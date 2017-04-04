İsveçli şirket tüm çalışanlarına çip takmaya başladı

Yüksek teknolojili ürünler üzerinde çalışmalarını yürüten -100'den fazla şirkete ve 2.000 işçiye ev sahipliği yapan- İsveç merkezli Epicenter isimli firma, radikal bir kararla çalışanlarına dijital kimlik dağıtmak yerine pirinç tanesinden biraz daha büyük boyuta sahip çip takmaya karar verdi. Aslında 2015 yılının Ocak ayında güvenlik gerekçeleriyle başlatılan proje ancak günümüzde aktif şekilde hayata geçirildi.

İlk etapta 150 çalışanın elindeki deri altına şırınga yardımıyla yerleştirilen çipteki NFC (Yakın Alan İletişimi)teknolojisisayesinde kapılar otomatik şekilde açılabiliyor, fotokopi makinesi ve yazıcı gibi şifreli makinelere anında erişim sağlanıyor, hatta iş kartı ve tüm iletişim bilgileri bir telefondan başka bir telefona kolaylıkla aktarılabiliyor.

Daha güvenli ve teknolojik cihazlarla uyumlu bir ortam yarattıklarını ifade eden CEO Patrick Mesterton, zamandan önemli bir tasarruf yaptıklarını belirtiyor. Uzmanlar ise Mesterton ile aynı görüşte değil. Zira Karolinska Enstitüsü mikrobiyologlarından Ben Libberton, çip sayesinde kişisel bilgilere, sağlık durumuna ve kişinin nerede olduğuna kadar birçok bilgiye kolaylıkla ulaşılabileceğini, bunun da hak ihlali anlamına geldiğini düşünüyor.