İsveç Mälardalen Üniversitesi'nin yeni sistemi, akıllı gözlük temelinde sanal klavye deneyimi sunuyor

Haber Editörü
Hali hazırda satılan sanal klavyeler, burada video incelemesini yaptığımız Magic Cube gibi kullanmak için sabit bir yüzeye ve doğru ışık koşullarına ihtiyaç duyuyorlar. Sanal klavye kavramına yeni bir bakış açısı getiren İsveç Mälardalen Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri yeni sistem ile sanal klavye kullanımına Google Glass ya da Oculus Rift gibi gözlük modellerini de dahil ediyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan sistem, iki ele takılan ufak aparatlar ve Google Glass ya da Ocusul Rift gibi gözlük modelleri ile çalışma gösteriyor. Standart sanal klavye modellerin aksiye yüzeye herhangi bir yansıtma yapmayan sistem, klavye tuşlarını sanal olarak gözlük ekranlarına getiriyor / yansıtıyor ve örneğin Google Glass ile kurulan bir kullanım senaryosunda diz üzerinde dahi 10 parmak klavye deneyimi elde edilebiliyor. Ele takılan aparatların tasarımsal açıdan değişeceğini belirten araştırmacılar, içerisinde birçok sensörün yer aldığı bu ürünlerin parmak hareketlerini algılama noktasında çalıştığını ve yine yer alan dahili sensörler sayesinde Leap Motion benzeri bir kontrolün de sağlanabileceğini belirtiyorlar. Gözlük ile kontrol aparatları arasındaki bağlantının ise kablosuz veri aktarım teknolojileri üzerinden olduğu söyleniyor.
Üretime geçebilmek adına maddi destek arayan Mälardalen Üniversitesi'nin cihaz hakkında hazırladığı oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
http://www.mdh.se/mdh-nyheter/det-virtuella-tangentbordet-kan-snart-bli-verklighet-1.58044 Yorum Yaz Paylaş Tweetle