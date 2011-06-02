İşte dünyanın en hızlı Android telefonu; Take Janus KM-S200

Samsung Galaxy S II ve HTC Sensation gibi üst seviye Android telefonlar merakla beklenedursun, donanım özellikleriyle tüm bu modelleri ikinci plana itebilecek güçte özel bir telefon Güney Kore'de teknoloji tutkunlarının beğenisine sunuldu. TAKE Janus KM-S200 adı verilen telefon, sahip olduğu işlemci ile performans sıralamasında listenin zirvesine yerleşmeyi başarıyor. Qualcomm'un 1.5GHz'de çalışan çift çekirdekli MSM8260 işlemcisinden güç alan telefon, 4.3-inç boyutunda ve 960 x 540 piksel çözünürlüğünde (qHD) çoklu dokunmatik kapasitif ekran ile geliyor. 128.5 x 65 x 9.8mm boyutlarında ve 130 gram ağırlığında olan telefonda Android 2.3 işletim sistemine yer veriliyor. 1GB RAM ve 16GB dahili depolama kapasitesiyle gelen üst seviye akıllı telefon daha fazla depolama kapasitesi için 32GB'a kadar microSD kart desteği de sunuyor.

Üzerinde yer alan 8 Megapiksel çözünürlüğündeki kamera ile yüksek kalitede fotoğraf ve 1080p çözünürlüğünde video kaydına olanak tanıdığı belirtilen telefonun ön kısmında görüntülü konuşma için 1.3 Megapiksel çözünürlüğünde ikinci bir kamera daha bulunuyor. Kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth teknolojilerine yr verilen telefonda entegre GPS özelliğine de yer verilirken uluslararası dolaşım için HSPA ağ desteği de bulunuyor. Yüksek kaliteli ses deneyimi için SRS WOW HD özelliğine sahip olan telefonda dikkat çekici bir diğer önemli detay ise kutu içeriğinde saklı zira telefonla birlikte bu alandaki lider isimlerden biri olan Sennheiser'in özel kulaklıkları da kullanıcılara verilen aksesuarlar arasında yer alıyor. Bilindiği üzere şu an piyasada olan veya yakında çıkması beklenen telefonlarda ağırlıklı olarak 1GHz hızında tek çekirdekli veya 1GHz/ 1.2GHz hızında çift çekirdekli işlemci kulalanılırken 1.5GHz hızındaki çift çekirdekli Snapdragon işlemcisi ve Adreno 220 entegre grafik birimiyle TAKE Janus KM-S200 çok daha güçlü bir paket sunuyor.

Siyah ve Beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulan TAKE Janus KM-S200'ün uluslararası piyasalara sunulup sunulmayacağı bilinmiyor ancak Güney Kore'de 740$ seviyesinden satılıyor.