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İşte Google'ın Chrome OS işletim sistemli netbook modeli: Cr-48

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Google'ın başta netbook'lar olmak üzere düşük maliyetli sistemler için hazırladığı yeni işletim sistemi Chrome OS için sistem üreticilerinin hazırlıkları sürüyor. Acer ve Samsung başta olmak üzere önde gelen donanım üreticilerinin, Chrome OS işletim sistemli yeni netbook modellerini 2011'in ortalarına doğru pazara sürmesi bekleniyor. Dünya devi bilgisayar üreticilerine ek olarak Google, özellikle uygulama geliştiricileri düşünürek Chrome OS işletim sistemini çalıştıran Cr-48 isimli referans netbook modelini de tanıttı.

Chrome OS Pilot Program'ını kabul eden sınırlı sayıdaki kullanıcıya sağlanması beklenen netbook, 12.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Tam boyutlu klavye ile donatılan ve MacBook'ları andıran büyük bir touchpad ile desteklenen netbook, Amerika'da Verizon üzerinden sağlanacak data paketleri için Qualcomm'un geliştirdiği Gobi 3G çipine de sahip. 802.11n çift bant WiFi desteğine sahip olan netbook, flash depolama alanı kullanıyor ve entegre internet kamerasıyla birlikte bir adet VGA ve bir adet te USB portu ile geliyor. Aktif kullanımda 8+ saat, bekleme durumunda ise 8+ gün pil ömrü sunan Cr-48'in tuş takımında Caps Lock butonu yerine "Search" butonu gelirken, fonksiyon tuşlarına da yer verilmediğini görüyoruz.

Peki isimlendirmede niçin Cr-48 tercih edildi. Bu noktada bilimsel bir yaklaşım sergileyen Google, krom izotoplarından 48Cr'yi, Chrome OS işletim sistemli ilk netbook modelinde isim olarak kullanmayı uygun görmüş. Üzerinde herhangi bir logo ya da çıkartma bulunmayan Cr-48 ile Google, duru bir tasarım anlayışını benimsemiş. Cr-48, yukarıda dabelirttiğimiz gibi Chrome OS Pilot Programı çerçevesinde dağıtılacak, son kullanıcı kanalında ise Acer ve Samsung gibi üreticilerin markalı çözümleri satışa sunulacak.


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Mimar SaNAN 8 yıl
google'da el atmadığı bilişim sahası kalmadı .
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quAjwuu* 8 yıl
hortu kesttt :D
Mimar SaNAN

google'da el atmadığı bilişim sahası kalmadı .

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darkaura 8 yıl
arkadas yukden maliyeti kasdetmis olabilir.
cok sade bir model olmus bence iyi olmus. 12inch olmasi hosuma gitti. 10inch saglikli kullanim icin ufak kaciyor, problem yaratiyor. boyut artincada mobilite azaliyor, tasimasi zorlasiyor. 12inch tam ideal dengeli boyut olmus.
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KaSaTuRa. 8 yıl
arkadaş yükten falan bahsetmemiş saçmalamış o kadar, mevzu performans mı? win7 ubuntu dan netbooklarda daha performanslı, hem işlem gücü hem de batarya performansı bakımından, sen gel ubuntu da amsn firefox aç sonra gel win7 de autocad lerle photoshoplarla zorla oyun açmaya çalış kasılsın win7 kasılıyor olsun, yok öyle bir dünya

mevzu parasıysa da windows kullanmayacak adam gider win7 yüklü olmayan netbooklardan alır, ha çıkıp da microsoft a laf edip sonra da lazım olduğunda korsanı kurup çatır çatır kullanıcaksan da tabiki win7 li satılacak netbooklar, üstelik starter lisansıyla geliyor, o da kaç paralık şey
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osooso148 8 yıl
Touch pad güzel olmuş diğer üreticilerde touch pad e biraz daha özen gösterse ne ii olurdu
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Batuist 8 yıl
netbooklar win7 yükünden kurtulmak üzereler..!!
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Exit to DOS 8 yıl

Batuist

netbooklar win7 yükünden kurtulmak üzereler..!!

zaten öyle bir yük yok , netbook'a çok güzel linux çözümleri mevcut.
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Ezio Auditoré 8 yıl
Bekleme durumunda 8+ gün. Güzeeeel.
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Mürşit Efendi 8 yıl
Bu işten en zararlı Intel çıkacak gibi ya hadi hayırlısı.
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