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İsveç 2030 yılından sonra benzinli ve dizel araçların satışını yasaklayacak, Almanya ise durumu ağırdan alıyor

Çevre için felaket anlamına gelen dizel araçlar yavaş yavaş ülkelerin yasaklarına maruz kalmaya başladı. Bu konuda en radikal kararlardan birini alan ülke ise İsveç oldu.
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Otomobil Teknolojileri
Gökhan G.
Editör
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İsveç başbakanı Stefan Löfven, ülkesinin dizel ve benzinli araçların satışını 2030 yılından sonra yasaklayacağını beyan etti. İsveç, yapılan bu açıklamayla birlikte söz konusu tarihe kadar içten yanmalı motorlu araçları yasaklayacağını duyuran; Danimarka, Hindistan, Hollanda, İrlanda ve İsrail gibi ülkelerle aynı safta yer almış oldu. Wikipedia’ya göre 2030’dan önce yasak yoluna gidecek ülkeler ise Kosta Rika, Norveç ve Kore Cumhuriyeti. İngiltere ve Fransa gibi ülkeler ise bu yasağı en erken 2040 yılında gündemlerine alacakları, Almanya’nın ise 2050’den önce yasaklama gündemine dahil olmayacağı belirtilmiş.

Almanya ağırdan alıyor

Almanya’nın yasak konusunda ağır davranmasının sebeplerinden biri olarak, federal ulaştırma bakanı Andreas Scheuer’in geçiş süreci kapsamında somut hedefler belirlememiş olması gösteriliyor. Diğer sebep ise otomotiv endüstrisinin ülke ekonomisinin can damarlarından birinin olması. Benzinli ve dizel araç satışından büyük gelir elde eden ülke, altın yumurtlayan kazı anlaşılan kesmek istemiyor.

Hatırlanacağı üzere; Mobilitenin Geleceği için Ulusal Platform raporunda bir grup uzman, akaryakıt fiyatlarında vergi artışı ve otobanlarda hız sınırının 130 km/s olarak belirlenmesi gerektiği ifade etmişti. Başta ulaştırma bakanı olmak üzere siyasilerin bu rapora tepkileri oldukça sert olmuştu. Özellikle Angela Merkel’in halefi olarak görülen Annegret Kramp-Karrenbauer, bu tür girişimlerin dizel araçlara karşı bir savaş olduğunu ve Alman otomotiv endüstrisine zarar verdiğini ifade etmişti.

Otomobil endüstrisinin önemli bir gelir kaynağı olduğu ve haberimizde adı geçmeyen ülkeler ise tahmin edebileceğiniz gibi Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD. Özellikle Birleşik Devletler’de, sadece birkaç eyalet ulusal araç emisyon oranlarını sıfıra indirme planları yapmakta. Topyekûn bir yasakla ilgili maalesef bir tarih belirtilmiyor.  Benzer şekilde ülkemizde de dizel ve benzinli araçların yasaklanmasıyla ilgili bir tarih verilmiş değil.


https://cleantechnica.com/2019/01/23/sweden-will-ban-sale-of-gasoline-diesel-cars-after-2030-germany-lags-behind/ Yorum Yaz
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HakanG22 3 ay en beğenilen
Sikicem şu elektrikli arabalar yaygınlaşsın artık amına koyim şarj istasyonları yok sikicem böyle işi
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AsiretinMarjinalCocugu 3 ay
Bizim millet daha turbolu araç nasıl kullanılır,çift kavramalı araç nasıl kullanılır bilmiyor.Herkes kontağı çeviriyor,sonra pati çeke çeke kalkıyor.
Bizim için o iş yaş.Hadi milletimizin bilmemesini geçtim, büyükşehir de millet arabasını evinin yakınında-önünde(ecnebilerin garaj dediği hani)yıkayacak boşluk bulamıyor nerede şarj edecek?
Yine sarj için istasyona gidilecekse ne anlamı kaldı?Hemde petrol türevli çalışan araçların aksine öyle yakıtı aldım,hadi bana eyvallah yok.Bekle babam 5 saat.Bi de eve yakın dolum istasyonu yoksa millet minibüsle sabahları dolum istasyonuna gider alır, akşamda oraya bırakır aracı yine minibüsle eve gider.
Harbi şu senaryodan bile deli dehşet film çıkar da bizim için yakın zamanda gerçek olması muhtemel bile değil.
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Cryin 3 ay
devletin işine gelmez elektrikli arabalar mtv yok %160 yok
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khaos 3 ay
Ülkeler bu şekilde elektrikli araçlara geçtikçe Almanya üzerinde baskı artacaktır.Şahsi tahminim 2030-2040 aralığında tüm Avrupa da dizel/benzin/lpg satışı tamamen sıfırlanır.
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Askaparta 3 ay
Alamam gibi üretip İsveç gibi rahat olmak.
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Jon SNOW 37 3 ay
Devletlerin bu konuda aceleci olmasi lazim
Kuresel isinma onu alinamayacak seviyeye gelmesen birseyler yapmamiz lazim
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qoqoCAN 3 ay
ağğ ağğ kurban olduğum İsveç
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PurposeLess sinan 3 ay
Adamlrın derdine bak be, dertlerini bile imrenerek okuyoruz...
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Chagotta 3 ay
Avrupa standartlarının üzerinde hayat kalitesi olan bir memleket olmak kolay değil. Anlayamazsınız...
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gun 3 ay
Bizim elektrikli yerli araç geliştirildikten sonra dizel en azından yasaklansın sonra zamanla dizel ve LPG’de yasaklanır.
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HakanG22 3 ay en beğenilen
Sikicem şu elektrikli arabalar yaygınlaşsın artık amına koyim şarj istasyonları yok sikicem böyle işi
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dizel yasakları, benzinli motor ve
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