Booking.com: Türk müşteriler hizmetlerimizi kullanmaya devam edecek

Booking.com’a açılan dava ile platformun Türkiye’deki faaliyetlerinin Kısa süre önce Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından haksız rekabet yürüttüğü gerekçesiyle -otel ve pansiyon rezervasyonu yapılan-’a açılan dava ile platformun Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tepkiyle karşılanan bu kararın arından TÜRSAB’ın aynı sektörde hizmet veren "Trivago" ve "TripAdvisor" siteleri için de yasal yollara başvurmak istediğinin ortaya çıkması, eleştirilerin şiddetinin bir üst perdeye taşınmasına neden oldu.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Booking.com, izlenecek yol haritası hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dünya gazetesinde yer alan habere göre Türkiye’deki karara katılmadıklarını, tüm faaliyetlerin ülkemizdeki yasalara uygun şekilde yürütüldüğünü dile getiren yetkililer, kısa süre içerisinde -İstanbul 5. Asliye Mahkemesi tarafından verilen- karara itiraz edeceklerini ve Türk müşterilerin tüm servisleri yeniden kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'deki kullanıcılar sadece yurt dışı konaklama bilgilerine ulaşabiliyor

Diğer taraftan tartışmalara dahil olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise Booking.com’un engellenmesiyle ülkemizdeki konaklama işletmelerinin mağdur olduğunu, zarar gören işletmelerin tazminat talep haklarının bulunduğunu açıkladı. Zira özellikle küçük işletmelerin büyük bir bölümü, müşterilere ulaşabilmek için Booking.com ve benzeri platformları yoğun şekilde tercih ediyor.

Şu anki durumda Türk kullanıcılar sadece ülkemizdeki otel ve pansiyon bilgilerine ulaşamıyor ancak yurt dışı seyahatleri için siteden yararlanabilmek mümkün. Benzer şekilde Avrupalı bir kullanıcı, Türkiye'deki işletmelerin bilgilerine ulaşarak rezervasyon yapabiliyor. Bakalım turizmcileri ikiye bölen mahkeme süreci sonrası nasıl bir karar verilecek...