Xiaomi yazılım desteği sonlandırılan cihazlar listesine yeni isimler ekledi

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Xiaomi, yazılım desteğini sona erdirdiği cihazlar listesine yenilerini ekleyerek kullanıcılarını şaşırttı. Şirketin resmi internet sitesinde güncellenen End-of-Life (EoL) listesi, Xiaomi, Redmi ve Poco markalarından çok sayıda telefon ve tableti kapsıyor. Listede Xiaomi Pad 5’in çeşitli bölgesel versiyonları yer alırken, bu cihazlar arasında Türkiye, Rusya, Avrupa ve küresel modeller de bulunuyor. Bu cihazlar artık yazılım güncellemeleri almayacak.

Özellikle dikkat çeken bir durum ise, Redmi Note 11 Pro ve Pro+ modellerinin Xiaomi kısmında listelenmesi oldu. Bu durum belki bir hata olarak görülebilir, ancak sonuç olarak bu modellerin de yazılım güncellemeleri sonlandırılmış durumda. Redmi Note 11 Pro modellerinin yanı sıra, Redmi 10 2022 ve Japonya için üretilmiş olan Redmi Note 10 JE de destekten yoksun kalacak.

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Poco markasına yönelik de güncelleme sonlandırma kararları alındı; bu çerçevede, Endonezya’da bulunan Poco X3 GT modeli de yazılım desteğini kaybeden cihazlar arasında. Böylece, MIUI ve HyperOS işletim sistemleri için yeni güncelleme almayacak olan bu cihazlar, aynı zamanda Android güvenlik yamalarından da mahrum kalacak. Bu durum, cihazları yeni güvenlik açıklarına karşı savunmasız bırakabileceği gibi, kullanıcı verilerinin kötü niyetli kişilerin eline geçme riskini artırıyor.

Xiaomi, cihazlarına belirli bir süre yazılım desteği sağlasa da, destek süresi model ve piyasaya çıkış tarihine göre değişiklik gösterebiliyor. Cihazlarının durumunu öğrenmek isteyen kullanıcılar, Xiaomi’nin resmi sitesini ziyaret ederek destek bilgilerini kontrol edebilir. EoL listesine giren cihaz kullanıcıları için ise seçenekler sınırlı; en güvenli çözüm yeni bir telefon modeline geçmek gibi görünse de, bu her zaman bütçeye uygun olmayabilir. Daha teknik bilgiye sahip olan kullanıcılar, eski cihazlarını Android’in en güncel sürümlerine dayanan özel ROM’larla desteklemeyi tercih edebilir.

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