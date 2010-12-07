İşte Google'ın Chrome OS işletim sistemli netbook modeli: Cr-48

Google'ın başta netbook'lar olmak üzere düşük maliyetli sistemler için hazırladığı yeni işletim sistemi Chrome OS için sistem üreticilerinin hazırlıkları sürüyor. Acer ve Samsung başta olmak üzere önde gelen donanım üreticilerinin, Chrome OS işletim sistemli yeni netbook modellerini 2011'in ortalarına doğru pazara sürmesi bekleniyor. Dünya devi bilgisayar üreticilerine ek olarak Google, özellikle uygulama geliştiricileri düşünürek Chrome OS işletim sistemini çalıştıran Cr-48 isimli referans netbook modelini de tanıttı.

Chrome OS Pilot Program'ını kabul eden sınırlı sayıdaki kullanıcıya sağlanması beklenen netbook, 12.1-inç büyüklüğünde ekrana sahip. Tam boyutlu klavye ile donatılan ve MacBook'ları andıran büyük bir touchpad ile desteklenen netbook, Amerika'da Verizon üzerinden sağlanacak data paketleri için Qualcomm'un geliştirdiği Gobi 3G çipine de sahip. 802.11n çift bant WiFi desteğine sahip olan netbook, flash depolama alanı kullanıyor ve entegre internet kamerasıyla birlikte bir adet VGA ve bir adet te USB portu ile geliyor. Aktif kullanımda 8+ saat, bekleme durumunda ise 8+ gün pil ömrü sunan Cr-48'in tuş takımında Caps Lock butonu yerine "Search" butonu gelirken, fonksiyon tuşlarına da yer verilmediğini görüyoruz.

Peki isimlendirmede niçin Cr-48 tercih edildi. Bu noktada bilimsel bir yaklaşım sergileyen Google, krom izotoplarından 48Cr'yi, Chrome OS işletim sistemli ilk netbook modelinde isim olarak kullanmayı uygun görmüş. Üzerinde herhangi bir logo ya da çıkartma bulunmayan Cr-48 ile Google, duru bir tasarım anlayışını benimsemiş. Cr-48, yukarıda dabelirttiğimiz gibi Chrome OS Pilot Programı çerçevesinde dağıtılacak, son kullanıcı kanalında ise Acer ve Samsung gibi üreticilerin markalı çözümleri satışa sunulacak.