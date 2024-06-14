Bitcoin ATM nedir? İstanbul’da Bitcoin ATM nerelerde bulunur? İşte bilinmesi gerekenler

- İstanbul Bitcoin ATM nerelerde bulunur?
- Bitcoin ATM nedir?
- Bitcoin ATM para çekme nasıl yapılır?
- Bitcoin ATM para kesiyor mu?
- Yorumlar
Standart ATM'ler gibi Bitcoin ATM'leri de müşterilerin finansal işlemler yapabildiği bir elektronik kiosk türüdür, ancak bunlar nakit yerine kripto paralar için tasarlanmıştır. ABD genelinde yaklaşık 31.000 Bitcoin ATM'si bulunurken Türkiye’de ise toplamda 22 adet bulunuyor. Bunların çoğunu İstanbul Bitcoin ATM makineleri oluşturuyor.
İstanbul Bitcoin ATM nerelerde bulunur?
İstanbul’un çeşitli yerlerinde 10’dan fazla Bitcoin ATM’si bulunuyor. Bu noktalarda Bitcoin kullanıcıları, ihtiyaçlarına uygun bir şekilde istedikleri işlemi gerçekleştirebiliyor. Lokasyon olarak İstanbul Bitcoin ATM’leri Beyoğlu, Başakşehir, Şişli ve Kadıköy’de bulunuyor. Bitomat güvencesiyle İstanbul’da yer alan güvenilir Bitcoin ATM’lerinden bazıları şu şekilde:
İstanbul Taksim Bitcoin ATM
İstanbul Başakşehir Bitcoin ATM
İstanbul Şişli Bitcoin ATM
Bitcoin ATM nedir?
Kısaca Bitcoin ATM, müşterilerin Bitcoin satın alabileceği ve aynı zamanda satabileceği kiosklardır. Bunları, tıpkı geleneksel ATM'ler gibi çalışan, ancak Bitcoin ve diğer kripto paraları satın almanıza ve satmanıza olanak tanıyan cihazlar olarak tanımlayabiliriz. Kimlik doğrulama ve işlem ücreti gibi bazı ek adımlar içerse de, Bitcoin'e erişimi kolaylaştırır ve kripto para birimlerini nakde çevirmenin veya tam tersi işlemin hızlı bir yolunu sunar.
Bitcoin ATM para çekme nasıl yapılır?
- Kripto cüzdanınızdan para aktarmak üzere bir bitcoin cüzdan adresi oluşturun ve listeden bir kripto para seçin.
- Cüzdanınızdan belirtilen adrese para aktarın. Karşılığında, Bitcoin ATM'sinde okutmak için bir barkod alacaksınız.
- Parayı Bitcoin ATM'sinden alabilmeniz için önce blockchain'de doğrulanması gerekiyor. İşlem Durumunu Kontrol Et sayfasından emrin gerçekleştirilmeye hazır olup olmadığını kontrol edebilirsiniz.
- Doğrulama tamamlandığında herhangi bir Bitcoin ATM'sinden barkodu okutarak nakit ödemeyi alabilirsiniz.
Bitcoin ATM para kesiyor mu?
Bitcoin ATM’lerde bir işlem sınırı bulunabilir ve bu ATM’den ATM’ye fark edebilir. Bu işlem sınırları belirli aralıklarla değişebiliyor. Bununla birlikte Bitcoin ATM’lerde komisyon da alınmakta. Ancak bu komisyon oranları genellikle borsalardan daha uygundur. Örneğini verdiğimiz Bitomat ATM’leri genellikle yüzde 2’nin altında komisyon oranları sunuyor ve bunu yüzde 0’a kadar düşürebiliyor.
Kripto para (Bitcoin dahil) banka hesabına bağlı değildir, tamamen sanaldır ve blockchain teknolojisini kullanır. Bu, Bitcoin ATM'sinde para bozdurulduğunda paranın bir banka hesabında veya nakit olarak görünmediği, bunun yerine ayrı bir dijital Bitcoin cüzdanına aktarıldığı anlamına gelir.
Bitcoin ATM kullanımı oldukça basit ve gerekli olan tüm adımlar ilgili ekranda talimat şeklinde kullanıcıya gösteriliyor. Kullanıcı yorumları genellikle Bitcoin'in anında alınmasını ve arayüzün basitliğini vurguluyor. Ayrıca Bitcoin ATM’lerinde borsalardaki gibi kimlik bilgileri paylaşma zorunluluğu bulunmuyor. Belirli bir limitin üstünde işlemlerde ise kimlik doğrulamasına ihtiyaç duyuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.