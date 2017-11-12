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İstanbul’da Bitcoin ile bonzai siparişi veren 5 genç yakalandı

Dijital para birimlerinin şifreli yapısı bazı güvenlik problemlerine yol açabiliyor. Bunun bir örneği olarak Bitcoin ile uyuşturucu siparişi verilebiliyor. Bu şekilde sipariş veren 5 genç yakalandı.
1 yıl
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Yusuf Akbaş
Yazar
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İstanbul’da Bitcoin ile bonzai siparişi veren 5 genç yakalandı

Yurtdışından Bitcoin ile bonzai siparişi veren 5 üniversite öğrencisi yakalandı. İstanbul Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri tarafından üzerinde gönderici bilgisi bulunmayan kargolarda uyuşturucu madde tespit etti. Sipariş veren beş gençten ikisi tutuklandı.

Kargocu Kılığına Girip Kargoyu Teslim Ettiler

Gümrük muhafaza ekipleri, kargocu gibi davranarak gelen kargoları alıcılarına teslim etti. 1 ay içinde ayrı zamanlarda kargoları alan kişiler, kargoların içinde uyuşturucu çıkması üzerine suçüstü yakalandı. Paketlerde 35 ile 150’şer gramlık Kanada esrarı ve bonzai bulunduğu belirlendi. Ayrıca evde bir de kurusıkı silah bulundu. Operasyonda yakalanan 5 gençten ikisi tutuklanırken, diğer üçü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul’da Bitcoin ile bonzai siparişi veren 5 genç yakalandı


Sanal Para ile Uyuşturucu Satan Sitelerin Engellenmesi Gerekiyor

Konu ile ilgili Habertürk’e açıklamalarda bulunan Avukat Helin Ballkıkaya bazı web sitelerde Bitcoin ile uyuşturucu satışı olduğunu, bu sitelerin nasıl satın alım yapacağını madde madde anlattığını söylüyor. Bitcoin ile para transferinde satıcı ve müşterinin takip edilememesinden dolayı Bitcoin tercih ediliyor.

Bu sitelerde, sipariş veren kişilerin yorumları bile mevcut. Bu yorumların hepsi, bu şekilde sipariş vermekten bir zarar gelmeyeceği üzerine yapılmış. Av. Helin Ballı Kaya konu ile ilgili olarak “Bu şekilde kolay erişilebilen internet siteleri aracılığı ile uyuşturucu madde siparişi verme olayları artıyor. Maalesef birçok insan bu suçun ne kadar yüksek cezalar öngördüğünden bihaber durumda.” diyor. Henüz bu sitelere erişim engeli getirilmedi. Bu konuda savcılığı yapılan başvurular yapıldı.


http://www.haberturk.com/bitcoinle-uyusturucu-siparisi-verdiler-1710096 Yorum Yaz
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theJuDGe_41 1 yıl en beğenilen Kerim5100
Kerim5100

Hani takip edilemiyordu :D

Para akışını değil de kargoyu takip etmişler. Daha sonra ifadelerinde de sitelerin adlarını söyleyip bitcoin ile aldıklarını söylemişler
Kerim5100Hani takip edilemiyordu :DPara akışını değil de kargoyu takip etmişler. Daha sonra ifadelerinde de sitelerin ad...
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mavizaman 1 yıl
salaklar gümrük bakmayacak mı zannetmişler heriflerdeki kafaya bak tıp öğrencisi mi neymiş birde gazetede öyle diyordu.
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Xagdas 1 yıl
Uzatılmış hızlı çekim şarjor :))
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huhuq 1 yıl
yurtiçi sipariş olsa neyse alırsınız, yurtdışından geliyor gümrükten geçiyor onlar, bitcoin kullanacak kafa var ama bunu düşünecek kafa yok mu,, ne garip
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denizbay1 1 yıl
Al sana Bitcoin işte. Fiziksel parayla da bu iş yapılıyor evet, fakat bu gibi aptallar ve bu sanal paranın şu şekilde kötü örneklere konu olması siz söz de jenginlere zarar verecek. Kimse gelip akıl vermeye çalışmasın, ben bu fikrimi değiştirmek istemiyorum. Yormayın kendinizi ;)
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mementopolis 1 yıl
Bitcoin'lerede el koyulmali XD
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Kerim5100 1 yıl
Hani takip edilemiyordu :D
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theJuDGe_41 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Hani takip edilemiyordu :D

Para akışını değil de kargoyu takip etmişler. Daha sonra ifadelerinde de sitelerin adlarını söyleyip bitcoin ile aldıklarını söylemişler
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