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İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı

İsveçli bir şirket, çalışanlarına yaka kimlik kartı vermek yerine derilerinin altına çip yerleştirmeye başladı. Daha güvenli ve fonksiyonel olduğu söylenen bu teknolojinin önemli riskleri de mevcut.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Yüksek teknolojili ürünler üzerinde çalışmalarını yürüten -100'den fazla şirkete ve 2.000 işçiye ev sahipliği yapan- İsveç merkezli Epicenter isimli firma, radikal bir kararla çalışanlarına dijital kimlik dağıtmak yerine pirinç tanesinden biraz daha büyük boyuta sahip çip takmaya karar verdi. Aslında 2015 yılının Ocak ayında güvenlik gerekçeleriyle başlatılan proje ancak günümüzde aktif şekilde hayata geçirildi.

İlk etapta 150 çalışanın elindeki deri altına şırınga yardımıyla yerleştirilen çipteki NFC (Yakın Alan İletişimi)teknolojisisayesinde kapılar otomatik şekilde açılabiliyor, fotokopi makinesi ve yazıcı gibi şifreli makinelere anında erişim sağlanıyor, hatta iş kartı ve tüm iletişim bilgileri bir telefondan başka bir telefona kolaylıkla aktarılabiliyor.
İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı
 
Daha güvenli ve teknolojik cihazlarla uyumlu bir ortam yarattıklarını ifade eden CEO Patrick Mesterton, zamandan önemli bir tasarruf yaptıklarını belirtiyor. Uzmanlar ise Mesterton ile aynı görüşte değil. Zira Karolinska Enstitüsü mikrobiyologlarından Ben Libberton, çip sayesinde kişisel bilgilere, sağlık durumuna ve kişinin nerede olduğuna kadar birçok bilgiye kolaylıkla ulaşılabileceğini, bunun da hak ihlali anlamına geldiğini düşünüyor.

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siyahatlıprens 2 yıl en beğenilen
Hayatta kendime taktırmam bu ne lan kurbanlık ineklerin kulak arkasına numara takar gibi
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MonsterMMORPG 2 yıl
fişlemenin doruk noktasına sene 2017 ulaşıldı
bakalım beyin kontrolü ne zaman gelecek
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HeavyClocker 2 yıl
İşten ayrılma durumunda yaşanacak eğlenceli dakikaları düşünemiyorum. Kesinlikle yanlış bir hamle. Ne olursa olsun, modern teknoloji ile insanlara chip enjeksiyonu yapmak bence yanlış.
İşten ayrılma durumunda yaşanacak eğlenceli dakikaları düşünemiyorum. Kesinlikle yanlış bir hamle. Ne olursa olsun, modern teknoloji ile insanlara chip enjeksiy...
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Yanıtla +36
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BekiRoRo 2 yıl
İşsizliğin had safhada olduğu Türkiye gibi devletlerde iş karşılığında buna hayır diyebilecek yoktur
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Kulak Misafiri 2 yıl
Bilekli yapsalarmış ya, işe girerken takılan çıkarken sökülen birşey. Ya da yüzük falan.
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scorpion1916 2 yıl
olum dovmecinin eline gazoz kapaklari sokmuslar galiba
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Goalkeeper13 2 yıl
bu çip sayesinde kişinin nerede oldugu bulunabilir mi?
atıyorum çip takılan kişi 100km uzaklıkta, bu uzaklığı algılar mı çip?
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KOX B0SS 2 yıl
Eg me ye bildirdim vergisiz tak ıslar cpi
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Umutcan 2 yıl
Kanunen yasaklanması lazım yoksa özel şirketler bunun cıvkını çıkarır.
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rakanishu 2 yıl
Big Brother sen misin?
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fthyrr1976fy 2 yıl
sıkıntılı durum damgalı olmak
özel kelimesi kalmıyor eşit şartlar mı oluyor güya
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Public_Enemy 2 yıl
Hiçbir ücrete o firmada çalışmazdım.
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Why Shy 2 yıl
Sakin olun şampiyonlar, alt tarafı kapılardan geçmek için kullanılıyor, kimsenin fişlendiği yok her şeyi de abartmayın.
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