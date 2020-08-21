Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    Diğer Elektronik Cihazlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    İşte tarihi sondajın teknik detayları

    Tuna-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmalarında 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi bulundu. Derinlerde iki katman daha olduğu ve doğalgaz olma ihtimalinin yüksek olduğu ifade ediliyor.
    6 sa.
    1,7b
    15
    19
    Diğer E...
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    İşte tarihi sondajın teknik detayları
    Tam Boyutta Gör

    Fatih sondaj gemisi ile tarihimizdeki en büyük doğalgaz rezervini keşfettiğimiz Tuna-1 kuyusunun dünyada yankıları sürerken, Enerji Bakanı da sondajın teknik detayları ile bilgiler verdi. Daha fazla rezerve ulaşmak mümkün.

    Tarihimizde bir ilk

    20 Temmuz tarihinden bu yana Fatih sondaj gemisinin de olduğu filo ile Tuna-1 kuyusunda yapılan sondaj çalışmaları bu hafta netice verdi ve 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfedildi. Bu rezerv 22 yıl boyunca hanelerde tüketilen doğalgazı karşılayacak boyutlarda. Cumhurbaşkanı Erdoğan 2023 yılında rezervin kullanıma sunulacağını müjdeledi.

    İlginizi Çekebilir Avatar AeroSeeder hava aracı; örtü bitkisi ekimini kolaylaştırıyor

    Ayrıca Bkz. "Elephone en uygun fiyatlı kamera telefonunu duyurdu"

    Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez yapılan sondaj ile ilgili bazı teknik bilgiler verdi. Bilgilere göre sondajın derinliği deniz seviyesinden 3500 metre aşağıya kadar ilerlemiş durumda. Denizin derinliği 2100 metre. Karada da 1400 metre ilerlendi.

    Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırılan bu bölgede aslında çalışmalar 14 ay önce başlamıştı. Potansiyeli en yüksek olan noktalara yoğunlaşarak ilk 10 sondajda rezerv bulunması hedeflenmişti ki dokuzuncu sondajda bu gerçekleşti.

    Tuna-1 kuyusunda şimdi 1000 metre daha derine inilmesi planlanıyor. Bu noktada iki katman daha olduğu ve doğalgaz bulunma şansının da yüksek olduğu ifade ediliyor. Ortaya çıkan doğalgaz son derece kaliteli olduğu için maliyet açısından da olumlu yansıyacağı ifade ediliyor.



    http://www.ogunhaber.com/genel/enerji-bakani-donmez-sondajin-teknik-detaylarini-anlatti-2057084h.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    GENÇ_EFENDİ 6 sa. en beğenilen
    Neden şimdi değil de 2023 bunu politik olamayan cevabı var mı?
    4 Yanıt Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IceRulez (Osman R.F) 5 sa.
    Yine mi 2023
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    TheNewAtilla (Atilla Taşdemir) 5 sa. faniseyler
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Beğenilen Yorum
    Yorumlar (13) Yorum Yaz Forumda Gör
    231407 (Barış Özdemir) 1 sa.
    İnşallah söylediği gibi 2023 de kullanıma hazır hâle getirir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    tonodias 2 sa.
    Bakalım 2023’de bizi ne gibi sürprizler bekliyor olacak. 🎁
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Gercek Tosunpasa 2 sa. (düzenlendi) yeni yorumcu
    KOY YUNANIN AMCIĞINA GİTSİN TÜRKİYE DOĞALGAZI ÇIKARTACAK
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    KaleyDeskop (ali ) 3 sa.
    4 yıllık ihtiyaçı karşılıyor bu kesin ise yine iyi. belki daha da çok çıkar, devlet belki ortalamanın altında tutup umut vermemiştir. ayrıca o bölgede yine doğalgaz bulabiliriz..
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    CleanCoders (Fatih ) 1 sa. KaleyDeskop
    toplamda evet ama tek kuyudan ha deyince hepsini çıkaramıyorsun, max kapasite ile çalışsa 20 yıl diye hesap ediyorlar. artık dişimize kan değdi. gerisi gelir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    fuckulteli 3 sa.
    Aralıklarla bulup sonra izini kaybettiğimiz gaz/petrol rezervlerinden..

    (bulunanlar belki işletilmiştir, petrol/doğal gaz çıkartılmıştır fakat bakıyorum da ülkece hissedilir bir fark yok, ya henüz o eski keşifler çıkartılmadı, ya da büyük keşifler değildi)

    Bu devirde kendi doğal gazını kendin çıkartacaksın, kendin derken "ülke olarak" değil.. Bireysel, tek başına.. Ülke olarak çıkartınca birileri çıkartıyor sana düşen payı göremiyorsun bile.. (kendin bireysel çıkartacaksın derken ciddi demiyorum, ah olsa ama keşke.. şakayla karışık..) Sana bana o rezervlerden "çakmak gazı" kadar düşer, inşaatçılar, ihaleciler, "tüpçü"ler hava niyetine solur, her yeri doğal gaz olur..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Normandia_06 (Yalçın ) 4 sa. (düzenlendi)
    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

    HAAHAHAHAHA
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    435 4 sa.
    buluyor olmamız güzel haber fakat yılda 60 milyar m3 harcayan bir ülke olarak 320 bizim için kırıntı sayılır. uluslararası borsa ile uğraşacanlar bilir, hiç bir medyada haber olmadı. çünkü uluslararası arenanın ağzını sulandıracak bir rakam değil. güney akdenizde rumların çıkardığı Afrodit gibi bir yatak keşfederiz inşallah. öyle bir şey keşfedersek yunanlar ve israil üstüne konmaya çalışır savaş sebebi olur. yapılan anlaşmaya göre afrodit güney kıbrıs rum cumhuriyeti sahasında olmasına rağmen israil men etti. buraya notumu yazıyorum, yarısını almadan kıbrısa bırakmayacağına adım gibi eminim.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    IceRulez (Osman R.F) 5 sa.
    Yine mi 2023
    Yanıtla +7
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Krone 5 sa.
    Hem kullanıp hem satmak için çok daha fazlası lazım. Ama buna da şükür. Umarım bir an önce tesisler kurulur.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Nevfel (T. I. ) 5 sa.
    Bu başlangıç. İkinci üçüncü katmanlarla rezerv trilyon seviyesine çıkacak inşallah.



    Bu işin rezerv boyutu.



    Diğer boyutu ülkemiz artık ithal edenden üretebilen pozisyonuna geçiyor. Sondaj teknolojisi öyle basit değil. Bu sadece gaz olarak değil içerideki sanayiyi de destekleyecek. Katma değeri çok daha fazla olacak inşallah.



    Sabırlı olun öyle hemen pat diye 5-10 trilyon metreküp gaz bulunmuyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Alqu +258 kozmos beni sevmiyor +181 BTopbas +174 fuckulteli +150 NeyzenEfendi +144 javaprof +142 Sawasson +126 muslera251 +125 sounderland +123 Farfaraway21 +117
    Geçen Hafta En Beğenilen 3 Üye
    1 clarq26 ilk kez +157 2 CrowMeister ilk kez +114 3 Fluuman ilk kez +113
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    15 Kişi Okuyor (3 Üye, 12 Misafir) 5 Masaüstü 10 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    1738 kez okundu.
    13 kişi, toplam 13 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    fatih sondaj gemisi, tuna-1 kuyusu ve
    3 etiket daha 320 milyar metreküp doğalgaz Batı Karadeniz Sakarya Gaz Sahası Donanım
    Facebook Sayfası252b
    Twitter Profili90,8b
    YouTube Kanalı298b
    Instagram Profili47,5b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamayı İndir Uygulama Hakkında DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 15 dk. Dev kasırga Genevieve'in uzaydan çekilen müthiş görüntüsü 1 sa. Nolan'ın yeni filmi Tenet'ın eleştirileri yayınlandı: "Eh işte." 3 sa. Adobe Lightroom'un iOS sürümüne gelen son güncelleme bazı kullanıcıların tüm fotoğraflarının silinmesine sebep oldu 3 sa. Seryum oksit kavite oluşumunu önleyebilir 4 sa. Boeing, MAX serisi uçakların kötü şöhretini unutturmak için isim değişikliğine gitti 4 sa. Yeni vaka sayısında düne göre düşüş var (21 Ağustos) 4 sa. Crysis Remastered çıkış tarihi ve teknoloji fragmanı yayınlandı 4 sa. Tek adaptör ile her şeyi şarj et! "Hyper Juice 100W güç adaptörü incelemesi" 6 sa. Google Pixel 5 render görselleriyle karşımıza 6 sa. Karadeniz’de doğal gaz keşfeden Fatih Sondaj Gemisi’nin özellikleri neler? 6 sa. GÖRÜNTÜLENEN İşte tarihi sondajın teknik detayları Sonraki Kripto projesini değersiz olarak tanımladı, şimdi Bitcoin’i bile geçti 8 sa. Karadeniz’de keşfedilen doğal gaz Türkiye’ye kaç yıl yetecek? 8 sa. Razer verimlilik odaklı fare-klavye seti duyurdu 9 sa. WD, NVMe My Passport SSD’sini duyurdu 9 sa. Superbox'ın güncel abone sayısı açıklandı 9 sa. Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz keşfini gerçekleştirdi 10 sa. Apple, iPhone 12'nin lansman tarihini yanlışlıkla açıklamış olabilir 10 sa. vivo X50 Lite resmi olarak Türkiye'de satışa çıkıyor 11 sa. Microsoft, Windows Defender’ın kalıcı olarak kapatılmasını engelledi 11 sa. Hitman 3 ilk yıl Epic Games mağazasına özel olacak 12 sa. "Klasik" Facebook tasarımı değişiyor: İşte tarih 13 sa. Yapay zekânın insana karşı verdiği it dalaşı mücadelesinde kazanan yapay zekâ! Sonuç 5-0 14 sa. Netflix’in yeni filmi pedofili tartışması başlattı 14 sa. Yakın gelecekte akıllı telefonlar ile diyabet teşhis edilebilir 14 sa. Samsung uygun fiyatlı bir katlanabilir telefon geliştiriyor 14 sa. Epic Games mağazasında bu hafta 3 oyun ücretsiz 1 gün Nvidia’nın PG133A kartı sertifikasyon aşamasında gün yüzüne çıktı 1 gün Google Haritalar gerçek zamanlı olarak orman yangınlarını gösterebilecek 1 gün Acil Müdahale ve Dalış Eğitim Botu Projesi, %71’lik yerlilik oranıyla savunma sanayiinde rekor getirdi 1 gün AMD Renoir APU’suyla dünya rekoru kırıldı: 6666 MHz’lik bellek frekansına çıkıldı Daha Eskiler
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız