İtalya ücretsiz WiFi noktalarını artırarak ekonomisini düzeltmek istiyor





Genelde internete katılan kullanıcı sayısı arttıkça bundan en çok faydayı Google, Facebook, Twitter gibi reklama dayalı bir gelir sistemi olan teknoloji devleri görüyor. Eğer kullanıcılar hizmete para ödüyorsa elbette bundan ülke ekonomisi de kısmen fayda görüyor.





İtalya ise ücretsiz olarak sunulan herkese açık WiFi noktalarına yatırım yaparak ekonomide iyileşme yaşamayı planlıyor. Hotspot olarak da adlandırılan bu noktalar gelecek üç yıl içerisinde büyük mağazalar, taksi durakları, havalimanları, adalet sarayları gibi halka açık mekanlara yerleştirilecek ve sayısı binlerle ifade edilecek.





İtalya parlamantosuna sunulan kanun teklifine göre yukarıda sayılan mekanların sahibi veya işletmecileri ücretsiz hotspot noktaları tesis etmek zorunda. Ancak hükümet bu kişilere ekipman temininde destek olmak için toplamda 5 milyon Avro hibe ayıracak.





İtalya'da vatandaşların sadece yüzde 1'i 30Mbps ve üzeri genişbant internet erişimine sahip ve AB genelindeki yüzde 6 ortalamasının da çok altında. Bu nedenle e-devlet işlemleri, e-ticaret veya diğer benzeri dijital hizmetlere erişim de düşük bir seviyede kalıyor. Ayrıca altyapıların pahalı olması nedeniyle evlere kadar ulaşan genişbant internet hizmeti de düşük seviyede.





İtalya bu program ile vatandaşların genişbant internete ücretsiz erişimini artırmayı ve dolayısıyla bu hizmetlere olan erişimin de artmasını ümit ediyor. Böylece bu hareketlilik hazineye gelir olarak geri dönecek.

http://www.reuters.com/article/2014/10/25/us-italy-wifi-idUSKCN0IE0M320141025?feedType=RSS&feedName=technologyNews