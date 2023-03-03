Elon Musk'ın Master Planı yatırımcıları etkilemedi: Tesla hisseleri %7 düştü

Tam Boyutta Gör Tesla hisseleri şirketin dört saatlik Master Plan 3 sunumunun ardından %7 oranında değer kaybetti. Toplantıda şirket CEO'su Elon Musk uygun fiyatlı bir elektrikli otomobil piyasaya sürmeyi planladıklarını açıkladı ancak zamanlama veya maliyet konusunda ayrıntı vermedi.

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Musk ve bir grup yönetici Yatırımcı Günü etkinkliği sırasında maliyetleri düşürme, Meksika'da yeni bir fabrika açma ve sürdürülebilir enerjiye yönelme planlarını duyrudu. Ancak şirket tüm bunlar için zaman çizelgesi belirtme ve yeni Tesla ürünleri hakkında ayrıntı sunma konusunda yetersiz kaldı.

"Tesla'dan beklediğimiz sürprizi alamadık"

İngiltere merkezli AJ Bell'in yatırım direktörü Russ Mould, "Piyasalar, belki de daha uygun fiyatlı yeni bir model gibi büyük bir duyuru bekliyordu" dedi. 2022'de değerinin yaklaşık üçte ikisini kaybeden Tesla hisseleri bu yıl yüzde 60'tan fazla yükselerek Musk'ı yeniden dünyanın en zengin insanları sıralamasında zirveye taşımıştı.

Tam Boyutta Gör ABD'nin en büyük dört bankasından biri olan Wells Fargo'nun analisti Colin Langan "Zamanlama ve maliyetle ilgili bilgiler sınırlıydı. Tesla'dan beklediğimiz sürprizi alamadık" diyor.

Tesla'nın yeni nesil otomobillerde silisyum karbür kullanımını %75 azaltacağını açıklaması yarı iletken üreticisi ve tedarikçileri STMicroelectronics ve Wolfspeed Inc hisseleri üzerinde de baskı yarattı. STMicrelectronics'in hisseleri yaklaşık %6 düşerken, Wolfspeed'in hisseleri %12 geriledi.

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Elon Musk'ın Master Planı yatırımcıları harekete geçiremedi