Bitcoin ATM nedir? İstanbul’da Bitcoin ATM nerelerde bulunur? İşte bilinmesi gerekenler

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Tam Boyutta Gör Bitcoin'in değeri son dönemde rekor seviyeye ulaşarak Kasım 2021'deki zirvesini aşmış durumda. Son bir yılda değerini yüzde 158 oranında artıran dünyanın en büyük kripto parası Bitcoin, yıl başından bu yana ise değerinin üstüne yüzde 50 koydu. Bu yükselişle birlikte birçok yatırımcı kripto para piyasasına ilk kez adım atıyor. Eğer siz de onlardan biriyseniz Bitcoin ATM'lerini fark etmiş ve bunların ne olduğunu merak ediyor olabilirsiniz.

Standart ATM'ler gibi Bitcoin ATM'leri de müşterilerin finansal işlemler yapabildiği bir elektronik kiosk türüdür, ancak bunlar nakit yerine kripto paralar için tasarlanmıştır. ABD genelinde yaklaşık 31.000 Bitcoin ATM'si bulunurken Türkiye’de ise toplamda 22 adet bulunuyor. Bunların çoğunu İstanbul Bitcoin ATM makineleri oluşturuyor.

İstanbul Bitcoin ATM nerelerde bulunur?

İstanbul’un çeşitli yerlerinde 10’dan fazla Bitcoin ATM’si bulunuyor. Bu noktalarda Bitcoin kullanıcıları, ihtiyaçlarına uygun bir şekilde istedikleri işlemi gerçekleştirebiliyor. Lokasyon olarak İstanbul Bitcoin ATM’leri Beyoğlu, Başakşehir, Şişli ve Kadıköy’de bulunuyor. Bitomat güvencesiyle İstanbul’da yer alan güvenilir Bitcoin ATM’lerinden bazıları şu şekilde:

İstanbul Taksim Bitcoin ATM

Tam Boyutta Gör İstanbul Taksim Bitcoin ATM adresi şu şekilde: Gümüşsuyu, Tak-ı Zafer Cd. 3 A, 34437 Beyoğlu/İstanbul. Bitcoin ATM, merdivenlerin yanında diğer ATM'lerin arasında yer alıyor. Hafta içi her gün 06:00 - 00:30’a kadar açık. Hafta sonu ise Cuma günü de dahil olmak üzere 7/24 hizmet veriliyor.

İstanbul Başakşehir Bitcoin ATM

Tam Boyutta Gör İstanbul Başakşehir Bitcoin ATM adresi şu şekilde: Kemal Sunal Cd. Atrium Çarşısı no 19, 34398 Başakşehir/İstanbul. Bitcoin ATM Zemin katta, galeri girişinin karşısında yer alıyor. Haftanın 7 günü, saat 10:00 - 22:00 arasında açık.

İstanbul Şişli Bitcoin ATM

Tam Boyutta Gör İstanbul Şişli Bitcoin ATM adresi şu şekilde: H. Edip Adıvar Mahallesi Şişli Belediyesi Kültür Merkez, 34381 Şişli/İstanbul. ATM, Simit Sarayı mağazasının yanındaki ATM alanında bulunuyor. Hafta içi her gün 06:00 - 00:30’a kadar açık. Hafta sonu ise Cuma günü de dahil olmak üzere 7/24 hizmet veriliyor.

Bitcoin ATM nedir?

Kısaca Bitcoin ATM, müşterilerin Bitcoin satın alabileceği ve aynı zamanda satabileceği kiosklardır. Bunları, tıpkı geleneksel ATM'ler gibi çalışan, ancak Bitcoin ve diğer kripto paraları satın almanıza ve satmanıza olanak tanıyan cihazlar olarak tanımlayabiliriz. Kimlik doğrulama ve işlem ücreti gibi bazı ek adımlar içerse de, Bitcoin'e erişimi kolaylaştırır ve kripto para birimlerini nakde çevirmenin veya tam tersi işlemin hızlı bir yolunu sunar.

Bitcoin ATM para çekme nasıl yapılır?

Kripto cüzdanınızdan para aktarmak üzere bir bitcoin cüzdan adresi oluşturun ve listeden bir kripto para seçin. Cüzdanınızdan belirtilen adrese para aktarın. Karşılığında, Bitcoin ATM'sinde okutmak için bir barkod alacaksınız. Parayı Bitcoin ATM'sinden alabilmeniz için önce blockchain'de doğrulanması gerekiyor. İşlem Durumunu Kontrol Et sayfasından emrin gerçekleştirilmeye hazır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Doğrulama tamamlandığında herhangi bir Bitcoin ATM'sinden barkodu okutarak nakit ödemeyi alabilirsiniz.

Bitcoin ATM para kesiyor mu?

Bitcoin ATM’lerde bir işlem sınırı bulunabilir ve bu ATM’den ATM’ye fark edebilir. Bu işlem sınırları belirli aralıklarla değişebiliyor. Bununla birlikte Bitcoin ATM’lerde komisyon da alınmakta. Ancak bu komisyon oranları genellikle borsalardan daha uygundur. Örneğini verdiğimiz Bitomat ATM’leri genellikle yüzde 2’nin altında komisyon oranları sunuyor ve bunu yüzde 0’a kadar düşürebiliyor.

Kripto para (Bitcoin dahil) banka hesabına bağlı değildir, tamamen sanaldır ve blockchain teknolojisini kullanır. Bu, Bitcoin ATM'sinde para bozdurulduğunda paranın bir banka hesabında veya nakit olarak görünmediği, bunun yerine ayrı bir dijital Bitcoin cüzdanına aktarıldığı anlamına gelir.

Bitcoin ATM kullanımı oldukça basit ve gerekli olan tüm adımlar ilgili ekranda talimat şeklinde kullanıcıya gösteriliyor. Kullanıcı yorumları genellikle Bitcoin'in anında alınmasını ve arayüzün basitliğini vurguluyor. Ayrıca Bitcoin ATM’lerinde borsalardaki gibi kimlik bilgileri paylaşma zorunluluğu bulunmuyor. Belirli bir limitin üstünde işlemlerde ise kimlik doğrulamasına ihtiyaç duyuluyor.

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Bitcoin ATM nedir? İstanbul Bitcoin ATM nerelerde bulunur?