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Booking.com: Türk müşteriler hizmetlerimizi kullanmaya devam edecek

Kısa süre önce mahkeme kararıyla ülkemizdeki faaliyetleri durdurulan Booking.com, yayınladığı açıklama ile yakında Türk müşterilerin tüm servisleri tekrar kullanmaya devam edeceklerini duyurdu.
2 yıl
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16
Web Siteleri
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Kısa süre önce Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından haksız rekabet yürüttüğü gerekçesiyle -otel ve pansiyon rezervasyonu yapılan- Booking.com’a açılan dava ile platformun Türkiye’deki faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar verildi. Tepkiyle karşılanan bu kararın arından TÜRSAB’ın aynı sektörde hizmet veren "Trivago" ve "TripAdvisor" siteleri için de yasal yollara başvurmak istediğinin ortaya çıkması, eleştirilerin şiddetinin bir üst perdeye taşınmasına neden oldu.

Konuyla ilgili sessizliğini bozan Booking.com, izlenecek yol haritası hakkında önemli bilgiler paylaştı. Dünya gazetesinde yer alan habere göre Türkiye’deki karara katılmadıklarını, tüm faaliyetlerin ülkemizdeki yasalara uygun şekilde yürütüldüğünü dile getiren yetkililer, kısa süre içerisinde -İstanbul 5. Asliye Mahkemesi tarafından verilen- karara itiraz edeceklerini ve Türk müşterilerin tüm servisleri yeniden kullanmaya devam edeceklerini ifade etti.

Türkiye'deki kullanıcılar sadece yurt dışı konaklama bilgilerine ulaşabiliyor


Diğer taraftan tartışmalara dahil olan Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Osman Ayık ise Booking.com’un engellenmesiyle ülkemizdeki konaklama işletmelerinin mağdur olduğunu, zarar gören işletmelerin tazminat talep haklarının bulunduğunu açıkladı. Zira özellikle küçük işletmelerin büyük bir bölümü, müşterilere ulaşabilmek için Booking.com ve benzeri platformları yoğun şekilde tercih ediyor. 
Şu anki durumda Türk kullanıcılar sadece ülkemizdeki otel ve pansiyon bilgilerine ulaşamıyor ancak yurt dışı seyahatleri için siteden yararlanabilmek mümkün. Benzer şekilde Avrupalı bir kullanıcı, Türkiye'deki işletmelerin bilgilerine ulaşarak rezervasyon yapabiliyor. Bakalım turizmcileri ikiye bölen mahkeme süreci sonrası nasıl bir karar verilecek...

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Cihan Pehlivan 2 yıl en beğenilen DH Misafiri
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
her haberin giriş bölümünde konuyu uzatmadan asıl olayı anlatsanız daha iyi olmaz mı?

Merhaba,
Herkes gündemi yakından takip edemediği için haberin giriş bölümünde bilgi vermek daha doğru. Kısaca 'Ne olmuştu?' sorusuna cevap niteliği taşıyor ve konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor.
Sevgiler.
Orijinalden alıntı: DH Misafiriher haberin giriş bölümünde konuyu uzatmadan asıl olayı anlatsanız daha iyi olmaz mı?Merhaba,Herkes g...
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1 Yanıt Yanıtla +38
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alemburda34 2 yıl
Elin oğlu yabancı ülkeden gelip benim ülkemdeki insanıma ucuz otel, seyahat hizmeti sunabiliyorsa yemişim türsab'ını
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redoracle 2 yıl
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1 Avatar
DünyaDeğişmeden 1 yıl
Merhaba Arkadaşlar;
Booking.com vb sitelerden çok daha uygun fiyata otel ve uçak rezervasyonlarınızı gerçekleştirebilirsiniz. Booking.com tarzı sitelerde sunulan fiyatlar gerçekten çok yüksekti ve haksız rekabete yol açıyordu.
Sözgelimi 800 Tl' ye aldığınız bir oteli b2b sistem kullanan acentalar sayesinde 600- 550 tl gibi rakamlarda satın alabiliyorsunuz. Üstelik ödemelernizi kredi kartına vade farkı olmaksızın taksitlendirebiliyorsunuz.
Bu gibi ihtiyaçlarınız için size her zaman yardımcı olmak isteriz.
Bizimle mice@dunyadegismeden.com ve 0531 223 84 75 numaralı telefonlardan iletişime geçebilirsiniz.
Saygılarımızla...
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Baelros 1 yıl DünyaDeğişmeden
Booking.com'un Best Price politikasi vardir, ayni oteli daha uyguna bulursaniz fiyat farkini size iade ederler. Ayrica Booking.com'un musteri hizmetlerinin kalitesini Turk acentalar ulasamiyor.
Ucak icinde Skyscanner.com varken baska yere bakmanin bir manasi yok.
Ayrica fiyat yuksek olunca nasil haksiz rekabet oluyor? Benim bildigim fiyat kirilip kucuk esnaf o fiyatlara ulasamazsa sorun olur.
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kralkarga 2 yıl
amazon türkiyeye gönderime başlar gümrük sınırını azaltırlar, bookingden insan gibi fiyatlara ve güvenceli rezervasyon yapar hemen onu engellerler.bu kadar mı halkının refahını düşünmeyen bi devlet olur.lafa gelince refahtan, huzurdan bahsederler ama yolmaya gelince dayarlar vergiyi, dayarlar yasakları.medeni ülke vatandaşlarının seviyesinde yaşamak için daha ne yapmamız gerek acaba?
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K_Spartakus 2 yıl
Tatil Rezervasyonlarımın hepsini Boookingle yaptım . yapmaya da devam edeceğim . Türsab Zerre kadar umurumda değil.
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Jeopol 2 yıl
Ben booking com olsam yurtdisindan turkiyeye yapilacak tum rezervasyonlari iptal eder ve sistemden turkiyeyi cikartirdim
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redoracle 2 yıl
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ERIKCI 2 yıl
vpn ile kullanılabiliyor
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alemburda34 2 yıl
Elin oğlu yabancı ülkeden gelip benim ülkemdeki insanıma ucuz otel, seyahat hizmeti sunabiliyorsa yemişim türsab'ını
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zucchero 2 yıl
6 milyon suriyeli 3 milyon afgan 1 milyon irakli geldi mi bak turiste ihtiyacimiz kalmadı. cok sukur buyuk oyunu bozduk yine.
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sendemail 2 yıl zucchero
zucchero

6 milyon suriyeli 3 milyon afgan 1 milyon irakli geldi mi bak turiste ihtiyacimiz kalmadı. cok sukur buyuk oyunu bozduk yine.

Diğer illerde durum nedir bilmiyorum ancak , İstanbul'da artık öyle semtler gösterebilirim ki sağlı sollu Arapça tabelalı dükkanlar var.
Diyelim ki Çin Mahallesi olabilir ,ne bileyim Arap mahallesi ya da Fransız mahallesi olabilir anlarız ancak kardeşim koskoca Semtin tümü ya da İlçe'nin yarısı silme Suriyeli ,

Onlar da insan eyvallah fakat bazen Suriye'de topu topu 10-15 kişi kaldı geriye kalan nüfus bize geldi sanıyorum...
Bir de öyle bir durum var ki ,sırf 2016 yılında Türkiye Cumhuriyeti Devlet Hastanelerinde doğum yapan Suriyeli sayısı 300.000 (üçyüzbin) . Adamlardaki rahata bak , savaştan kaçtın ,malı mülkü de orada bıraktın...... be öküz , hadi gece karıya çakıyorsun da bari ne hamile bırakıyorsun.

Booking haberinden saptı ama neyse şunu soracaktım , resmi rakam 3 milyon Suriyeli şeklinde , teker teker saymadım ancak kesin daha fazla var gibi geliyor,kesin... Fazla değil 2019'dan sonra Arapça 2. resmi dil olursa şaşmayın ,ardından diğerleri vs.r

İyi Forumlar,bol sabırlar ,bol moraller...
eyvallah.
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ressi1 2 yıl
Acentalar şok, türsab vefad

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DH Misafiri 2 yıl
her haberin giriş bölümünde konuyu uzatmadan asıl olayı anlatsanız daha iyi olmaz mı?
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Cihan Pehlivan 2 yıl DH Misafiri
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
her haberin giriş bölümünde konuyu uzatmadan asıl olayı anlatsanız daha iyi olmaz mı?

Merhaba,
Herkes gündemi yakından takip edemediği için haberin giriş bölümünde bilgi vermek daha doğru. Kısaca 'Ne olmuştu?' sorusuna cevap niteliği taşıyor ve konunun daha iyi anlaşılmasına yardımcı oluyor.
Sevgiler.
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Türkiye Gündemi, dava ve
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