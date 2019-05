İşte HP'nin ARM işlemcili yeni sunucusu

Geçtiğimiz günlerde 64-bit destekli yeni nesil ARMv8 mimarisine ilişkin bazı detayları açıklayan ARM'dan sonra HP cephesinden bazı haberler gelmiş ve firmanın ARM tabanlı sunucu hazırlığında olduğu ifade edilmişti. Gelen son bilgilere göre HP yeni sunucusunu önümüzdeki yıl içerisinde pazara sunacak dolayısıyla bu sistem (veya sistemlerde), 2013 sonu ya da 2014 için planlanan 64-bit ARM işlemciler kullanmayacak.

HP'nin "Project Moonshot" kod adıyla geliştirdiği raf tipi yeni sunucu sistemlerinde Calxeda firması tarafından geliştirilen dört çekirdekli 32-bit ARM işlemciler kullanılacak. EnergyCore adı verilen yeni işlemci tasarımındaki her çekirdeğin 1.5 Watt güç tükettiği ve yongada sistem tasarımı üzerinde 4GB RAM ile desteklendikleri bildirilirken, Calxeda'ya göre, yeni işlemciyi kullanan SSD sürücülü bir sunucu yük altında sadece 5 Watt güç tüketecek, bekleme durumunda ise güç tüketimi yarım Watt seviyesinde seyredecek.

HP'nin ARM tabanlı yeni sunucusu Redstone kod adını taşıyor ve toplamda 288 adet EnergyCore işlemci çekirdeğini üzerinde barındırıyor. Konfigürasyon anlamında baktığımızda her kart üzerinde dört, her kutuda 18 kart ve 4U sunucu rafında ise dört adet kutu yer alacak. Calxeda'ya göre raf tipi her sunucu yüksek çekirdek sayısı sayesinde 700 geleneksel sunucu ile eşdeğer performansı daha düşük güç tüketim seviyesinde sağlayabilecek.