2023 yılında çıkacak filmler: Yeni Marvel ve DC filmleri, Görevimiz Tehlike ve dahası

Tam Boyutta Gör COVID-19 salgını döneminde sinema dünyası biraz sönük geçti. Ancak 2023 yılı oldukça dolu geliyor diyebiliriz. Sinemaseverler Wes Anderson, Ridley Scott, Martin Scorcese, Denis Villeneuve ve Christopher Nolan gibi önde gelen isimlerin 2023 yılında çıkacak yeni filmlerine kavuşacak. Aynı zamanda Taika Waititi, Greta Gerwig, Ari Aster ve James Mangold’u ayrı tatlarda göreceğiz.

Merakla beklenen 2023 filmleri

Tam Boyutta Gör 2023 yılında birkaç kez ertelenen Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) ve DC’nin The Flash filmini nihayet beyazperdede göreceğiz. Marvel Sinematik Evreni, 2023'te üç devam filmiyle Faz 5’i oluşturmaya başlayacak: Ant-Man ve Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Galaksinin Koruyucuları 3) ve The Marvels.

Öte yandan 2023 yılında mevcut DC Sinematik Evreni’nin son filmlerini göreceğiz gibi görünüyor. Eski DC Films başkanı Walter Hamada tarafından desteklenen Shazam: Fury of the Gods ve Blue Beetle bildiğimiz DCEU’nun son filmleri olacak. Ancak yeni CEO’lar James Gunn ve Peter Safran yeni bir şeyler hazırlıyorlar ve bu yeni şeyler The Flash filmi ile bağlantılı olabilir.

2023 korku filmi sevenler için de güzel bir yıl olacak gibi. 2023’ün ilk günlerinde katil oyuncak bebek M3gan ile korku sekansları başlayacak ve Şubat ayında Knock at the Cabin (Kulübeye Tıklat) ile devam edecek. Ve ikonik seri Scream 6, Mart ayında bizlerle birlikte olacak. Merakla beklenen Evil Dead Rise, Nisan ayında beyazperdeye gelecekken Ekim 2023’te The Exorcist (Şeytan) ve Testere 10 vizyona girecek.

2023 yılında animasyon filmleri de dolu dizgin. Özellikle The Super Mario Bros. Movie (Süper Mario Kardeşler Filmi) Nisan ayında sinemayı sarsabilir. Haziran ayında Spider-Man: Across the Spider-Verse (Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş) ile bir başka büyük animasyon filmine tanıklık edeceğiz.

Ayrıca 2023, bir Star Wars filminin olmadığı bir yıl daha olacak gibi ancak Lucasfilm, Harrison Ford‘lu Indiana Jones 5 (Indiana Jones and the Dial of Destiny) ile yılı boş geçmeyecek.

Tüm bunların yanında Greta Gerwig'in Barbie'si ve Christopher Nolan'ın Oppenheimer'ı Temmuz ayında aynı gün çıkış yapacak. Timothée Chalamet, Kasım ayında çıkacak Dune: Part Two'dan sadece bir ay sonra bir müzikalde Willy Wonka'yı canlandıracak. Kasım ayında aynı zamanda Açlık Oyunları serisi The Ballad of Songbirds and Snakes ile geri dönecek.

2023'te çıkacak önemli filmler

6 Ocak : M3GAN

: M3GAN 13 Ocak : House Party, A Man Called Otto

: House Party, A Man Called Otto 20 Ocak : Missing

: Missing 27 Ocak : Distant, Plane

: Distant, Plane 3 Şubat : Knock at the Cabin, 80 for Brady

: Knock at the Cabin, 80 for Brady 10 Şubat : Magic Mike’s Last Dance

: Magic Mike’s Last Dance 17 Şubat : Ant-Man and the Wasp: Quantumania

: Ant-Man and the Wasp: Quantumania 24 Şubat : Cocaine Bear

: Cocaine Bear 3 Mart : Creed III

: Creed III 10 Mart : Scream 6, 65 (Adam Driver’ın dinozorlu filmi), Inside

: Scream 6, 65 (Adam Driver’ın dinozorlu filmi), Inside 17 Mart : Shazam! Fury of the Gods

: Shazam! Fury of the Gods 24 Mart : John Wick: Chapter 4, Champions, The Lost King

: John Wick: Chapter 4, Champions, The Lost King 31 Mart : Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, A Good Person

: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, A Good Person 7 Nisan : The Super Mario Bros. Movie, Chevalier, The Pope’s Exorcist

: The Super Mario Bros. Movie, Chevalier, The Pope’s Exorcist 14 Nisan : Renfield

: Renfield 21 Nisan : Evil Dead Rise, Next Goal Wins

: Evil Dead Rise, Next Goal Wins 28 Nisan : Are You There God? It’s Me, Margaret

: Are You There God? It’s Me, Margaret 5 Mayıs: Guardians of the Galaxy Vol. 3

12 Mayıs : Book Club 2: The Next Chapter, Love Again

: Book Club 2: The Next Chapter, Love Again 19 Mayıs : Fast X

: Fast X 26 Mayıs : The Little Mermaid, About My Father

: The Little Mermaid, About My Father 2 Haziran : Spider-Man: Across the Spider-Verse

: Spider-Man: Across the Spider-Verse 9 Haziran : Transformers: Rise of the Beasts, Strays

: Transformers: Rise of the Beasts, Strays 16 Haziran : Elemental (Pixar), No Hard Feelings

: Elemental (Pixar), No Hard Feelings 23 Haziran : The Flash

: The Flash 30 Haziran : Indiana Jones 5, Harold and the Purple Crayon

: Indiana Jones 5, Harold and the Purple Crayon 7 Temmuz : Insidious 5

: Insidious 5 14 Temmuz : Mission Impossible: Dead Reckoning (Part One)

: Mission Impossible: Dead Reckoning (Part One) 21 Temmuz: Oppenheimer, Barbie

28 Temmuz : The Marvels

: The Marvels 4 Ağustos : The Meg 2: The Trench, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem

: The Meg 2: The Trench, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 11 Ağustos : The Haunted Mansion, Gran Turismo, The Last Voyage of the Demeter, Challengers

: The Haunted Mansion, Gran Turismo, The Last Voyage of the Demeter, Challengers 18 Ağustos : Blue Beetle, Untitled Please Don’t Destroy Comedy

: Blue Beetle, Untitled Please Don’t Destroy Comedy 1 Eylül : The Equalizer 3

: The Equalizer 3 8 Eylül : The Nun 2

: The Nun 2 15 Eylül : A Haunting in Venice

: A Haunting in Venice 22 Eylül : The Expendables 4, Next Goal Wins

: The Expendables 4, Next Goal Wins 6 Ekim : Kraven the Hunter, True Love

: Kraven the Hunter, True Love 13 Ekim : The Exorcist, Paw Patrol: The Mighty Movie

: The Exorcist, Paw Patrol: The Mighty Movie 27 Ekim : Saw X

: Saw X 3 Kasım: Dune: Part Two

17 Kasım : The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Trolls 3

: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Trolls 3 22 Kasım : Wish (Disney)

: Wish (Disney) 15 Aralık : Wonka

: Wonka 20 Aralık : Untitled Ghostbusters Sequel, The Color Purple

: Untitled Ghostbusters Sequel, The Color Purple 22 Aralık : Migrations (Illumination)

: Migrations (Illumination) 25 Aralık: Aquaman and the Lost Kingdom

