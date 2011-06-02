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İşte dünyanın en hızlı Android telefonu; Take Janus KM-S200

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
20,5b
1
50
Cep Telefonları
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Samsung Galaxy S II ve HTC Sensation gibi üst seviye Android telefonlar merakla beklenedursun, donanım özellikleriyle tüm bu modelleri ikinci plana itebilecek güçte özel bir telefon Güney Kore'de teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. TAKE Janus KM-S200 adı verilen telefon, sahip olduğu işlemci ile performans sıralamasında listenin zirvesine yerleşmeyi başarıyor. Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli MSM8260 işlemcisinden güç alan telefon, 4.3-inç boyutunda ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde (qHD) çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile geliyor. 128.5 x 65 x 9.8mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığında olan telefonda Android 2.3 işletim sistemine yer veriliyor. 1GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesiyle gelen üst seviye akıllı telefon daha fazla depolama kapasitesi için 32GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor.

Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile yüksek kalitede fotoğraf ve 1080p çözünürlüğünde video kaydına olanak tanıdığı belirtilen telefonun ön kısmında görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir kamera daha bulunuyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine yr verilen telefonda entegre GPS özelliğine de yer verilirken uluslararası dolaşım için HSPA ağ desteği de bulunuyor. Yüksek kaliteli ses deneyimi için SRS WOW HD özelliğine sahip olan telefonda dikkat çekici bir diğer önemli detay ise kutu içeriğinde saklı zira telefonla birlikte bu alandaki lider isimlerden biri olan Sennheiser'in özel kulaklıkları da kullanıcılara verilen aksesuarlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere şu an piyasada olan veya yakında çıkması beklenen telefonlarda ağırlıklı olarak 1GHz hızında tek çekirdekli veya 1GHz/ 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci kulalanılırken 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi ve Adreno 220 entegre grafik birimiyle TAKE Janus KM-S200 çok daha güçlü bir paket sunuyor.

Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan TAKE Janus KM-S200'ün uluslararası piyasalara sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak Güney Kore'de 740$ seviyesinden satılıyor.


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Bloodin 8 yıl en beğenilen
Türkiye'ye gelirse tutmaz... Neden mi? Nokia'nın belki de Türkiye'ye attığı en büyük kazık 5800'dır. 369 Mhz işlemcili, insanı deli eden Symbian işletim sistemli, kamerası Sony Ericsson K750i'den daha kötü, çin mallarında kullanılan resistif dokunmatikli ve buna rağmen hâlâ 470 liraya satılan bir model bu kadar tutuyorsa (ki Nokia bile 5800'ın Türkiye'deki başarısına şaşırmış durumdadır), milletimiz Nokia'dan başka bir şey bilmiyor demektir, oysa ki 499 liraya 800 Mhz işlemcili, kapasitif ve inanılmaz kaliteli bir dokunmatik ekrana sahip olan, Android işletim sistemli Samsung Gio var şu anda, ama millet deli gibi 5800 almaya devam ediyor, neymiş: Nokia'dan şaşılmazmış, böyle kazığı yersiniz işte :)
Uzun lafın kısası, Nokia 5800 ve iPhone gibi "kazık" mallara para vermeyi seven milletimiz bu telefonun yüzüne bakmaz, insanlara "Sennheiser kulaklık var, 1.5 Ghz çift çekirdek işlemci var, 1 GB Ram var" deseniz "Onlar ne ki? Onu boşver de Nokia mı?" gibi bir tepki ile karşılaşıyorsunuz :)
Türkiye'ye gelirse tutmaz... Neden mi? Nokia'nın belki de Türkiye'ye attığı en büyük kazık 5800'dır. 369 Mhz işlemcili, insanı deli eden Symbian işletim sisteml...
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1 Yanıt Yanıtla +42
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Devil01 8 yıl
Bu telefonu alan karşısındakine nasıl hava atacak ki?
Üzerinde Elma yok bişey yok...
Telefonlar artık statü simgesi olmuşken, bu telefon Türkiye'ye gelse bile bu marka ile hiç satamaz. İsterlerse üzerine 15ghz işlemci 16gb ram koysunlar, önce reklam sonra satış. Koskoca HTC bile marka merakı yüzünden doğru düzgün satılamıyor...
Bu telefonu alan karşısındakine nasıl hava atacak ki?Üzerinde Elma yok bişey yok...Telefonlar artık statü simgesi olmuşken, bu telefon Türkiye'ye gelse ...
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FedericoAlvarez 8 yıl
Nokia'dan başka telefon bilmeyen milletimiz bu telefonun bu resimlerini görse ''Çin Malı oğlum bu 100 lira veririm'' der.O yüzden Türkiye'ye gelse bile pek tutacağını sanmıyorum.

Nokia'dan başka telefon bilmeyen milletimiz bu telefonun bu resimlerini görse ''Çin Malı oğlum bu 100 lira veririm'' der.O yüzden Türkiye'ye gelse bile ...
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DH Misafiri 7 yıl
slm arkadaslar ben bu telefonun turkiye ortaminda satilmaz cunku nokia yada apple urunleri varken kim ister ki? ben bu duruma cok guluyorum ve ben "samsung galaxy s2 for t-mobile" kullaniyorum 1.5 ghz ve 1gb ram + 4.52" ekran var buna ragmen cok hafif ki europa icinden cok farkli boylee bir androiod gelse turkiye ye insanlar yuzune bile bakmazlar cunku andrioid nedemek bilmiyoruz sadece gorsel acidan bakiyoruz. nokia yada apple icin 2bin....TL odemem hic ugruna.
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DH Misafiri 8 yıl
benim laptoptan daha hızlı süper bir cihaz bence kullanılabir önyargılı olmamak lazım türkiyede reklamı yapılsa ve satışa sunulsa bence satılacak bir cihaz türkiyede ne kadar nokıa cı teknoloji cahili varsa bir okadar da gerçek manada teknoloji fanları var anlayana sivri sinek saz anlamayana davul zurna az misali
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UnInvited_Guest 8 yıl
sgs 2 de şarj sorunu olmayacak gibime geliyor hiçbir telefonda olmayan çoğu özellik eklenmiş benim en dikkatimi çeken ise güneş ışığının ISISINA göre ekran parlaklığını ayarlaması GEL ARTIK SGS 2..
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Elpenche21 8 yıl
Bu telefon dünyaya açılırsa büyük firmaları tokatlar onlarda mecburen bundan daha iyisi yapmaya çalışır bize yarar
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agrkan 8 yıl

Elpenche21

Bu telefon dünyaya açılırsa büyük firmaları tokatlar onlarda mecburen bundan daha iyisi yapmaya çalışır bize yarar



pazarlama yapmayı bilirse tabi büyük firmalarla baş ölçüşebilir. ama zor biraz.
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Elpenche21 8 yıl
Bir telefonda olması gerekenden fazlası var gibi tam istediğim gibi Türkiye'ye gelmeli.
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Mr.President 8 yıl
türkiyede tutmaz bence
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alprkrkmz 8 yıl
chatin_62
Orijinalden alıntı: alprkrkmz haberi geç gördüm ancak isterse 4ghz çıkarsınlar. Hala şarj meselesini çözemediler. 1gün giden hatta akşamı göremeyen telefon olmaz olsun. Şu intelin yaptığı gibi turboboost olayını telefonlara getirsinler. Telefon sadece yüksek işlem gücü gerektiğinde asıl frekansında çalışsın. Normal kullanımda düşürsün hızını. Ancak o zaman ghz+ seviyesindeki telefonlar alınır bence.
Önce size cevap vereyim. Galaxy S zaten belirtmiş olduğunuz gibi çalışıyor. Yani işlemci gücünü gerektiğinde yükseltiyor. Benim telefon genelde ortalama olarak 400Mhz hızında çalışıyor. Bunun için utilityler var. Onlarla bakılabiliyor. Ayrıca bu telefona daha ne gibi birşey eklenebilir düşünüyorum ama bulamıyorum.
Yaa kimse iphone çakması diye yazmamış? Bu sefer ben bir fanlık yapayım. Galaxy S çakması.
Bu arada videoda ekran ikiye bölünebiliyor görünüyor. Bunu ilk defa görüyorum. Başka bir telefonda böyle bir özellik varmıydı acaba?

bak işte bunu bilmiyordum. o zaman gayet güzel. bir de şu piller artık çağa ayak uydursa. çok değil şöyle 2 gün dolu dolu gitse şarj :)
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GullyFoyle 8 yıl

alprkrkmz

chatin_62

alprkrkmz haberi geç gördüm ancak isterse 4ghz çıkarsınlar. Hala şarj meselesini çözemediler. 1gün giden hatta akşamı göremeyen telefon olmaz olsun. Şu intelin yaptığı gibi turboboost olayını telefonlara getirsinler. Telefon sadece yüksek işlem gücü gerektiğinde asıl frekansında çalışsın. Normal kullanımda düşürsün hızını. Ancak o zaman ghz+ seviyesindeki telefonlar alınır bence.
Önce size cevap vereyim. Galaxy S zaten belirtmiş olduğunuz gibi çalışıyor. Yani işlemci gücünü gerektiğinde yükseltiyor. Benim telefon genelde ortalama olarak 400Mhz hızında çalışıyor. Bunun için utilityler var. Onlarla bakılabiliyor. Ayrıca bu telefona daha ne gibi birşey eklenebilir düşünüyorum ama bulamıyorum.
Yaa kimse iphone çakması diye yazmamış? Bu sefer ben bir fanlık yapayım. Galaxy S çakması.
Bu arada videoda ekran ikiye bölünebiliyor görünüyor. Bunu ilk defa görüyorum. Başka bir telefonda böyle bir özellik varmıydı acaba?

bak işte bunu bilmiyordum. o zaman gayet güzel. bir de şu piller artık çağa ayak uydursa. çok değil şöyle 2 gün dolu dolu gitse şarj :)


Hakikaten ferrariye 10 lt lik depo takmak gibi bir durum oldu yeni nesil güçlü donanıma sahip telefonlarda. Batarya teknolojisinin de ayak uydurması lasım artık.
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SpyAnaconda 8 yıl
alprkrkmz
haberi geç gördüm ancak isterse 4ghz çıkarsınlar. Hala şarj meselesini çözemediler. 1gün giden hatta akşamı göremeyen telefon olmaz olsun. Şu intelin yaptığı gibi turboboost olayını telefonlara getirsinler. Telefon sadece yüksek işlem gücü gerektiğinde asıl frekansında çalışsın. Normal kullanımda düşürsün hızını. Ancak o zaman ghz+ seviyesindeki telefonlar alınır bence.

doğru demişsin tüm android telefonların sorunu sarj..gelişen teknolojiye sarjlar ayak uyduramadı diye düşünüyorum..şöyle sermayem olacak kuracam firmayı güneş enerjisiyle felan dolacak 5gün gidecek başta telefon olmak üzere tüm elektronik firmaları sıraya girer:D
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SpyAnaconda 8 yıl
huwaei markası gibi buda güçlü donanım özellikleri ucuz fiyat ne varsa bu doğuda var japon kore çin çok ucuza yüksek performanslı ürün yapılıyor..Ne yazıkki ülkemize gelse çin malı bu diye almazlar adam nerden bilsin 1.5 ghz ı..Şuanda bende galaxy gio kullanıyorum tam f/p ürünü
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séquestre 8 yıl
İyiymiş ama tutmaz.
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TheFormul 8 yıl
hiç mi hiç canım çekmedi ben galaxy s II'yi bekliyorum arkadaş :D
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