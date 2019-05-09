Samsung’dan 64MP çözünürlüğünde sensör

Bir dönem akıllı telefon kameralarının yüksek çözünürlük sevdasından vazgeçerek daha düşük çözünürlükte ancak daha kaliteli fotoğraflar çeken sensörlere yöneldiğini görmüştük. Bugün ise yine yüksek çözünürlük yarışı başlamış durumda.

ISOCELL Bright GW1 özellikleri

Son olarak piyasada Samsung’un 48MP çözünürlüğünde ISOCELL GM1 ve Sony’nin IMX586 sensörleri yer alıyordu. Şimdi Samsung yeni sensörü ile çözünürlük çıtasını 64MP seviyesine çıkarıyor.

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ISOCELL Bright GW1 adındaki yeni sensör 64MP çözünürlüğe sahip. Bununla birlikte sensör 0.8 mikron büyüklüğünde yani karanlık ortamlarda performansın düşeceği anlaşılıyor. Tetracell teknolojisi sayesinde ise 4 piksel birleşerek 1 piksel oluyor ve daha kaliteli fotoğraflar ortaya çıkıyor.

Işık koşullarının yeterli olduğu ortamlarda sensör resim birleştirme yaparak 64MP çözünürlüğünde fotoğraflar yakalayabiliyor. Eğer ışık yetersiz ise bu kez 16MP çözünürlüğünde daha detaylı görüntüler elde ediliyor. Sensör ayrıca daha iyi performans için Dual Conversion Gain (DCG) ve daha iyi odaklama için Super PD (Phase Detect) teknolojilerini de sunuyor. Yani aslında efektif olarak 16MP çözünürlüğünde diyebiliriz.

Samsung’un yüksek çözünürlüklü sensörleri bu bakımdan biraz daha pazarlamaya yönelikmiş gibi duruyor zira bu sensörler amiral gemilerinden ziyade Xiaomi Redmi Note 7 ve Meizu Note 9 gibi alt seviye telefonlarda kullanılıyor. Sony sensörler ise bu anlamda daha başarılı. Samsung ayrıca ISOCELL Bright GM2 adında 48MP çözünürlüğünde yeni bir sensör daha duyurdu.