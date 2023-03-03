Elon Musk'ın Master Planı yatırımcıları etkilemedi: Tesla hisseleri %7 düştü

Musk ve bir grup yönetici Yatırımcı Günü etkinkliği sırasında maliyetleri düşürme, Meksika'da yeni bir fabrika açma ve sürdürülebilir enerjiye yönelme planlarını duyrudu. Ancak şirket tüm bunlar için zaman çizelgesi belirtme ve yeni Tesla ürünleri hakkında ayrıntı sunma konusunda yetersiz kaldı.
"Tesla'dan beklediğimiz sürprizi alamadık"
İngiltere merkezli AJ Bell'in yatırım direktörü Russ Mould, "Piyasalar, belki de daha uygun fiyatlı yeni bir model gibi büyük bir duyuru bekliyordu" dedi. 2022'de değerinin yaklaşık üçte ikisini kaybeden Tesla hisseleri bu yıl yüzde 60'tan fazla yükselerek Musk'ı yeniden dünyanın en zengin insanları sıralamasında zirveye taşımıştı.
Tesla'nın yeni nesil otomobillerde silisyum karbür kullanımını %75 azaltacağını açıklaması yarı iletken üreticisi ve tedarikçileri STMicroelectronics ve Wolfspeed Inc hisseleri üzerinde de baskı yarattı. STMicrelectronics'in hisseleri yaklaşık %6 düşerken, Wolfspeed'in hisseleri %12 geriledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez