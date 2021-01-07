İstenilen renkte ruj üretebilen proje hayata geçirildi

Birçok farklı renkte ve türde ruj bulunmasına rağmen bazen istenilen renklerde rujlar bulunmamakla birlikte renklerin kişiye özel olması da istenebiliyor. Şimdi ise Koreli şirket Amorepacific adlı şirket The Lip Factory yani Dudak Fabrikası adını verdikleri sistemle istenilen renkte ısmarlama rujlar üretebilecek.İlginizi Çekebilir Fetüsün oksijen seviyesini monitörize edebilen cihaz geliştirildi
Color Tailor adı verilen akıllı telefon uygulamasıyla kullanıcılar yüzlerini sisteme yükleyebiliyor ve yapay zeka temelli uygulama kullanıcıya çeşitli renklerde ruj önerilerinde bulunuyor.
Yapay zeka
Kullanıcılar neredeyse 2.000’i aşkın renk tonundan istediği rengi seçebiliyor ve daha sonra makine ruj üretimine başlıyor. Daha sonra kullanıcılar üretilen ruju satın alabiliyor.
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Yeni proje CES 2021 Innovation Award olarak adlandırılan buluş ödülünün de sahibi oldu.
https://www.apgroup.com/int/en/news/2020-12-17.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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buney la
:). Tamamen kendi varsayımlarınız ve kendi düşünceleriniz üzerinden konuşuyorsunuz... Size göre 2 tip insan var. Tamamen teknolojiden uzak veya tamamen teknoloji bağımlısı. Arası yok. Sığ düşünce dediğim buydu. Bu kadar radikal ve yargı meraklısı olmanın alemi yok.
Hepimiz biliyoruz ki telefon döneminden sonra birçok şeyin de değerini yitirdik. Kamp yapmak bence telefondan ziyade doğaya odaklanmak amaçlı olmalı ve gerçekten kamp yapan çevremdeki herkes de aynı fikirde bu konuda, doğada telefon irtibat aracı olacaksa tamam ancak güzel manzara fotoğraflarını çekip de anında ilke almaya çalışmanın amacının da psikolojik sorun olduğunu ayrıca savunurum
Herkes dogaya eskiyi yad etmeye gitmiyor. Bu kadar sig dusunmeyin. Eskiden kitafet te yoktu diyip orasina burasina yaprak baglasinlar dogaya cikanlar? Cadir yerine de cali cirpidan siginak hazirlasinlar.
Eski doğada da zaten insanlar cep telefonu ile kampa gidiyorlardı. Saçma olduğunu düşünüyorum doğada telefonla uğraşmak vs.