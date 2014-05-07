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İsveç Mälardalen Üniversitesi'nin yeni sistemi, akıllı gözlük temelinde sanal klavye deneyimi sunuyor

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Can Tunçer
Haber Editörü
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İsveç Mälardalen Üniversitesi'nin yeni sistemi, akıllı gözlük temelinde sanal klavye deneyimi sunuyor
Hali hazırda satılan sanal klavyeler, burada video incelemesini yaptığımız Magic Cube gibi kullanmak için sabit bir yüzeye ve doğru ışık koşullarına ihtiyaç duyuyorlar. Sanal klavye kavramına yeni bir bakış açısı getiren İsveç Mälardalen Üniversitesi araştırmacıları, geliştirdikleri yeni sistem ile sanal klavye kullanımına Google Glass ya da Oculus Rift gibi gözlük modellerini de dahil ediyor.
Şimdilik prototip aşamasında bulunan sistem, iki ele takılan ufak aparatlar ve Google Glass ya da Ocusul Rift gibi gözlük modelleri ile çalışma gösteriyor. Standart sanal klavye modellerin aksiye yüzeye herhangi bir yansıtma yapmayan sistem, klavye tuşlarını sanal olarak gözlük ekranlarına getiriyor / yansıtıyor ve örneğin Google Glass ile kurulan bir kullanım senaryosunda diz üzerinde dahi 10 parmak klavye deneyimi elde edilebiliyor. Ele takılan aparatların tasarımsal açıdan değişeceğini belirten araştırmacılar, içerisinde birçok sensörün yer aldığı bu ürünlerin parmak hareketlerini algılama noktasında çalıştığını ve yine yer alan dahili sensörler sayesinde Leap Motion benzeri bir kontrolün de sağlanabileceğini belirtiyorlar. Gözlük ile kontrol aparatları arasındaki bağlantının ise kablosuz veri aktarım teknolojileri üzerinden olduğu söyleniyor.
Üretime geçebilmek adına maddi destek arayan Mälardalen Üniversitesi'nin cihaz hakkında hazırladığı oldukça açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.mdh.se/mdh-nyheter/det-virtuella-tangentbordet-kan-snart-bli-verklighet-1.58044 Yorum Yaz
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.rkan 5 yıl en beğenilen
Bir dönem öğrencisi de olduğum okul, buralarda gördüğüme sevindim fakat projeden haberim yoktu şu muhabbetleri her yapışımda kendimden utanıyorum fakat bu adamlar; "yöntem" biliyorlar. Türkiye'de tasarım öğrencisi olarak ancak egoizm'i ve kapris çekmeyi ya da yapmayı öğrenebildim.Misal Mälardalen'de ya da İsveç'in geri kalan üniversitelerinde doğrudan tasarım eğitimi verilmiyor mesela, bu adamlar yöntem öğreniyorlar tasarımcıyı donatıyorlar özellikle de; yazılım, matematik, donanım ve alan üzerine makale okuma kültürü veriliyor adam akıllı. Güzel bir söz var "Elektronik gitar icat edilmeseydi Jimmy Hendrix diye bir müzisyen olmazdı" diye; adamların felsefesi de bu işte. Bizim buralarda lise'yi yeni bitirmiş tasarım alanında, ödevinde o'sunda busunda sorun yaşayan adama hoca; bu bölüme geldiğine göre bunları zaten biliyor olman cevabı verildiği için tümden bir egoizm doğuyor. Son olarak okulumda(Türkiye'de) leap motion, kinect, oculus gibi cihazları listeledğim bir ihtiyaç listesi hazırladığımda alınan hiç bir şey olmadı bunun yerine bir kaç deri koltuk ve toplantı masası alınmış tasarım ve inovasyonun olmazsa olmazıdır tabi saydıklarım güya İstanbul'un güzel bir okulunda okuyoruz.Hep kahır :(
Bir dönem öğrencisi de olduğum okul, buralarda gördüğüme sevindim fakat projeden haberim yoktu şu muhabbetleri her yapışımda kendimden utanıyorum fakat bu adaml...
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alito 5 yıl
Diğer ürünlerden daha pratik ve daha etkili duruyor. Son kullanıcı için çıkan revizyon ürünün gerçekte neler vaadettiğini görmek isterim.
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bocekgrafik 5 yıl
Fiziksel klavyeleri tarih edecek harika bir yenilik.
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.rkan 5 yıl en beğenilen
Bir dönem öğrencisi de olduğum okul, buralarda gördüğüme sevindim fakat projeden haberim yoktu şu muhabbetleri her yapışımda kendimden utanıyorum fakat bu adamlar; "yöntem" biliyorlar. Türkiye'de tasarım öğrencisi olarak ancak egoizm'i ve kapris çekmeyi ya da yapmayı öğrenebildim.Misal Mälardalen'de ya da İsveç'in geri kalan üniversitelerinde doğrudan tasarım eğitimi verilmiyor mesela, bu adamlar yöntem öğreniyorlar tasarımcıyı donatıyorlar özellikle de; yazılım, matematik, donanım ve alan üzerine makale okuma kültürü veriliyor adam akıllı. Güzel bir söz var "Elektronik gitar icat edilmeseydi Jimmy Hendrix diye bir müzisyen olmazdı" diye; adamların felsefesi de bu işte. Bizim buralarda lise'yi yeni bitirmiş tasarım alanında, ödevinde o'sunda busunda sorun yaşayan adama hoca; bu bölüme geldiğine göre bunları zaten biliyor olman cevabı verildiği için tümden bir egoizm doğuyor. Son olarak okulumda(Türkiye'de) leap motion, kinect, oculus gibi cihazları listeledğim bir ihtiyaç listesi hazırladığımda alınan hiç bir şey olmadı bunun yerine bir kaç deri koltuk ve toplantı masası alınmış tasarım ve inovasyonun olmazsa olmazıdır tabi saydıklarım güya İstanbul'un güzel bir okulunda okuyoruz.Hep kahır :(
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ens.aslan 5 yıl
bu gerçekten etkileyici
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