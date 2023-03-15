İşte Amazon'un uydu internet antenleri: Starlink'e rakip olacak

Tam Boyutta Gör ABD merkezli e-ticaret devi Amazon bildiğiniz üzere Project Kuiper adlı projesiyle SpaceX'in Starlink uydu internet hizmetine bir rakip hazırlıyor. Şirket, abonelerin uydu üzerinden geniş bant internet erişimi almasını sağlayacak kullanıcı terminallerini tanıttı.

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Amazon, 2018'den bu yana üzerinde çalıştığı Project Kuiper ile dünya genelinde "hızlı ve uygun fiyatlı" geniş bant uydu internet hizmeti sağlamayı amaçlıyor. Şirket bunun için alçak dünya yörüngesinde 3.236 uydudan oluşan bir uydu takımyıldızı kuracak.

Üç farklı anten tasarlandı

Amazon boyut ve bağlantı hızı açısından farklılık gösteren üç farklı anten tanıttı. Söz konusu cihazların mühendislik modelleri olduğunu belirtelim. Dolayısı ile final versiyonları bazı farklılıklar gösterebilir.

Tam Boyutta Gör Ultra kompakt: 100 Mbps'ye kadar hız sunabilen temel model. Bu terminal sadece 450 gram ağırlığında ve bir tablet boyutunda. Taşınabilir olması en büyük avantajı. Şirketin en küçük ve en uygun fiyatlı müşteri terminali olacak.

Tam Boyutta Gör Standart: Çatılara kurulmak üzere tasarlanan standart anten. Ağırlığı 2.2 kilogramın altında. Bu terminal 400 Mbps'ye kadar hız sunabilmesiyle öne çıkıyor. Kendi boyutunda piyasada bulunan en güçlü müşteri terminallerinden biri olacak.

Tam Boyutta Gör Ticari: Ticari kullanım için tasarlanan bu terminal, dikdörtgen tasarıma sahip. Daha da fazla bant genişliği gerektiren kurumsal, devlet ve telekomünikasyon uygulamalarına yönelik olacak. Bu anten, 1 Gbps'ye varan hızlarda bağlantı sağlayabiliyor.

Amazon uydu internet ne zaman hizmete girecek?

Amazon çatılara kurulmak üzere tasarlanan anteni 400 doların altında bir fiyata üretmeyi beklediğini belirtti. Terminaller veya geniş bant hizmeti için müşterilerden ne kadar ücret almayı planladığını ise açıklamadı.

Şirket ilk test uydularını bu yıl içinde yörüngeye fırlatmayı planlıyor. Bir sonraki hedef 2023'ün sonlarında uydularının seri üretimine başlamak. Müşterilerin ise 2024'ün sonuna kadar hizmete erişebilmesi bekleniyor.

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