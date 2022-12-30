Yeni yıl heyecanınıza ortak olacak en iyi yılbaşı filmleri

2022 yılı için artık son günlerimiz ve kutlama planları yapıldı. Kimilerinin planı arkadaşlarla toplanıp sohbet etmek kimilerinin planı da yılbaşı gecesinde güzel keyifli bir film izlemek. Biz de yeni yıla girerken, "Yılbaşında hangi film izlenir?" diye merak edenler için yılbaşında izlenecek filmler içeriği hazırlamak istedik.

Bu listeyi hazırlarken Noel filmleri gibi bir tema yerine filmlerin 2022 yılında çıkmış olmasına dikkat ettik ve sizlere, keyifli vakit geçirebileceğinizi düşündüğümüz en güzel filmleri seçtik. Bir yandan da filmlerin çok popüler olmamasına dikkat ettik. Yani Top Gun Maverick gibi herkesin bildiği veya The Northman gibi karanlık filmler seçmedik.

Yılbaşında izlenecek filmler (2022) 🎄 Yılbaşı filmleri seçmecemizdeki yapımları aileniz, arkadaşlarınız veya sevgilinizle izleyebilirsiniz. İşte 2023 yılbaşı gecesini evde karşılamak isteyenler için hazırladığımız en iyi yeni yıl filmleri listesi: 1. Her Şey Her Yerde Aynı Anda (Everything Everywhere All at Once) 🎬 Her Şey Her Yerde Aynı Anda 2022'nin en çok konuşulan filmlerinden birisi oldu. Görece basit, sıkıcı ve istemediği bir hayatı yaşayan Evelyn, kendini birden dünyayı kurtarması gereken bir görevin içerisinde bulur. Aksiyon ve hikayesi sebebiyle filmin başından sonuna kadar dikkatiniz kaybolmadan izleyebileceğiniz bu film hikayesi ve ana fikriyle yılbaşında ailecek film izlemek isteyenler için güzel bir seçenek. Filmi Netflix platformunda bulabilirsiniz. 2. Pinokyo 👃 Pinokyo'yu sanıyorum ki bilmeyen çok az insan vardır. Netflix'te yayınlanmış bu filmin asıl dikkat çeken noktası ise Oscar ödüllü yönetmen Guillermo del Toro'nun yönetmenliğini yapması ve stop motion dediğimiz animasyon tarzına sahip olması. Ayrıca seslendirme kadrosundaki Ewan McGregor, David Bradley, Gregory Mann, Burn Gorman, Ron Perlman, John Turturro, Cate Blanchett, Finn Wolfhard, Christoph Waltz ve Tilda Swinton gibi usta isimler yer alıyor. 3. Suikast Treni (Bullet Train) 🚄 Suikast Treni ya da orijinal ismi ile Bullet Train, yine oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir film. Brad Pitt'in başrolünde olduğu bu filmde birbirini öldürmek için farklı sebepleri olan bir grup suikastçının tren yolculuğu anlatılıyor diyebiliriz. Yılın yine sevilen filmlerinden biriydi ve ne yazık ki çok konuşulmadı. Film özellikle aksiyon sahneleriyle ve heyecanın sürekli dorukta olmasıyla dikkat çekiyor. En iyi komedi filmleri (Türk ve yabancı) 3 gün önce eklendi 4. Bıçaklar Çekildi: Gizemli Bir Serüven (Glass Onion: A Knives Out Mystery) 🔪 Knives Out serisiyle birlikte sinema dünyası yeni dedektifine kavuştu diyebiliriz. Daniel Craig'in başrolünde olduğu Knives Out serisinde dedektifimiz zorlu davaları aydınlatmaya çalışıyor. Serinin ikinci filminde ise pandemi dönemine ve birçok ünlü isme ağır göndermelerin olduğu, gizemin yoğun olduğu ve sürekli merak içinde kaldığımız bir film karşımıza çıkıyor. İkinci filmi izlemek için ilk filmi izlemenize gerek yok ancak ilk filmin de keyifli olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden sıradan izlenebilir. 5. The Gray Man 💂‍♂️ The Gray Man de yine oyuncu kadrosuyla dikkat çeken bir film. Saf aksiyon türündeki bu filmde de eski bir CIA ajanına düzenlenen komplo hikayesini ve onu düzeltmeye çalışmasını izliyorsunuz. Bu film Russo kardeşlerin kuracağı yeni sinema evreninin ilki niteliğinde. Ayrıca film bütçesiyle de önceki yıllarda bir hayli konuşulmuştu. 6. Yetenekli Bay Cage (The Unbearable Weight of Massive Talent) 🎂 Geldik son filmimize. Nicolas Cage'in başrolünde olduğu bu filmde ona yine usta oyuncu Pedro pascal eşlik ediyor. Kariyerinde yavaş yavaş dibi görmeye başlayan Nicolas Cage, para kazanması gerektiği için hayranının doğum günü partisine katılmayı kabul etmek zorunda kalır ancak hayranının "farklı" birisi olduğunu fark eder ve kendini CIA görevinin içinde bulur.

Evet, en güzel yılbaşı filmleri listemiz bu şekildeydi. Sizlerin bizlere yılbaşı gecesi filmi diyebileceğimiz tarzda film önerileriniz var mı; yeni yıl filmleri arasında, yani 2023 yılında çıkacak filmler arasında en çok beklediğiniz filmleri yorumlar kısmında paylaşmayı unutmayın.

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En İyi Yılbaşı Filmleri Oylama: 5/5 (⭐⭐⭐⭐⭐) Toplam Oy: 608

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Yılbaşı gecesi evde izlenecek en iyi noel filmleri