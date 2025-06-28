Nothing Phone 3’ün Avrupa fiyatı diğer bölgelerden daha fazla olacak!

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Nothing markası, merakla beklenen yeni akıllı telefonu Phone (3) ile sahneye çıkmaya hazırlanıyor. Gün içinde resmi görselleri paylaşılan cihaz, özellikle arka kamera tasarımıyla beklentileri altüst etti. Alışılmışın dışındaki bu kamera yerleşimi, ilk bakışta garip görünse de dikkat çekmek konusunda oldukça iddialı görünüyor.

Fiyat tarafındaysa işler pek iç açıcı değil. ABD pazarında 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip modelin 799 dolardan, 16 GB RAM ve 512 GB depolamalı üst seviye modelin ise 899 dolardan satışa sunulması bekleniyor. Ancak Avrupa bölgesinde fiyatların daha yüksek olması dikkat çekiyor. Sızdırılan bilgilere göre Euro Bölgesi’nde başlangıç modeli 849 dolar, üst model ise yaklaşık 949 dolar seviyesinde etiket taşıyabilir. Bu farkın vergi mi yoksa farklı bölgesel fiyat politikalarından mı kaynaklandığı henüz netlik kazanmış değil.

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Nothing Phone (3), bu fiyat aralığıyla markanın uygun fiyatlı ürün algısından bir miktar uzaklaşıyor gibi görünüyor. Geçmişte rekabetçi fiyat politikasıyla öne çıkan şirketin bu kez daha premium bir strateji izlediği söylenebilir. Elbette bu yaklaşımın tüketici tarafından nasıl karşılanacağı, lansman sonrasında netleşecek.

Telefonun resmi tanıtımı Temmuz ayı başında yapılacak. Lansmanla birlikte ön siparişlerin de aynı gün başlayacağı tahmin ediliyor. Cihazın raflardaki yerini alması ise 15 Temmuz’da planlanıyor. Siyah ve beyaz olmak üzere iki farklı renk seçeneğiyle sunulacak modelin, piyasadaki rekabete nasıl yön vereceği şimdiden merak konusu.

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Nothing Phone 3’ün Avrupa fiyatı diğer bölgelerden fazla olacak

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