi. Havalimanının kullanıma sunulan ilk bölümü yıllık 90 milyon yolcu kapasitesine sahip. Bu bölümün kablolama altyapısının ise 150 milyon yolcuya dahi yetebileceği ifade ediliyor. İstanbul Havalimanı, ek üç inşaatın tamamlanması ile birlikte yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşacak.



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damn2u 1 hf. en beğenilen
Bu yatırım bir çok bireysel kullanıcının bütçesinden kesinti yapmış olmuyor mu? Hatta Atatürk Havalimanın da mevcut alt yapının da çöpe gittiği düşünülünce yarardan çok zarar olmuyor mu? Sadece bu da değil, mevcut havalimanı varken kapatıp başka bir yer de yenisini açmak bizim gibi ekonomisi sıkıntılı bir ülkeyi daha da zora sokmuyor mu? Sorular sorular sorular..
Bu yatırım bir çok bireysel kullanıcının bütçesinden kesinti yapmış olmuyor mu? Hatta Atatürk Havalimanın da mevcut alt yapının da çöpe gittiği düşünülünce ...
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9 Yanıt Yanıtla +114
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Glitz 1 hf.
Batılılar kıskandı falan diyoruz da ne yapsak altından bir batılınının döşediği birşey görüyoruz. Adamlar bize döşediği kabloyla bizi kıskanıyor.
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kuruwa 1 hf.
aynen arkadaşın dediği gibi kablo beton yiyeceğiz artık akaryakıt gıda dolar giyim yiyim aldı gidiyor durmadan dur diyebilen yok et haram grubuna girdi bile orta direğe. tarım hayvancılık dibte hala betona yatırım var
aynen arkadaşın dediği gibi kablo beton yiyeceğiz artık akaryakıt gıda dolar giyim yiyim aldı gidiyor durmadan dur diyebilen yok et haram grubuna girdi bile ort...
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damn2u 3 gün
Şunları da da şuraya iliştirelim gidelim, belki bir kaç aklı selim okur da neden eleştiriliyor ardında ki haklı sebepleri görebilir.
airporthaber.com/...
change.org/...
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damn2u 1 hf.
Hay havalimanınıza da size de... Millet evine sebze alamıyor, forumda bile konular açılıyor 2016 yılının fiyatları paylaşıldığında şimdiki fiyatlar normalin 10 katı olmuş, sizler gelmiş burada yatırımmış, geleceğe yönelikmiş vs saçma sapan şeylerden bahsediyorsunuz. Atatürk havalimanının kapasitesi yetmediği durumlar da Sabiha Gökçen Havalimanına aktarma olduğunu bilmeyen okumuşun cahilleri burada nutuk atıyorlar. Siz daha yeni kurulan havalimanı için kesilen ağaçlardan, yolların geçeceği arazilerle kimlere peşkeş çekildiğinden, kurutulan bataklıkların üzerine yapılan inşaatlardan, konumunun hava koşullarına elverişli olmayışından habersiz sırf yalakalık yada ak trollük müdür nedir birilerinin maşalığı peşindesiniz. Ülkesi seven adamlar böyle olmaz, olamaz, bize maval okumayın. Ülkenizi sevdiğinize ve insanınıza yararlı işler yapılmasını istediğinize zerre kadar inanmıyorum. Hepiniz kendi cukkanızı doldurma peşindesiniz.
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atilasat 1 hf.
gerçekleri söyleyince çamur olarak algılıyorsunuz.bu fetullah'a da yakın zaman önce "çamur" attırtmıyordunuz, değil çamur toz bile kondurtmuyordunuz.
Yanıtla +2
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sistemli adam 1 hf.
Muhalifler çamur atma telaşı içinde kendi kendilerini rezil etmişler.
Yanıtla +7
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xprowler 1 hf.
Telekom daha benim eve altyapi cekemiyor hemde 20 metre var yok rogar kapagiyla mesafe Allah belani versin telekom
Yanıtla +2
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Virtual Reality 1 hf.
Çimento karıp, beton atarak havalimanı yapmak mesele değil. İçine konulan cihazları yapmak asıl mesele. O network ürünlerinin hangisi bu ülkedeki bilim insanları tarafından icat edildi? Hangisi bu ülkedeki mühendisler tarafından tasarlandı? Hangisi bu ülkedeki yerli fabrikalar tarafından üretiliyor? Hiç biri. Çimentonun, betonun icadı bile bu coğrayadan çıkmadı. Muasır medeniyetler seviyesine çıkmadan hepsi boş iş, hepsi ölü yatırım.
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OverClocK1ng 1 hf.
Ben de benim evin önüne niye yıllardır fiber döşenmiyor, istikhakımı kim çaldı diyordum. Benim kablonun nereye gittiği belli oldu...
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SHADQW 1 hf.
Duy bunları Türk Telekom. Feyz al da arayınca sorun bağlanmaya çalıştığınız sitede deme...
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gkhnergl 1 hf.
Ulan 200 mt kablo çekmiyorlar bizim binaya, yazıklar olsun, sanki NASA ile sürekli iletişim halinde olacaklar şuraya bak
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DH Misafiri 1 hf.
çok cahilce yorumlar olmuş bireysel kullanıcının bütcesinden neden çıksın ?.. adam özel şirket ayrıca sırf hava parası 50 milyar dolara yakın para verdi.. onca çalışan onca ucak inip çıkacak vergi alınacak ataturk hava limanının büyük bölümüde millet bahcesi oldu, şehrin merkezinde artık yogunlugu kaldıramayan bir hava limanının nesini savunursunuz ve muhalefet edersiniz ... komedi ya
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