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İşte Nokia'nın C serisi modellerinden C5 ile ilgili öne sürülen ilk detaylar

9 yıl
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Diğer
knight
Haber Editörü
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İşte Nokia'nın C serisi modellerinden C5 ile ilgili öne sürülen ilk detaylar
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Bundan bir kaç hafta önce Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia'nın E, N, X serisi modellerin yanına C serisini de ekleyeceğini açıklanmış; teknoloji dünyasında C serisinin hangi kitleye hitap edeceği, nasıl teknik özelliklere sahip olacağı merak konusu olmuştu.

Bugün, Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak tanıtılması beklenen C serisinin ilk modellerinden C5'in bazı fotoğrafları ve özellikleri internete sızdırıldı. Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği iddia edilen bilgilere göre telefonda HSDPA şebekesi desteği, Symbian işletim sistemi, 2.2 inç 240x320 piksel ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart girişi, A-GPS bağlantısı, 3.5 mm jak girişi ve FM radyo gibi özellikler mevcut.

Nokia'nın C serisi modellerle hangi tüketici kitlesini hedef aldığı ve firmanın nasıl fiyat politikası izleyeceğini zaman gösterecek.


http://dailymobile.se/2010/02/03/nokia-c5-leaked-pictures-of-a-new-symbian-s60-device-from-nokia/ Yorum Yaz
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talh4wk 9 yıl
tasarımı çok kötü :(
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IRFUN4EVER 9 yıl
Arkadaşlar neden büyütüyorsunuz tasarımı çok kötüymüş. Şu telefonun tuşlarına bak baya büyük
Anne baba ve ninenize dedenize sorun bakalım elinizdeki ufak tuşlu telefonlara ne diyorlar
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Tolgá 9 yıl
menüsü güzelmiş acaba java tabanlımı
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` quaD. 9 yıl
Berbat , hiç sevmedim..
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Bukalemun 9 yıl
cihaz güzel , 3G bilgisi yok sanırım. ama 6230 - 6230i - 3230 gibi cihaz zamanlarına bakınca ilerleme var. heleki şu 6300 e göre kat kat iyi.
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IRFUN4EVER 9 yıl
işletim arayüzü kötü diyen arkadaşlar 5730 kullansınlar bi. mükemmel bir ana ekran bu. yani s60v3lerdeki en güzel ana ekrandır
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mo0rfin 9 yıl
Tasarım berbat.
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Mertcan. 9 yıl
Giriş seviyesi ve beklentileri karşılamayacak bir ürün olsa da nedense gözüme hoş gözüktü :D
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AlicanNalbat 9 yıl
nokia ne yapacagını şaşırdı :)
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1mpossible 9 yıl
bence hiç şık durmuyor işletim sistemi arayüzüde hiç çekici deil açıkcası
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mawoix 9 yıl
nokia saçmalıyor..
inş geçer zamanla..
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benxlegend 9 yıl
bence gayet şık duruyor. 6300ın modifiye edilmiş hali gibi:)
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