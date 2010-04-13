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İşte dünyanın en hızlı dizüstü bilgisayarı: Eurocom D900F Panther

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,1b
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Yüksek performanslı dizüstü bilgisayarlar hazırlayan Eurocom, ürün gamının yeni temsilcisi D900F Panther'i duyurdu. Mobil iş istasyonu kategorisinde yer alan 17-inç boyutundaki sistem, sahip olduğu teknik alt yapı ile dünyanın en hızlı notebook'u unvanını ele geçirmeyi başarıyor.

Resmi lansmanı geçtiğimiz ay yapılan 6 çekirdekli Core i7 980X Extreme Edition işlemcisinden güç alan sistem dilendiği takdirde Xeon W5680 işlemcisiyle de konfigüre edilebiliyor. Dört adet disk ile 2.6TB'a kadar depolama alanı sunabilen Eurocom D900F Panther, 24GB'a kadar DDR3-1333MHz bellek desteği ile geliyor. Ekran kartı olarak Nvidia GeForce GTX 200M serisinin en güçlü üyeleri veya profesyoneller için hazırlanan Quadro çözümleriyle donatılabilen mobil iş istasyonu, dilendiği takdirde DirectX 11 destekli ATi Mobility Radeon HD 5870 ile de alınabilecek.

Taşınabilirlikten öte yüksek performansın hedeflendiği Eurocom D900F Panther, temel özelliklerine ek olarak Blu-ray sürücüsü, Full HD çözünürlük desteği, güç kayıplarına karşı koruma sağlayan entegre pil tasarımı ve özelleştirilebilme seçenekleriyle dikkat çekici bir çözüm.

Eurocom D900F Panther'in konfigürasyon seçenekleri hakkında daha fazla bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.


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1963bursa 9 yıl
LCD ekranda ne anladım bundan, OLED olsa tamamdı, bu haliyle vasat bir dizüstünün vereceği faydadan ötesini nadiren verir. :)
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DH Misafiri 9 yıl
yeni mac book pro lar cikmis haberi olan varmi?
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donanımcı123 9 yıl

DH Misafiri

yeni mac book pro lar cikmis haberi olan varmi?


Konuyla ne alaka ?
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gunescan 9 yıl
Evet kesinlikle eger böyle bir bilgisayara 6000 tl verirsek bilgisayar da 6 kg olursa vay halimize diz üstülüğü mü kalır onun. Dizlerini çürütür insanın vallah
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mobylette 9 yıl
diğer cihazlarla karşılaştırırken performans/fiyat oranına değil de performans/kilogram oranına bakmak lazım bunun
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donanımcı123 9 yıl
Fotoğraflarda kasanın alt tarafı gösterilmediğine göre bir tuğla ile karşı karşıyayız.
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sertacaygun 9 yıl
Monster iyiydi bu konuda ama... Aşan aşıyor işte kendini...
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