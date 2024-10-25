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    Heyecanla beklenen Oppo Find X8 serisi nihayet resmen tanıtıldı

    Uzun süredir pek çok sızıntı ile karşımıza çıkan Oppo Find X8 serisi nihayet Çinli teknoloji devi tarafından resmen tanıtıldı. İşte Find X8 ve Find X8 Pro modellerine dair tüm detaylar.

    Heyecanla beklenen Oppo Find X8 serisi nihayet resmen tanıtıldı

    Oppo, Çin'de Find X8 ve Find X8 Pro amiral gemisi telefonlarını tanıttı. Bu yeni modeller, ekran, performans ve kamera teknolojilerindeki dikkate değer yeniliklerle öne çıkarken, premium segmentte iddialı bir konuma sahip. Küresel pazara da sunulacak olan bu serinin detaylarına birlikte bakalım.

    Oppo Find X8, 6.59 inç büyüklüğünde, 1.5K çözünürlüklü (2760 × 1256 piksel) ve 1Hz ile 120Hz arasında uyarlanabilir LTPO OLED ekranıyla geliyor. Tianma tarafından üretilen bu düz ekran, yalnızca 1.45 mm’lik ince çerçevelere ve 4.500 nit tepe parlaklığa ulaşıyor. Find X8 Pro ise 6.78 inç boyutunda, 1.5K çözünürlüklü (2780×1264 piksel) ve dört kenarı da hafif kavisli BOE üretimi bir LTPO OLED ekrana sahip. Her iki modelde de uyarlanabilir yenileme hızı ve Dolby Vision desteği bulunurken, Oppo’nun Crystal Shield koruma teknolojisi sayesinde dayanıklılık artıyor.

    Her iki model, MediaTek’in 3nm mimarili Dimensity 9400 yonga setinden güç alıyor. Maksimum 16 GB LPDDR5X RAM ve UFS 4.0 depolama seçeneği sunuluyor. Bu güçlü donanım, AnTuTu testlerinde 3.1 milyonun üzerinde skor elde ediyor. Ayrıca, ultra geniş VC soğutma alanı sayesinde uzun süreli yüksek performans sağlanıyor.

    Cihazların kamera sistemleri de oldukça güçlü. Find X8, 50MP ana kameraya ek olarak 50MP ultra geniş açılı ve 3x periskop zoom özellikli üçlü kamera sistemine sahip. Find X8 Pro ise bu kuruluma ek olarak, düşük ışık performansını geliştiren 1/1.4 inç boyutunda Sony LYT-808 sensöre sahip bir ana kameraya ve 6x periskop zoom yapan dördüncü bir lense sahip. Her iki modelde de 120x dijital zoom, HyperTone görüntü motoru ve Hasselblad Portre Modu bulunuyor. Ek olarak AI Erase, AI Anti-Reflection, AI De-Blur ve AI Süper Çözünürlük gibi yapay zeka destekli özellikler de mevcut.

    Batarya konusunda, Find X8 5.630 mAh kapasitelik bir bataryayla gelirken, Find X8 Pro’da bu kapasite 5.910 mAh seviyesinde. Her iki model de 80W SuperVOOC hızlı şarj, 50W kablosuz şarj ve 10W tersine kablosuz şarj özellikleriyle kullanıcıların ihtiyaçlarını karşılıyor. IP68 ve IP69 toz ve suya dayanıklılık sertifikaları sayesinde bu cihazlar zorlu koşullara dayanıklı yapısıyla dikkat çekiyor.

    Serinin bağlantı özellikleri ise gelişmiş seviyede. Cihazlarda ekran altı parmak izi okuyucu, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 ve çift antenli NFC desteği bulunuyor. Find X8 Pro modeline özel olarak eklenen Quick Button, fotoğraf çekimi veya hızlı bildirimler için işlevsel bir yardımcı tuş olarak kullanılabiliyor.

    Fiyatlandırmaya gelirsek, Find X8’in fiyatı 589$’dan başlıyor ve 702$’a kadar çıkıyor. Find X8 Pro ise 744$’dan başlayarak, 983$’a kadar uzanan seçeneklerle geliyor. Çin’de satışlar 30 Ekim itibarıyla başlıyor. Küresel pazara sunulması beklenen modelin kesin çıkış tarihleri henüz açıklanmadı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    Sempron 3200 1 gün önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 6 gün önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 hafta önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 4 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 7 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 12 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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