Yeni yıl heyecanınıza ortak olacak en iyi yılbaşı filmleri

2022 yılı için artık son günlerimiz ve kutlama planları yapıldı. Kimilerinin planı arkadaşlarla toplanıp sohbet etmek kimilerinin planı da yılbaşı gecesinde güzel keyifli bir film izlemek. Biz de yeni yıla girerken, "Yılbaşında hangi film izlenir?" diye merak edenler için yılbaşında izlenecek filmler içeriği hazırlamak istedik.
Bu listeyi hazırlarken Noel filmleri gibi bir tema yerine filmlerin 2022 yılında çıkmış olmasına dikkat ettik ve sizlere, keyifli vakit geçirebileceğinizi düşündüğümüz en güzel filmleri seçtik. Bir yandan da filmlerin çok popüler olmamasına dikkat ettik. Yani Top Gun Maverick gibi herkesin bildiği veya The Northman gibi karanlık filmler seçmedik.
Yılbaşında izlenecek filmler (2022) 🎄
Yılbaşı filmleri seçmecemizdeki yapımları aileniz, arkadaşlarınız veya sevgilinizle izleyebilirsiniz. İşte 2023 yılbaşı gecesini evde karşılamak isteyenler için hazırladığımız en iyi yeni yıl filmleri listesi:
1. Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) 🎬
2. Pinokyo 👃
3. Suikast Treni (Bullet Train) 🚄
4. Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven (Glass Onion: A Knives Out Mystery) 🔪
5. The Gray Man 💂♂️
6. Yetenekli Bay Cage (The Unbearable Weight of Massive Talent) 🎂
Evet, en güzel yılbaşı filmleri listemiz bu şekildeydi. Sizlerin bizlere yılbaşı gecesi filmi diyebileceğimiz tarzda film önerileriniz var mı; yeni yıl filmleri arasında, yani 2023 yılında çıkacak filmler arasında en çok beklediğiniz filmleri yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.
En İyi Yılbaşı Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 608
hekesi kendin gibi sanma... @vjdrsejv
Daha çok kendine oyuncak yapmış bence :d