Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Xiaomi yazılım desteği sonlandırılan cihazlar listesine yeni isimler ekledi

    Dünyanın en popüler akıllı telefon markalarından biri olan Xiaomi, son zamanlarda yazılım desteği sona eren modeller listesini sıklıkla güncellemeye başladı. İşte emekliye ayrılan son cihazlar.

    İşte yazılım desteği sonlanan yeni Xiaomi modelleri Tam Boyutta Gör

    Xiaomi, yazılım desteğini sona erdirdiği cihazlar listesine yenilerini ekleyerek kullanıcılarını şaşırttı. Şirketin resmi internet sitesinde güncellenen End-of-Life (EoL) listesi, Xiaomi, Redmi ve Poco markalarından çok sayıda telefon ve tableti kapsıyor. Listede Xiaomi Pad 5’in çeşitli bölgesel versiyonları yer alırken, bu cihazlar arasında Türkiye, Rusya, Avrupa ve küresel modeller de bulunuyor. Bu cihazlar artık yazılım güncellemeleri almayacak.

    Özellikle dikkat çeken bir durum ise, Redmi Note 11 Pro ve Pro+ modellerinin Xiaomi kısmında listelenmesi oldu. Bu durum belki bir hata olarak görülebilir, ancak sonuç olarak bu modellerin de yazılım güncellemeleri sonlandırılmış durumda. Redmi Note 11 Pro modellerinin yanı sıra, Redmi 10 2022 ve Japonya için üretilmiş olan Redmi Note 10 JE de destekten yoksun kalacak.

    Poco markasına yönelik de güncelleme sonlandırma kararları alındı; bu çerçevede, Endonezya’da bulunan Poco X3 GT modeli de yazılım desteğini kaybeden cihazlar arasında. Böylece, MIUI ve HyperOS işletim sistemleri için yeni güncelleme almayacak olan bu cihazlar, aynı zamanda Android güvenlik yamalarından da mahrum kalacak. Bu durum, cihazları yeni güvenlik açıklarına karşı savunmasız bırakabileceği gibi, kullanıcı verilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskini artırıyor.

    Xiaomi, cihazlarına belirli bir süre yazılım desteği sağlasa da, destek süresi model ve piyasaya çıkış tarihine göre değişiklik gösterebiliyor. Cihazlarının durumunu öğrenmek isteyen kullanıcılar, Xiaomi’nin resmi sitesini ziyaret ederek destek bilgilerini kontrol edebilir. EoL listesine giren cihaz kullanıcıları için ise seçenekler sınırlı; en güvenli çözüm yeni bir telefon modeline geçmek gibi görünse de, bu her zaman bütçeye uygun olmayabilir. Daha teknik bilgiye sahip olan kullanıcılar, eski cihazlarını Android’in en güncel sürümlerine dayanan özel ROM’larla desteklemeyi tercih edebilir.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 2 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 hafta önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 12 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    3 dikiş kaç günde alınır 90 kilo biri ayda kaç kilo vermeli konya volkswagen servis tavsiye hoover mı arçelik mi mini cooper countryman alınır mı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A35 5G
    Samsung Galaxy A35 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız