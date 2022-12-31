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    2023 yılında çıkacak filmler: Yeni Marvel ve DC filmleri, Görevimiz Tehlike ve dahası

    2022’nin son saatlerine yaklaşırken 2023 yılının getireceklerine biraz daha yaklaşıyoruz. 2023 yılı filmler açısından oldukça dolu olacak gibi görünüyor. İşte yeni yılda beklemeye değer filmler:
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    İşte 2023 yılında çıkacak beklemeye değer filmler Tam Boyutta Gör
    COVID-19 salgını döneminde sinema dünyası biraz sönük geçti. Ancak 2023 yılı oldukça dolu geliyor diyebiliriz. Sinemaseverler Wes Anderson, Ridley Scott, Martin Scorcese, Denis Villeneuve ve Christopher Nolan gibi önde gelen isimlerin 2023 yılında çıkacak yeni filmlerine kavuşacak. Aynı zamanda Taika Waititi, Greta Gerwig, Ari Aster ve James Mangold’u ayrı tatlarda göreceğiz.

    Merakla beklenen 2023 filmleri

    İşte 2023 yılında çıkacak beklemeye değer filmler Tam Boyutta Gör
    2023 yılında birkaç kez ertelenen Görevimiz Tehlike: Ölümcül Hesaplaşma Birinci Bölüm (Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One) ve DC’nin The Flash filmini nihayet beyazperdede göreceğiz. Marvel Sinematik Evreni, 2023'te üç devam filmiyle Faz 5’i oluşturmaya başlayacak: Ant-Man ve Wasp: Quantumania, Guardians of the Galaxy Vol. 3 (Galaksinin Koruyucuları 3) ve The Marvels.

    Öte yandan 2023 yılında mevcut DC Sinematik Evreni’nin son filmlerini göreceğiz gibi görünüyor. Eski DC Films başkanı Walter Hamada tarafından desteklenen Shazam: Fury of the Gods ve Blue Beetle bildiğimiz DCEU’nun son filmleri olacak. Ancak yeni CEO’lar James Gunn ve Peter Safran yeni bir şeyler hazırlıyorlar ve bu yeni şeyler The Flash filmi ile bağlantılı olabilir.

    2023 korku filmi sevenler için de güzel bir yıl olacak gibi. 2023’ün ilk günlerinde katil oyuncak bebek M3gan ile korku sekansları başlayacak ve Şubat ayında Knock at the Cabin (Kulübeye Tıklat) ile devam edecek. Ve ikonik seri Scream 6, Mart ayında bizlerle birlikte olacak. Merakla beklenen Evil Dead Rise, Nisan ayında beyazperdeye gelecekken Ekim 2023’te The Exorcist (Şeytan) ve Testere 10 vizyona girecek.

    2023 yılında animasyon filmleri de dolu dizgin. Özellikle The Super Mario Bros. Movie (Süper Mario Kardeşler Filmi) Nisan ayında sinemayı sarsabilir. Haziran ayında Spider-Man: Across the Spider-Verse (Örümcek-Adam: Örümcek-Evrenine Geçiş) ile bir başka büyük animasyon filmine tanıklık edeceğiz.

    Ayrıca 2023, bir Star Wars filminin olmadığı bir yıl daha olacak gibi ancak Lucasfilm, Harrison Ford‘lu Indiana Jones 5 (Indiana Jones and the Dial of Destiny) ile yılı boş geçmeyecek.

    Tüm bunların yanında Greta Gerwig'in Barbie'si ve Christopher Nolan'ın OppenheimerTemmuz ayında aynı gün çıkış yapacak. Timothée Chalamet, Kasım ayında çıkacak Dune: Part Two'dan sadece bir ay sonra bir müzikalde Willy Wonka'yı canlandıracak. Kasım ayında aynı zamanda Açlık Oyunları serisi The Ballad of Songbirds and Snakes ile geri dönecek.

    2023'te çıkacak önemli filmler

    İşte 2023 yılında çıkacak beklemeye değer filmler

    • 6 Ocak: M3GAN
    • 13 Ocak: House Party, A Man Called Otto
    • 20 Ocak: Missing
    • 27 Ocak: Distant, Plane
    • 3 Şubat: Knock at the Cabin, 80 for Brady
    • 10 Şubat: Magic Mike’s Last Dance
    • 17 Şubat: Ant-Man and the Wasp: Quantumania
    • 24 Şubat: Cocaine Bear
    • 3 Mart: Creed III
    • 10 Mart: Scream 6, 65 (Adam Driver’ın dinozorlu filmi), Inside
    • 17 Mart: Shazam! Fury of the Gods
    • 24 Mart: John Wick: Chapter 4, Champions, The Lost King
    • 31 Mart: Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves, A Good Person
    • 7 Nisan: The Super Mario Bros. Movie, Chevalier, The Pope’s Exorcist
    • 14 Nisan: Renfield
    • 21 Nisan: Evil Dead Rise, Next Goal Wins
    • 28 Nisan: Are You There God? It’s Me, Margaret
    • 5 Mayıs: Guardians of the Galaxy Vol. 3

    İşte 2023 yılında çıkacak beklemeye değer filmler Tam Boyutta Gör

    • 12 Mayıs: Book Club 2: The Next Chapter, Love Again
    • 19 Mayıs: Fast X
    • 26 Mayıs: The Little Mermaid, About My Father
    • 2 Haziran: Spider-Man: Across the Spider-Verse
    • 9 Haziran: Transformers: Rise of the Beasts, Strays
    • 16 Haziran: Elemental (Pixar), No Hard Feelings
    • 23 Haziran: The Flash
    • 30 Haziran: Indiana Jones 5, Harold and the Purple Crayon
    • 7 Temmuz: Insidious 5
    • 14 Temmuz: Mission Impossible: Dead Reckoning (Part One)
    • 21 Temmuz: Oppenheimer, Barbie

    İşte 2023 yılında çıkacak beklemeye değer filmler Tam Boyutta Gör

    • 28 Temmuz: The Marvels
    • 4 Ağustos: The Meg 2: The Trench, Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem
    • 11 Ağustos: The Haunted Mansion, Gran Turismo, The Last Voyage of the Demeter, Challengers
    • 18 Ağustos: Blue Beetle, Untitled Please Don’t Destroy Comedy
    • 1 Eylül: The Equalizer 3
    • 8 Eylül: The Nun 2
    • 15 Eylül: A Haunting in Venice
    • 22 Eylül: The Expendables 4, Next Goal Wins
    • 6 Ekim: Kraven the Hunter, True Love
    • 13 Ekim: The Exorcist, Paw Patrol: The Mighty Movie
    • 27 Ekim: Saw X
    • 3 Kasım: Dune: Part Two

    İşte 2023 yılında çıkacak beklemeye değer filmler Tam Boyutta Gör

    • 17 Kasım: The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes, Trolls 3
    • 22 Kasım: Wish (Disney)
    • 15 Aralık: Wonka
    • 20 Aralık: Untitled Ghostbusters Sequel, The Color Purple
    • 22 Aralık: Migrations (Illumination)
    • 25 Aralık: Aquaman and the Lost Kingdom

     

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    Baba kızı için yaptı: Ahşap Audi

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    ugah6aiw 4 gün önce

    hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv

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    vjdrsjejv 1 hafta önce

    Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d

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