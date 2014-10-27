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İtalya ücretsiz WiFi noktalarını artırarak ekonomisini düzeltmek istiyor

4 yıl
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Diğer
Ekrem71
Haber Editörü
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İtalya ücretsiz WiFi noktalarını artırarak ekonomisini düzeltmek istiyor

Genelde internete katılan kullanıcı sayısı arttıkça bundan en çok faydayı Google, Facebook, Twitter gibi reklama dayalı bir gelir sistemi olan teknoloji devleri görüyor. Eğer kullanıcılar hizmete para ödüyorsa elbette bundan ülke ekonomisi de kısmen fayda görüyor. 

İtalya ise ücretsiz olarak sunulan herkese açık WiFi noktalarına yatırım yaparak ekonomide iyileşme yaşamayı planlıyor. Hotspot olarak da adlandırılan bu noktalar gelecek üç yıl içerisinde büyük mağazalar, taksi durakları, havalimanları, adalet sarayları gibi halka açık mekanlara yerleştirilecek ve sayısı binlerle ifade edilecek. 

İtalya parlamantosuna sunulan kanun teklifine göre yukarıda sayılan mekanların sahibi veya işletmecileri ücretsiz hotspot noktaları tesis etmek zorunda. Ancak hükümet bu kişilere ekipman temininde destek olmak için toplamda 5 milyon Avro hibe ayıracak. 

İtalya'da vatandaşların sadece yüzde 1'i 30Mbps ve üzeri genişbant internet erişimine sahip ve AB genelindeki yüzde 6 ortalamasının da çok altında. Bu nedenle e-devlet işlemleri, e-ticaret veya diğer benzeri dijital hizmetlere erişim de düşük bir seviyede kalıyor. Ayrıca altyapıların pahalı olması nedeniyle evlere kadar ulaşan genişbant internet hizmeti de düşük seviyede.

İtalya bu program ile vatandaşların genişbant internete ücretsiz erişimini artırmayı ve dolayısıyla bu hizmetlere olan erişimin de artmasını ümit ediyor. Böylece bu hareketlilik hazineye gelir olarak geri dönecek.  


Kaynak:http://www.reuters.com/article/2014/10/25/us-italy-wifi-idUSKCN0IE0M320141025?feedType=RSS&feedName=technologyNews
http://www.reuters.com/article/2014/10/25/us-italy-wifi-idUSKCN0IE0M320141025?feedType=RSS&feedName=technologyNews Yorum Yaz
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mu5tafa 4 yıl
Twitter tr ye vergi ödüyor mu? Bilen de konuşmuş bilmeyende.
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ALLAME.1 4 yıl
Biz buna gelene kadar yıllar var
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Parallel Killer 4 yıl
5 milyon avroya tüm bunlar olacak mı şimdi
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ressione 4 yıl
Ya mobil de sırf face twitter takiliyorum 750-800 MB gidiyor PC sen girdinmi giunde 2 GB i buluyor yetmiyor birşey indirdinmi akn ye hemen takiliyosun
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Rubisco 4 yıl
Konunun aslı adamlar genişbant internetin yaygınlığını arttırmak istiyorlar ve zman içerisinde bunun ekonomik aktivitelere dönüşmesini bekliyorlar. Haberin temeli İtalya'da diğer gelişmiş Avrupa ülkelerine göre genişbant internet penetrasyonun daha düüşük olması üstüne kurulu. Bunu yaparsak eğer turizmden başlayarak diğer alanlara yayılan bi ekonomik aktivite oluşacaktır diyorlar.
İtalya'da 30mbit üstü hızlara erişim %1'den az orandaymış, Avrupada ortalama %6'lardaymış (heralde nüfusa göre bu rakamlar).
İyi anladık da 5 milyon Euro nedir ya? Madem işe yarayacaklarına inanıyorlar, kalkınmada önemli bi güdüleyici olacak daha geniş çaplı yatırım yaparsın.
Trilyonluk Bono piyasası dönüyor İtalya'da. 3 kuruş çıkarsınlar da bu tarafa yatırım yapsınlar.
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Gece772 4 yıl
Ücretsiz wifi bizde dayanmaz....
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DH Misafiri 4 yıl
Ali kurt.
Italyada yaşıyorum 6 yıldır dukkanim var . Medeni demeyi kesin bunlara..
hayatimda gördüğüm en faşist, Görgüsüz millettir.hemde hırsız nasil anlatayım çalmasalar en azindan karı koca birbirinden sigara çalarlar.bizim milletin kizlarida italyan erkeklerine bayılıyorlar anlamiyomki neresini seviyorlar bunlarin hepsi sülük gibiler habire bedava eşya istiyolar amk. Biz bin euroya calisiyok en agir islerde onlar ikibin aliyorlar hepside ofislerde çalışıyorlar ama sorsan kendileri kadar çalışan emek harcayan yok.muhasebemi yapan şirkette 60 70 kişi çalışıyor işçi vergilerimi bana bu yıl haber veriyolar ayrica burada suan bulunan wifi noktalari ise paralı.
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1BilimAdamı 4 yıl
İtalya'nın durumu internet gelirine kaldıysa cidden yazık bizim ülkedeki gibi dolaylı yollardan dünya kadar vergi almak varken
ne diye beleş internetle uğraşasın
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mert1907 4 yıl
İşi siyasete bağlamak istemiyorum ama ülke yönetimi bu şekilde olursa yakında elimizdekinide alırlar.
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Captain_Ivy 4 yıl
resimdeki reklama bak; prada..
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fatalrhymex 4 yıl
Zamanında 10kb/35kr gibi saçma ve kazık bir tutar olan internet kullanımındaki vodafone interneti için müşteri hizmetlerine danışmıştım ve bana verdikleri cevap piyasa koşulları bunu gerektiriyor olmuştu konuşmaya devam edip peki siz 10 kb ın ne olduğunu ne kadar bir veri olduğunu biliyor musunuz diye sorduğumda pişkin pişkin evet biliyorum tabiki dedi o zaman o 10 kb ile 1 adet mail bile acamayacagim ama bana 35 kr ücret yansıtacaksınız ve vodafone müşterilerini dinliyor onlar için en kaliteliyi en uygun fiyata sunuyor mu diyorsunuz dedim yine zirvalamaya başladı klasik laflar fln kapattım bende
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