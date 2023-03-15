ITOPYA.COM 6. Yaş Gününü Efffsane Fırsatlarla Kutluyor!

IT ve Gaming ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren ITOPYA.COM, 6 yıllık deneyimiyle bizlerin güvenle alışveriş yapabileceği bir adres haline geldi. Hazır sistemler, monitörler, gaming ekipmanlar ve daha birçok ürünü bünyesinde barındıran ITOPYA, bizlere geniş ürün seçenekleri de sunuyor. Her yıl olduğu gibi bu yılda 6. yaşını Efsane Doğum Günü Fırsatları kampanyası ile kutluyor. Sahip olduğu geniş ürün gamı sayesinde ihtiyacımız olan ürünlere kolay erişilebilirlik, uygun fiyat ve güvenilir satın alma hizmeti sunuyor.

Tam Boyutta Gör

Ne Zaman Başlayacak ve Hangi Ürünlerde Geçerli Olacak?

ITOPYA.COM, 6. yaşına özel efsane bir kampanya düzenliyor. Bu özel kampanyada geniş ürün yelpazesinde birbirinden özel indirimler sağlıyor. Doğum gününe özel düzenlenen bu kampanyada hazır sistemler, notebooklar, bilgisayarlar, monitörler, bilgisayar parçaları, gaming ekipmanlar ve daha birçok kategoride büyük indirimler 17 Mart 19:00’da başlayacak. 10 gün boyunca sürecek bu kampanya bizlere özel fiyatlar ve avantajlar sağlayacak.

Kampanya Nerede Geçerli Olacak?

Efsane Doğum Günü Fırsatları kampanyası hem ITOPYA.COM web sitesinde hem de İstanbul Acıbadem, Airport AVM, Beylikdüzü ve Ankara Söğütözü mağazalarında 26 Mart’a kadar devam edecek. Bu fırsatları kaçırmayın ve ihtiyacınız olan ürünleri uygun fiyatlarla satın alın. Kampanya avantajlarından ilk önce faydalanmak için ITOPYA.COM sosyal medya hesaplarını takip edin ve web sitesine kayıt olarak alışveriş listesine satın almak istediğini ürünleri ekleyin.

Kampanya detaylı için ITOPYA.COM web sitesini takip edebilirsiniz.

https://www.itopya.com/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.