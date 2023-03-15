İşte Amazon'un uydu internet antenleri: Starlink'e rakip olacak

Amazon, 2018'den bu yana üzerinde çalıştığı Project Kuiper ile dünya genelinde "hızlı ve uygun fiyatlı" geniş bant uydu internet hizmeti sağlamayı amaçlıyor. Şirket bunun için alçak dünya yörüngesinde 3.236 uydudan oluşan bir uydu takımyıldızı kuracak.
Üç farklı anten tasarlandı
Amazon boyut ve bağlantı hızı açısından farklılık gösteren üç farklı anten tanıttı. Söz konusu cihazların mühendislik modelleri olduğunu belirtelim. Dolayısı ile final versiyonları bazı farklılıklar gösterebilir.
Amazon uydu internet ne zaman hizmete girecek?
Amazon çatılara kurulmak üzere tasarlanan anteni 400 doların altında bir fiyata üretmeyi beklediğini belirtti. Terminaller veya geniş bant hizmeti için müşterilerden ne kadar ücret almayı planladığını ise açıklamadı.
Şirket ilk test uydularını bu yıl içinde yörüngeye fırlatmayı planlıyor. Bir sonraki hedef 2023'ün sonlarında uydularının seri üretimine başlamak. Müşterilerin ise 2024'ün sonuna kadar hizmete erişebilmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)