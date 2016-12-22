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İşte interneti en hızlı ülkeler: Türkiye ile kıyaslamalı

Dünyada internet bağlantı hızı en yüksek olan ülkeler hangisi, Türkiye ile kıyaslama yaptığımızda ne durumdayız ? Tüm bu sorular ve yanıtları, detaylı bilgiler içeren haberimizde.
2 yıl
19,9b
1
118
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Akamai ismi belki pek çoğunuza yabancı geliyor ancak dünyadaki internet trafiğinin %30'a varan kısmı, onların içerik dağıtım ağı üzerinde çalışıyor. Onlarca farklı ülkede sunucu yatırımı olan Akamai'nin müşterileri arasında Apple, Facebook, Google ve Twitter başta olmak üzere pek çok dünya devi bulunuyor ve siz onlardan birine girmek istediğinizde, ilgili internet sitesi Akamai'nin içerik dağıtımına yönelik sunucu ağı üzerinden geliyor.
Söz konusu böylesine büyük bir trafik olunca, ülke ülke veya bölge bölge kim ne kadar internet hızına sahip sorusuna en iyi cevap verecek kurumlardan biri de Akamai olur. Bunun farkında olan şirket, her üç ayda bir küresel rapor açıklıyor ve ülkelerin internet altyapılarını masaya yatırarak sektöre ışık tutuyor. Akamai'nin son raporu yılın üçüncü çeyreğini yani üç aylık üçüncü dilimini kapsıyor. Henüz yılı tamamlamadığımız için içinde bulunduğumuz dördüncü çeyrek raporu muhtemelen 2017'nin ilk aylarında açıklanacaktır.
Peki Akamai'nin son raporuna göre dünyada  en hızlı internet altyapısına sahip olan ülkeler hangisi, Türkiye'nin dünya genelinde pozisyonu ne seviyede. Önce inteneti en hızlı ülkelerle başlayalım, ilk sırada Güney Kore bulunuyor. Ülkedeki ortalama, bakın altını çiziyorum ortalama internet hızı 26.3Mbps olarak hesaplanmış ve bu sayede Güney Kore açık farkla interneti en hızlı ülke olmayı başarmış. İkinci ve üçüncü sıradaki Hong Kong ve Norveç ise 20Mbps civarında ortalamaya sahip. Tablonun geneline bakıldığında ilk 10'da Uzakdoğulular kadar Kuzey Avrupalıların olduğunu görüyoruz. Örneğin geniş bant interneti vatandaşlık hakkı sayan kanunun yıllar önce yürürlüğe koyan Finlandiya 8. sırada yer alıyor.
İşte interneti en hızlı ülkeler: Türkiye ile kıyaslamalı
 
Ortalama internet hızları: Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerin durumu 
Kimilerinin aksine konuyu yakından takip etmeyenlere sürpriz gelecek sonuçlar da yok değil. Örneğin İngiltere, 20. sırada ve ortalama internet hızı 14.9Mbps. 12. sıradaki Amerika'da ise 16.3Mpbs olarak hesaplanmış. Unutmayalım ki bu tablo ülkenin büyüklüğü değil, internet altyapısına ne oranda yatırım yaptığı ile alakalı. Tabi ki yüzölçümü ve nüfus ile bağlantılı bir tablodan bahsediyoruz bir yerde ama altyapı modernizasyonu kritik öneme sahip. Peki ülkemizin durumu, hadi gelin şimdi bizim için asıl önemli olan detaylara geçelim.
Akamai, Türkiye ile ilgili değerlendirmesini Ortadoğu ve Afrika başlığı altında veriyor. Uluslararası firmalar, kendi plan ve stratejilerine göre Türkiye'yi Ortadoğu veya Avrupa içinde değerlendirebiliyor. Örneğin Nvidia, Sony ve pek çok şirkette, Türkiye operasyonu Dubai merkezli yönetilein Ortdaoğu Bölgesi'ne bağlı. Sözü d aha fazla uzatmadan şimdi isterseniz ülkemizin internet hızlarına ve bölgedeki diğer ülkelere göz atalım.
İşte interneti en hızlı ülkeler: Türkiye ile kıyaslamalı
 
En yüksek internet hızı ortalaması: Ülkemiz ve bölgedeki diğerleri 
Akamai'nin raporuna göre Ortdaoğu ve Afrika bölgesi yıldan yıla internet hızında pozitif gelişim gösterirken, ülkemiz en düşük performansı göstermiş ve sadece %7.4 artış yaşamış. Kenya, %355 artış ile en fazla artışı gösteren ülke olurken, bölgedeki diğer 11 ülkenin tamamı da çift haneli internet hız artışı gerçekleştirmeyi başarmış. Türkiye'de bu yılın üçüncü çeyreği için ortalama internet hızı 6.7Mbps olarak ölçülmüş. Yani yılın ikinci çeyreğine göre hızımız %4.5 azalmış, bir önceki yılın aynı dönemine göreyse %7.4 artmış. Bahsettiğimiz ortalama internet hızı, ulaşılabilen en yüksek internet hızı ortalamamız ise 39.6Mbps olarak kayıtlara geçmiş ki bu kriterde çeyrekten çeyreğe değişim -%0.3, yıldan yıla değişim ise %2.8 olmuş. Bizim bölgede en yüksek hız ortalamasının yıldızı 94.3Mbps ile Katar olurken, İsrail 70.2Mbps, Birleşik Arap Emirlikleri ve Kuveyt ise 70.6Mbps.
Avrupa'nın en yüksek internet hızı ortalamasındaki yıldızı 85Mbps ile Romanya olurken, APAC yani Asya-Pasifik ülkelerinde ise 162Mbps ile Singapur ibretlik bir tablo ortaya koyuyor. Ortalama hızda lider olan Güney Kore, en yüksek internet hızı ortalamasında ise 114Mbps ile yine çok iyi bir tablo çiziyor. Tabi bizim için üzücü tek kriter bu değil elbette. Farklı ülkelerle yapacağımız olası bir kıyaslamada, hem internetin bize olan maliyeti hem de aynı maliyetle daha yavaş interneti kota veya daha düşük kota ile sahip olma durumumuz var. Açıkçası bilim ve teknoloji ile kalkınacaksak eğer, her bilgisayarı bir üretim merkezine dönüştüreceksek bir an önce internet kullanımını arttırmalı eş zamanlı olarak daha hızlı, kota konusunda kullanıcısını mutlu edecek çözümlerin olduğu bir döneme geçmemiz gerekiyor.

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mehmedaltair 2 yıl en beğenilen
Suriyelilere gömdükleri milyarlarca dolarla bütün ülkeye fiber altyapı döşenir üstüne bütün dolaplar yenilenirdi
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emreaydinx 2 yıl
Afrikayla yarışma hızımızı kimse hafife almasın
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Felina. 2 yıl
Listede 75 ten aşağıdaki ülke isimleri bizim ne ayarda olduğumuzu gosteriyor. Olumsuz her seyde basi çeken olumlu tum listelerde böyle yerlerde olan Türkiye Övröpalılara ayar veriyor. Tir tir titretiyoruz Ecnebi kafir müşrikleri
Listede 75 ten aşağıdaki ülke isimleri bizim ne ayarda olduğumuzu gosteriyor. Olumsuz her seyde basi çeken olumlu tum listelerde böyle yerlerde olan Türkiye Öv...
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Winston75 2 yıl
4,5 G Olmasaydı bu ortalama ne olurdu onu da merak etmiyor değilim. Allahtan 4.5G miz var da biraz yukarı çekmiştir bunu.
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exterminant 2 yıl
bu kıyaslamalar tüketicinin canını sıkmaktan başka bir işe yararmıyor çünkü hiçbir yetkili mercinin umrunda değil
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volkan_kolay 2 yıl
ÜLKE / NÜFUS / YÜZÖLÇÜMÜ
GÜNEY KORE Nüfus: 50,22 milyon / 100,210 km2
HONG KONG Nüfus: 7,188 milyon / 1.104 km2
NORVEÇ Nüfus: 5,084 milyon / 385.180 km2
İSVEÇ Nüfus: 9,593 milyon / 450,295 km2
İSVİÇRE Nüfus: 8,081 milyon / 41,285 km2
SİNGAPUR Nüfus: 5,399 milyon / 710 km2
JAPONYA Nüfus: 127,3 milyon / 377,944 km2
FİNLANDİYA Nüfus: 5,439 milyon / 338.424 km2
HOLLANDA Nüfus: 16,8 milyon / 41,528 km2
LETONYA Nüfus: 2,013 milyon / 64.589 km²
DANİMARKA Nüfus 5,540 milyon 32,772 km²
TÜRKİYE Nüfus: 74,93 milyon / 783.562 km²
Sıralamada başı çeken ülkelere baktığımız zaman evet nüfus ve yüz ölçümü olarak ülkemizle kıyaslama yapılmayacak ülkeler mevcut ama bu bir bahane değildir, malesef internet hızımız hem düşük hemde pahalı, hattım için 100TL tarife kullanıyorum verdiği internet 12GB, bugün 100TL veren birisi en az 20 30GB interte sahip olması lazım, hızı geçtik verilen paketler bile hem düşük hemde pahalı..
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Synch3 2 yıl
Yazıklar olsun.. Bu haberi topluca internet düzenlemelerini kim yapıyorsa, kim bu işte yetkiliyse ona atalım.. Belki utanır..
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furkanyıldırım 2 yıl
afrikayla yarısıyoz
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Celest 2 yıl furkanyıldırım
furkanyıldırım
afrikayla yarısıyoz

Zaten 3.Dünya ülkesiyiz ortadoğu ve afrikadan bir türlü kopamadık azcık hele batı tarafına geleydik eyiydi
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Vict0ry 2 yıl
Çin ve Amerika ilk sıralarda değil aslında bunun size coğrafi ve nufus açısından bir şeyler anlatması lazım.
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galapagoskaplumbağası 2 yıl
Şuan girebildiğim tek site DH siz hesap edin.
Youtube tan iki video izlemem lazım izleyemiyoruz
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dobrasam 2 yıl
memleket Afrika ile yarışıyor hadi hayırlısı
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Guest-DD82B0187 2 yıl
Nazar değmez inşallah.
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aydinsukru 2 yıl
ülke ortalamasında kablolu internet altyapısı 8 mbpsi bile zorla sağlıyorken mobil 4g ye geçiş çok akıllıca ancak çomaristanda olabilirdi
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