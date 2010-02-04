İşte Nokia'nın C serisi modellerinden C5 ile ilgili öne sürülen ilk detaylar

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Bundan bir kaç hafta önce Finlandiya merkezli cep telefonu üreticisi Nokia'nın E, N, X serisi modellerin yanına C serisini de ekleyeceğini açıklanmış; teknoloji dünyasında C serisinin hangi kitleye hitap edeceği, nasıl teknik özelliklere sahip olacağı merak konusu olmuştu.

Bugün, Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi'nde resmi olarak tanıtılması beklenen C serisinin ilk modellerinden C5'in bazı fotoğrafları ve özellikleri internete sızdırıldı. Güvenilir bir kaynaktan elde edildiği iddia edilen bilgilere göre telefonda HSDPA şebekesi desteği, Symbian işletim sistemi, 2.2 inç 240x320 piksel ekran, 50 MB dahili bellek, microSD kart girişi, A-GPS bağlantısı, 3.5 mm jak girişi ve FM radyo gibi özellikler mevcut.

Nokia'nın C serisi modellerle hangi tüketici kitlesini hedef aldığı ve firmanın nasıl fiyat politikası izleyeceğini zaman gösterecek.

http://dailymobile.se/2010/02/03/nokia-c5-leaked-pictures-of-a-new-symbian-s60-device-from-nokia/