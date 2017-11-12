İstanbul’da Bitcoin ile bonzai siparişi veren 5 genç yakalandı

Yurtdışından Bitcoin ile bonzai siparişi veren 5 üniversite öğrencisi yakalandı. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde gönderici bilgisi bulunmayan kargolarda uyuşturucu madde tespit etti. Sipariş veren beş gençten ikisi tutuklandı.

Kargocu Kılığına Girip Kargoyu Teslim Ettiler

Gümrük muhafaza ekipleri, kargocu gibi davranarak gelen kargoları alıcılarına teslim etti. 1 ay içinde ayrı zamanlarda kargoları alan kişiler, kargoların içinde uyuşturucu çıkması üzerine suçüstü yakalandı. Paketlerde 35 ile 150’şer gramlık Kanada esrarı ve bonzai bulunduğu belirlendi. Ayrıca evde bir de kurusıkı silah bulundu. Operasyonda yakalanan 5 gençten ikisi tutuklanırken, diğer üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.





Sanal Para ile Uyuşturucu Satan Sitelerin Engellenmesi Gerekiyor

Konu ile ilgili Habertürk’e açıklamalarda bulunan Avukat Helin Ballkıkaya bazı web sitelerde Bitcoin ile uyuşturucu satışı olduğunu, bu sitelerin nasıl satın alım yapacağını madde madde anlattığını söylüyor. Bitcoin ile para transferinde satıcı ve müşterinin takip edilememesinden dolayı Bitcoin tercih ediliyor.

Bu sitelerde, sipariş veren kişilerin yorumları bile mevcut. Bu yorumların hepsi, bu şekilde sipariş vermekten bir zarar gelmeyeceği üzerine yapılmış. Av. Helin Ballı Kaya konu ile ilgili olarak “Bu şekilde kolay erişilebilen internet siteleri aracılığı ile uyuşturucu madde siparişi verme olayları artıyor. Maalesef birçok insan bu suçun ne kadar yüksek cezalar öngördüğünden bihaber durumda.” diyor. Henüz bu sitelere erişim engeli getirilmedi. Bu konuda savcılığı yapılan başvurular yapıldı.

http://www.haberturk.com/bitcoinle-uyusturucu-siparisi-verdiler-1710096