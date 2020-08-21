İşte tarihi sondajın teknik detayları

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Fatih sondaj gemisi ile tarihimizdeki en büyük doğalgaz rezervini keşfettiğimiz Tuna-1 kuyusunun dünyada yankıları sürerken, Enerji Bakanı da sondajın teknik detayları ile bilgiler verdi. Daha fazla rezerve ulaşmak mümkün.

Tarihimizde bir ilk

20 Temmuz tarihinden bu yana Fatih sondaj gemisinin de olduğu filo ile Tuna-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmaları bu hafta netice verdi ve 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. Bu rezerv 22 yıl boyunca hanelerde tüketilen doğalgazı karşılayacak boyutlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında rezervin kullanıma sunulacağını müjdeledi.

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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapılan sondaj ile ilgili bazı teknik bilgiler verdi. Bilgilere göre sondajın derinliği deniz seviyesinden 3500 metre aşağıya kadar ilerlemiş durumda. Denizin derinliği 2100 metre. Karada da 1400 metre ilerlendi.

Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırılan bu bölgede aslında çalışmalar 14 ay önce başlamıştı. Potansiyeli en yüksek olan noktalara yoğunlaşarak ilk 10 sondajda rezerv bulunması hedeflenmişti ki dokuzuncu sondajda bu gerçekleşti.

Tuna-1 kuyusunda şimdi 1000 metre daha derine inilmesi planlanıyor. Bu noktada iki katman daha olduğu ve doğalgaz bulunma şansının da yüksek olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan doğalgaz son derece kaliteli olduğu için maliyet açısından da olumlu yansıyacağı ifade ediliyor.

http://www.ogunhaber.com/genel/enerji-bakani-donmez-sondajin-teknik-detaylarini-anlatti-2057084h.html

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