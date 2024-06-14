Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Bitcoin ATM nedir? İstanbul’da Bitcoin ATM nerelerde bulunur? İşte bilinmesi gerekenler

    Bitcoin ATM’lerin sayısı artarken insanlar İstanbul’daki Bitcoin ATM’lerinin yerini merak ediyor. İşte Bitcoin ATM nedir, Bitcoin ATM nerede bulunur? sorularının cevabı ve dahası:
    İstanbul Bitcoin ATM Tam Boyutta Gör
    Bitcoin'in değeri son dönemde rekor seviyeye ulaşarak Kasım 2021'deki zirvesini aşmış durumda. Son bir yılda değerini yüzde 158 oranında artıran dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, yıl başından bu yana ise değerinin üstüne yüzde 50 koydu. Bu yükselişle birlikte birçok yatırımcı kripto para piyasasına ilk kez adım atıyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz Bitcoin ATM'lerini fark etmiş ve bunların ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

    Standart ATM'ler gibi Bitcoin ATM'leri de müşterilerin finansal işlemler yapabildiği bir elektronik kiosk türüdür, ancak bunlar nakit yerine kripto paralar için tasarlanmıştır. ABD genelinde yaklaşık 31.000 Bitcoin ATM'si bulunurken Türkiye’de ise toplamda 22 adet bulunuyor. Bunların çoğunu İstanbul Bitcoin ATM makineleri oluşturuyor.

    İstanbul Bitcoin ATM nerelerde bulunur?

    İstanbul’un çeşitli yerlerinde 10’dan fazla Bitcoin ATM’si bulunuyor. Bu noktalarda Bitcoin kullanıcıları, ihtiyaçlarına uygun bir şekilde istedikleri işlemi gerçekleştirebiliyor. Lokasyon olarak İstanbul Bitcoin ATM’leri Beyoğlu, Başakşehir, Şişli ve Kadıköy’de bulunuyor. Bitomat güvencesiyle İstanbul’da yer alan güvenilir Bitcoin ATM’lerinden bazıları şu şekilde:

    İstanbul Taksim Bitcoin ATM

    İstanbul Taksim Bitcoin ATM Tam Boyutta Gör
    İstanbul Taksim Bitcoin ATM adresi şu şekilde: Gümüşsuyu, Tak-ı Zafer Cd. 3 A, 34437 Beyoğlu/İstanbul. Bitcoin ATM, merdivenlerin yanında diğer ATM'lerin arasında yer alıyor. Hafta içi her gün 06:00 - 00:30’a kadar açık. Hafta sonu ise Cuma günü de dahil olmak üzere 7/24 hizmet veriliyor.

    İstanbul Başakşehir Bitcoin ATM

    İstanbul Başakşehir Bitcoin ATM Tam Boyutta Gör
    İstanbul Başakşehir Bitcoin ATM adresi şu şekilde: Kemal Sunal Cd. Atrium Çarşısı no 19, 34398 Başakşehir/İstanbul. Bitcoin ATM Zemin katta, galeri girişinin karşısında yer alıyor. Haftanın 7 günü, saat 10:00 - 22:00 arasında açık.

    İstanbul Şişli Bitcoin ATM

    İstanbul Şişli Bitcoin ATM Tam Boyutta Gör
    İstanbul Şişli Bitcoin ATM adresi şu şekilde: H. Edip Adıvar Mahallesi Şişli Belediyesi Kültür Merkez, 34381 Şişli/İstanbul.  ATM, Simit Sarayı mağazasının yanındaki ATM alanında bulunuyor. Hafta içi her gün 06:00 - 00:30’a kadar açık. Hafta sonu ise Cuma günü de dahil olmak üzere 7/24 hizmet veriliyor.

    Bitcoin ATM nedir?

    Kısaca Bitcoin ATM, müşterilerin Bitcoin satın alabileceği ve aynı zamanda satabileceği kiosklardır. Bunları, tıpkı geleneksel ATM'ler gibi çalışan, ancak Bitcoin ve diğer kripto paraları satın almanıza ve satmanıza olanak tanıyan cihazlar olarak tanımlayabiliriz. Kimlik doğrulama ve işlem ücreti gibi bazı ek adımlar içerse de, Bitcoin'e erişimi kolaylaştırır ve kripto para birimlerini nakde çevirmenin veya tam tersi işlemin hızlı bir yolunu sunar.

    Bitcoin ATM para çekme nasıl yapılır?

    1. Kripto cüzdanınızdan para aktarmak üzere bir bitcoin cüzdan adresi oluşturun ve listeden bir kripto para seçin.
    2. Cüzdanınızdan belirtilen adrese para aktarın. Karşılığında, Bitcoin ATM'sinde okutmak için bir barkod alacaksınız.
    3. Parayı Bitcoin ATM'sinden alabilmeniz için önce blockchain'de doğrulanması gerekiyor. İşlem Durumunu Kontrol Et sayfasından emrin gerçekleştirilmeye hazır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
    4. Doğrulama tamamlandığında herhangi bir Bitcoin ATM'sinden barkodu okutarak nakit ödemeyi alabilirsiniz.

    Bitcoin ATM para kesiyor mu?

    Bitcoin ATM’lerde bir işlem sınırı bulunabilir ve bu ATM’den ATM’ye fark edebilir. Bu işlem sınırları belirli aralıklarla değişebiliyor. Bununla birlikte Bitcoin ATM’lerde komisyon da alınmakta. Ancak bu komisyon oranları genellikle borsalardan daha uygundur. Örneğini verdiğimiz Bitomat ATM’leri genellikle yüzde 2’nin altında komisyon oranları sunuyor ve bunu yüzde 0’a kadar düşürebiliyor.

    Kripto para (Bitcoin dahil) banka hesabına bağlı değildir, tamamen sanaldır ve blockchain teknolojisini kullanır. Bu, Bitcoin ATM'sinde para bozdurulduğunda paranın bir banka hesabında veya nakit olarak görünmediği, bunun yerine ayrı bir dijital Bitcoin cüzdanına aktarıldığı anlamına gelir.

    Bitcoin ATM kullanımı oldukça basit ve gerekli olan tüm adımlar ilgili ekranda talimat şeklinde kullanıcıya gösteriliyor. Kullanıcı yorumları genellikle Bitcoin'in anında alınmasını ve arayüzün basitliğini vurguluyor. Ayrıca Bitcoin ATM’lerinde borsalardaki gibi kimlik bilgileri paylaşma zorunluluğu bulunmuyor. Belirli bir limitin üstünde işlemlerde ise kimlik doğrulamasına ihtiyaç duyuluyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    iç içe geçmiş üçgen sarı yağ lambası neden yanar elektronik ehliyet sınavını geçemiyorum ne yapmam lazım sahibinden eklenti dikişlerden kan gelmesi normal mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6.000-8.000 TL Arası Telefonlar
    POCO C65
    POCO C65
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple M2 MacBook Air
    Apple M2 MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız