İşte HTC'nin tablet bilgisayarı: 1.5GHz işlemci ve Android 2.4'lü Flyer

Önce Windows Mobile hemen ardından da Android platformlarında endüstrinin en büyük akıllı telefon üreticilerinden biri olmayı başaran HTC, uzunca bir süredir devam eden spekülasyonlara son noktayı koydu ve tablet bilgisayarını, Barselona'da devam eden Mobil Dünya Kongresi'nde tanıttı. Flyer adını taşıyan tablet, 7-inç büyüklüğünde ve 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde çoklu dokunmatik kapasitif ekrana sahip. Google tarafından Nisan ayına doğru lanse edilmesi beklenen Android 2.4 işletim sistemiyle çalışan tablet bilgisayar, Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan tek çekirdekli yeni nesil Snapdragon işlemcisini kullanıyor. 195.4 x 122 x 13.2mm boyutlarında olan ve Alüminyum yapılı yekpare gövdeye sahip olan HTC Flyer, 1GB RAM ile birlikte 32GB yerleşik depolama kapasitesi sunuyor ayrıca MicroSD kart slotu ile daha fazla depolama alanı yaratılabiliyor.

HTC telefonların en dikkat çekici özelliklerinden birisi olan Sense arabirimi de tablet bilgisayarlara uyarlanmış yeni versiyonu ile Flyer'daki yerini alıyor. 5MP çözünürlüğünde, oto-fokus özellikli ana kameraya ve 1.3MP çözünürlüğünde ön kameraya sahip olan tablet bilgisayar, kablosuz iletişim için HSPA+/WCDMA, GPS, 802.11 b/g/n WiFi ve Bluetooth 3.0 teknolojileriyle donatılan Flyer'da, bilgisayar bağlantısı içinse microUSB portuna yer veriliyor. Dijital pusula ve G-Sensörü gibi özleliklere de sahip olan HTC Flyer, 4000 mAh kapasiteli pili ile 4 saate kadar video oynatabiliyor. Bulut-bilgi işlem tabanlı oyun deneyimi de sunacak olan Flyer'da, HTC'nin bir süre önce 40 milyon dolarlık yatırım yaptığı OnLive firmasının özel bir uygulaması olacak. Bu uygulama sayesinde modern pek çok oyun, bulut-bilgi işlem servisi aracılığı ile yeterli internet bağlantısının olduğu her noktadan oynanabilecek. Piyasaya çıktıktan kısa süre sonra Android 3.0 güncellemesi alacağı belirtilen Flyer'ın yanında aksesuar olarak kapasitif kalem de sunulacak.

Genel görünümü itibariyle, tablet bilgisayardan çok akıllı telefonları andıran ancak sahip olduğu tasarım ile Samsung Galaxy Tab gibi yüksek taşınabilirlik vaad eden HTC Flyer'ın fiyatı ise açıklanmadı.