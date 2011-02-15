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İşte HTC'nin tablet bilgisayarı: 1.5GHz işlemci ve Android 2.4'lü Flyer

8 yıl
10,6b
1
61
Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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İşte HTC'nin tablet bilgisayarı: 1.5GHz işlemci ve Android 2.4'lü Flyer
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Önce Windows Mobile hemen ardından da Android platformlarında endüstrinin en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olmayı başaran HTC, uzunca bir süredir devam eden spekülasyonlara son noktayı koydu ve tablet bilgisayarını, Barselona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. Flyer adını taşıyan tablet, 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Google tarafından Nisan ayına doğru lanse edilmesi beklenen Android 2.4 işletim sistemiyle çalışan tablet bilgisayar, Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli yeni nesil Snapdragon işlemcisini kullanıyor. 195.4 x 122 x 13.2mm boyutlarında olan ve Alüminyum yapılı yekpare gövdeye sahip olan HTC Flyer, 1GB RAM ile birlikte 32GB yerleşik depolama kapasitesi sunuyor ayrıca MicroSD kart slotu ile daha fazla depolama alanı yaratılabiliyor.

HTC telefonların en dikkat çekici özelliklerinden birisi olan Sense arabirimi de tablet bilgisayarlara uyarlanmış yeni versiyonu ile Flyer'daki yerini alıyor. 5MP çözünürlüğünde, oto-fokus özellikli ana kameraya ve 1.3MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan tablet bilgisayar, kablosuz iletişim için HSPA+/WCDMA, GPS, 802.11 b/g/n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle donatılan Flyer'da, bilgisayar bağlantısı içinse microUSB portuna yer veriliyor. Dijital pusula ve G-Sensörü gibi özleliklere de sahip olan HTC Flyer, 4000 mAh kapasiteli pili ile 4 saate kadar video oynatabiliyor. Bulut-bilgi işlem tabanlı oyun deneyimi de sunacak olan Flyer'da, HTC'nin bir süre önce 40 milyon dolarlık yatırım yaptığı OnLive firmasının özel bir uygulaması olacak. Bu uygulama sayesinde modern pek çok oyun, bulut-bilgi işlem servisi aracılığı ile yeterli internet bağlantısının olduğu her noktadan oynanabilecek. Piyasaya çıktıktan kısa süre sonra Android 3.0 güncellemesi alacağı belirtilen Flyer'ın yanında aksesuar olarak kapasitif kalem de sunulacak.

Genel görünümü itibariyle, tablet bilgisayardan çok akıllı telefonları andıran ancak sahip olduğu tasarım ile Samsung Galaxy Tab gibi yüksek taşınabilirlik vaad eden HTC Flyer'ın fiyatı ise açıklanmadı.

İşte HTC'nin tablet bilgisayarı: 1.5GHz işlemci ve Android 2.4'lü Flyer
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DH Misafiri 7 yıl
Guzel cihaz herkese tavsiye ederim
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Cayhan 7 yıl
Bu tabletler büyük olmalarına rağmen büyük bir excel dosyasını yada world dosyasını açabilmekten onları hızlıca gösterebilmekten acizler.
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DH Misafiri 7 yıl
Cihazın telefon özelligi, iconu vs. xdadeveloper sitesinde phone call enabler konusundan girip gerekli ayarları yaptıktan sonra aktif hale geliyor.. ben yaptım bluetooth ile sorun yok ama donanım uzerınde mikrofon olmadıgı ıcın karsı tarafın sesi geliyor sizin sesiniz gitmiyor.. arka bolumun metal olmasından dolayı agır ve canatada tasıdıgında fazlalık olmaya baslıyor,onun haricinde guzel...
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pickupartist 8 yıl
benim galaxy tab ile atamaz bu :D
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apokoc 8 yıl
bi tablet aldı başını gidiyor
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tsomania 8 yıl
Acaba HTC flyer'ın TV out özelliği var mı? Mesela internete girdiğimizde görüntüyü TV'ye aktarabilecek miyiz?
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Tatarboy 8 yıl
Herkese selamlar,
Notbook devri kapanacak gibi demiş bazı arkadaşlar, ama şunu unutmayınız ki
insan iş hayatında her zaman kullandığı teknolojinin hızlı olmasını ister mesela bu htc gayet hızlı ama pratikte o kadar hızlı değil. Neden mi?
bir düşünün iş yerinde evraklar önünüzde yığılı ve süper hızlı tabınızla evrakları giriş yapacaksınız. Olmadı işte, loptop gibi olamaz hiç biri. Bazı örneklerle açıklayalım. Spesifik açıdan da bu cihazları ele aldığımızda bunları loptop ekranı gibi tam dik duramaz karşımızda yada aparatları varsa da kullanışlı olmaz. Düşünsenize karşınızda dik durmuş bir ekranda nasıl dokunmatiğini kullanacaksınız. Aranızda şöyle sesleri duyar gibi oluyorum. Usb girişinde klavye takarız. Eee ne anladım ben bu hızlı cihazdan her yere klavyemi götürecem. Bakın bu çok önemli 'hız denince aklımıza işlemci gelebilir ama kullanışta da hız çok önemlidir'. Saygılar
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ZZ RAT 8 yıl
Tatarboy

Herkese selamlar,

Notbook devri kapanacak gibi demiş bazı arkadaşlar, ama şunu unutmayınız ki

insan iş hayatında her zaman kullandığı teknolojinin hızlı olmasını ister mesela bu htc gayet hızlı ama pratikte o kadar hızlı değil. Neden mi?

bir düşünün iş yerinde evraklar önünüzde yığılı ve süper hızlı tabınızla evrakları giriş yapacaksınız. Olmadı işte, loptop gibi olamaz hiç biri. Bazı örneklerle açıklayalım. Spesifik açıdan da bu cihazları ele aldığımızda bunları loptop ekranı gibi tam dik duramaz karşımızda yada aparatları varsa da kullanışlı olmaz. Düşünsenize karşınızda dik durmuş bir ekranda nasıl dokunmatiğini kullanacaksınız. Aranızda şöyle sesleri duyar gibi oluyorum. Usb girişinde klavye takarız. Eee ne anladım ben bu hızlı cihazdan her yere klavyemi götürecem. Bakın bu çok önemli 'hız denince aklımıza işlemci gelebilir ama kullanışta da hız çok önemlidir'. Saygılar


Arkadaşım kimse bu cihazları işyerinde veri girmek ya da cat'de proje çizmek için almıyor,
öncelikle entertainment'a (eğlence) yöneliktir tabletler,
ayrıca parkta, bahçede, cafede, sinemada, otobüste, toplantıda vs vs maillerine bakacağın, internete gireceğin,
ufak tefek işlerini halledeceğin bir cihazdır tablet.

Sonuçta, tabletler daha da yaygınlaşacak.
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cgdincer 8 yıl
netbooklar bitmez hiç merak etmeyin, çünkü bu tabletler hiç kullanışlı aletler değil. herkes bi kere kullanıp hevesini alınca tekrardan klavyeli modelleri, yani döner ekranlı netbook şeklinde olanlar tekrar çıkacaklar görürsünüz.
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Fashionality 8 yıl
tek çekirdekli bi işlemciyle samsung galaxy tab 2 nin yanında sönük kalıyor bence..
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Technotronic 8 yıl
guzel bir cihaz fakat galaxy tab ve zomm un golgesinde kalmis
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Vipracing 8 yıl
HTC den beklediğim bu değildi malesef.
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ilk_ze 8 yıl
cep telefonu isletim sistemli bir tablet daha google android tabletler icin honeycombu bosunami gelistirdi simdi piyadasa honeycomb isletim sistemli tabletler varken 2,4 cihaz cikarmakda cok sacma. galaxy tab 1e bu yüzden karsiydim samsung her zaman yeni bir ürün cikardiginda pesinden daha gelismis versiyon bir ürün cikardigi icin ve nitekim kac defa samsung telefon aldiysam 5 ay icinde eski model olmustu.
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b437 8 yıl
telefondan sonra tabletlerin de tasarımları copy paste olacaksa cidden bir htc kullanıcısı olarak soğumaya başlıyorum.
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BlessedSoul 8 yıl
Flyer'a Honeycomb ikinci çeyrekte gelecek! Kaynak: HTC Facebook Resmi Sayfası
androidcentral.com/...
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