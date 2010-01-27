İşte Apple'ın yeni işlemcisi: 1GHz'de çalışan A4 görüntülendi

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Aylardır konuşulan ve endüstri tarafından merakla beklenen iPad isimli tablet bilgisayarını bugün yaptığı bir etkinlikle tanıtan Apple, sürpriz bir atakla kendi geliştirdiği işlemciyi kullandığını açıkladı. İşlemci tasarımları üzerine çalışan P.A Semi firmasını 278 milyon dolarlık bir bedelle satın alan ardından aralarında AMD'nin de yer aldığı sektör devi bazı firmalardan üst düzey isimler transfer eden Apple'ın kendi işlemcisini geliştirdiği biliniyordu ancak iPad'de kullanacağı tahmin edilmiyordu.

A4 kod adını taşıyan ve 1GHz'de çalışan yeni işlemcinin detaylı özellikleri henüz açıklanmasa da ilk görsel gün ışığına çıktı. P.A Semi firması tasarlanan ve üzerinde yer alan kod itibariyle en azından geçtiğimiz Eylül ayından bu yana üretimde olduğu anlaşılan işlemcinin detaylı özelliklerini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.