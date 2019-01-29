İsveç 2030 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak, Almanya ise durumu ağırdan alıyor

İsveç başbakanı Stefan Löfven, ülkesinin dizel ve benzinli araçların satışını 2030 yılından sonra yasaklayacağını beyan etti. İsveç, yapılan bu açıklamayla birlikte söz konusu tarihe kadar içten yanmalı motorlu araçları yasaklayacağını duyuran; Danimarka, Hindistan, Hollanda, İrlanda ve İsrail gibi ülkelerle aynı safta yer almış oldu. Wikipedia’ya göre 2030’dan önce yasak yoluna gidecek ülkeler ise Kosta Rika, Norveç ve Kore Cumhuriyeti. İngiltere ve Fransa gibi ülkeler ise bu yasağı en erken 2040 yılında gündemlerine alacakları, Almanya’nın ise 2050’den önce yasaklama gündemine dahil olmayacağı belirtilmiş.

Almanya ağırdan alıyor

Almanya’nın yasak konusunda ağır davranmasının sebeplerinden biri olarak, federal ulaştırma bakanı Andreas Scheuer’in geçiş süreci kapsamında somut hedefler belirlememiş olması gösteriliyor. Diğer sebep ise otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisinin can damarlarından birinin olması. Benzinli ve dizel araç satışından büyük gelir elde eden ülke, altın yumurtlayan kazı anlaşılan kesmek istemiyor.

Hatırlanacağı üzere; Mobilitenin Geleceği için Ulusal Platform raporunda bir grup uzman, akaryakıt fiyatlarında vergi artışı ve otobanlarda hız sınırının 130 km/s olarak belirlenmesi gerektiği ifade etmişti. Başta ulaştırma bakanı olmak üzere siyasilerin bu rapora tepkileri oldukça sert olmuştu. Özellikle Angela Merkel’in halefi olarak görülen Annegret Kramp-Karrenbauer, bu tür girişimlerin dizel araçlara karşı bir savaş olduğunu ve Alman otomotiv endüstrisine zarar verdiğini ifade etmişti.

Otomobil endüstrisinin önemli bir gelir kaynağı olduğu ve haberimizde adı geçmeyen ülkeler ise tahmin edebileceğiniz gibi Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD. Özellikle Birleşik Devletler’de, sadece birkaç eyalet ulusal araç emisyon oranlarını sıfıra indirme planları yapmakta. Topyekûn bir yasakla ilgili maalesef bir tarih belirtilmiyor. Benzer şekilde ülkemizde de dizel ve benzinli araçların yasaklanmasıyla ilgili bir tarih verilmiş değil.

https://cleantechnica.com/2019/01/23/sweden-will-ban-sale-of-gasoline-diesel-cars-after-2030-germany-lags-behind/