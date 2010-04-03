iSuppli: "iPad'in satış rakamı 2010 yılı içinde 7.1 milyon olabilir"

iSuppli analiz şirketinin Apple iPad ile ilgili yayınladığı analiz raporunda Apple'ın tableti iPad'in 2010 yılı içinde 7.1 milyon ünitelik satış rakamına ulaşabileceği belirtildi. Apple iPad'in şu ana kadar yapılan tanıtımları,yayınlanan haberlerin ve Apple'ın marka kalitesinin hesaba katılmasıyla, Adobe Flash desteğinin eksikliğine rağmen 2010 yılı içinde belirtilen satış rakamına ulaşmasında zorluk çekmeyeceği tahmin ediliyor. 2010 yılının her çeyrekli diliminde milyonlarca ünitenin satılacağı öngörüldüğü gibi önümüzdeki yıllarda bu satış rakamlarının katlanarak artacağı belirtiliyor.

Apple, yeni özellikler eklemesi ve fiyatlarda indirim yapması gibi etkenlerinde göz önünde tutulduğu rapora göre, bu hamlelerin yapılması sonucunda Apple iPad'in 2011 yılında 14.4 milyon ünite satış rakamına ulaşabileceği tahmin ediliyor.