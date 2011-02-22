İşte MSI'ın yeni yüksek performans platformu; Big Bang Marshall

MSI'ın hız aşırtma tutkunları ve yüksek performans meraklıları için hazırladığı Intel P67 çipsetli yeni amiral gemisi Big Bang Marshall, firma tarafından bugün yapılan resmi açıklamayla "yeniden" lanse edildi. Yeniden lanse edildi diyoruz çünkü firma ilk tanıtmını birkaç hafta önce yapmış ancak bu açıklama, 6 serisi yonga setlerindeki SATA-II sorunun ortaya çıktığı günlere denk geldiği için firma üzerine pek gitmemişti. Ancak Intel'in satışına 14 Şubat'ta başladığı B3 revizyonlu yani SATA-II sorunun giderildiği yeni versiyon çipsetlere hızlı bir şekilde adapte olan MSI, Big Bang Marshall modelini B3 revizyon P67 çipset ile güncellediğini ve yakında satışa sunacağını açıkladı.

Sandy Bridge kod adlı ikinci nesil Core işlemci ailesi için geliştirilen Big Bang Marshall, hem tasarımı hem de teknik özellikleriyle sınıfındaki en iddialı modeller arasında yer alıyor. LGA1155 formundaki Intel işlemcilerin tamamına destek sunan anakart, dört adetım DIMM slotu ile çift kanal konfigürasyonunda yüksek hızlı DDR3 bellek kullanımına olanak tanıyor. MSI'a göre, Big Bang Marshall'ı aynı segmentte yer alan rakip modellerden ayıran önemli farklar bulunuyor. 8mm kalınlığında Superpipe ısı borusunun kullanıldığı soğutucu ile donatılan anakart, MSI'ın güncel ürün gamındaki diğer modellerde olduğu gibi Military Class II konsepti çerçevesinde Hi-c Cap, Super Ferit Boğum ve uzun ömürlü kapasitörlerle geliyor. 24 fazlı güç tasarımı ile donatılan anakart, aynı zamanda akıllı güç yönetim teknolojisiyle üzerinde yük bulunmayan pasif durumundaki fazları dinamik olarak kontrol edebiliyor. Ekstrem hız aşırtma çalışmalarında işlemci ve ekran kartına daha fazla güç sağlamak için iki adet 8pin güç konnektörü ile donatılan Big Bang Marshall, 8x PCIe x16 slotu ile geliyor. Teorik olarak 8 ekran kartına aynı anda destek sunabilen anakart, 4 yollu SLI ve Crossfire X kurulumları için slotlardan dört tanesinin kapatılmasını sağlayabiliyor. Sahip olduğu slot sayısı ve kullanım esnekliği sayesinde, GPGPU tabanlı bilimsel işlem ve araştırmalar için iddialı bir platform olmayı vaad eden anakart, V-check noktaları ile hız aşırtmacıların anlık voltaj durumunu multimetre ile dinamik olarak kontrol edebilmelerine de olanak tanıyor.

OC Genie II teknolojisi ile kullanıcıların tek butonla hız aşırtma yapabildiği anakart, Mutli BIOS ve Click BIOS özellikleriyle geliyor. Birden fazla geneksel BIOS'a sahip olan anakart üzerinde grafik tabanlı UEFI BIOS da bulunuyor. MSI'ın geliştirdiği teknolojilerin tamamını üzerinde barındıran anakart, Winki 3 anında hazır işletim sistemine de sahip. Linux tabanlı olan bu işletim sistemi ile kullanıcılar, Windows açılışını beklemeden sadece saniyeler içerisinde özel Linux ortamından internete çıkarak elektronik postalarını kontrol edebiliyor, diledikleri internet sitesini gezebiliyorlar. Ses konusunda da iddialı olan Big Bang Marshall, X-Fi MB2 ses teknolojisi ile geliyor. Dört adet SATA-III ve dört adet SATA-II portu ile donatılan anakart, 8'i arka plakada olmak üzere sahip olduğu 12x USB 3.0 portu ile de dikkat çekiyor. Bağlantı özellikleri açısından çift eSATA ve bir adet FireWire portunu bünyesinde barındıran Big Bang Marshall'a, firmanın daha önce piyasaya sürdüğü diğer üst seviye anakartlarında da gördüğümüz OC Dashboard kumandası eşlik ediyor. Bu sayede kullanıcılar, özel bir kumanda ile sistem parametrelerini değiştirip hız aşırtma yapabiliyorlar. Big Bang Marshall da ayrıca özel bir USB ayracı da bulunuyor ve bu sayede telefon ve tablet bilgisayar gibi bağlı cihazlara daha fazla güç sağlanabiliyor.

MSI tarafından 1-5 Mart tarihlerinde Hannover, Almanya'da yapılacak CeBUIT 2011 Fuarı'nda sergilenmesi beklenen Big Bang Marshall'ın, önümüzdeki haftalarda satışa sunulması beklenirken, fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulunmuyor ancak MSI'ın ürün gamındaki en güçlü P67 anakart olarak üst seviye fiyat aralığına konumlandırılması bekleniyor.