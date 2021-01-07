İstenilen renkte ruj üretebilen proje hayata geçirildi

Birçok farklı renkte ve türde ruj bulunmasına rağmen bazen istenilen renklerde rujlar bulunmamakla birlikte renklerin kişiye özel olması da istenebiliyor. Şimdi ise Koreli şirket Amorepacific adlı şirket The Lip Factory yani Dudak Fabrikası adını verdikleri sistemle istenilen renkte ısmarlama rujlar üretebilecek.

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Color Tailor adı verilen akıllı telefon uygulamasıyla kullanıcılar yüzlerini sisteme yükleyebiliyor ve yapay zeka temelli uygulama kullanıcıya çeşitli renklerde ruj önerilerinde bulunuyor.

Yapay zeka

Tam Boyutta Gör

Kullanıcılar neredeyse 2.000’i aşkın renk tonundan istediği rengi seçebiliyor ve daha sonra makine ruj üretimine başlıyor. Daha sonra kullanıcılar üretilen ruju satın alabiliyor.

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Yeni proje CES 2021 Innovation Award olarak adlandırılan buluş ödülünün de sahibi oldu.

https://www.apgroup.com/int/en/news/2020-12-17.html

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