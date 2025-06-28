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    Honor Magic V5: En ince katlanabilir telefon 64 MP periskop telefoto kamerayla gelecek

    Honor Magic V5, 64 MP periskop telefoto kamerası ve dünyanın en ince katlanabilir yapısıyla tanıtılacak. İşte Honor'un yeni modelinin beklenen teknik özellikleri:

    Honor Magic V5: En ince katlanır telefon 64 MP kamerayla gelecek Tam Boyutta Gör
    Honor, 2 Temmuz'da Çin'de tanıtacağı yeni nesil katlanabilir telefonu Honor Magic V5 ile katlanabilir telefon pazarında iddialı bir adım atmaya hazırlanıyor. Şirket, bu modeli dünyanın en ince ve en hafif katlanabilir telefonu olarak lanse ederken cihazın sahip olması beklenen 64 MP periskop telefoto kamera sistemiyle de sınırları zorlaması bekleniyor.

    Honor, katlanabilir cihazlarda performans ve inceliği birleştiriyor

    Yakın zamanlı yeni bir paylaşıma göre Honor Magic V5'in en dikkat çekici özelliklerinden biri, optik görüntü sabitleme (OIS) destekli 64 megapiksel periskop telefoto kamerası. Bu gelişmiş lens, sadece uzak çekimlerde değil, aynı zamanda makro fotoğraflarda da yüksek kalite sunuyor. Telefonun arka kamera sisteminde ayrıca 50 megapiksel ana sensör ve 50 megapiksel ultra geniş açılı kamera yer alması bekleniyor.

    Donanım tarafında da iddialı gelen Magic V5, Qualcomm’un güçlü yonga setlerinden Snapdragon 8 Elite Leading Version ile donatılacak. Bu işlemci, 16 GB’a kadar RAM ve 1 TB’a kadar depolama alanı desteği ile yüksek performanslı kullanım vaat ediyor. Ayrıca cihaz, Android 15 tabanlı MagicOS 9 arayüzüyle çalışacak ve hem işlevsellik hem de kişiselleştirme seçenekleriyle öne çıkacak.

    Honor Magic V5: En ince katlanır telefon 64 MP kamerayla gelecek Tam Boyutta Gör
    Ekran tarafında ise, katlandığında bile konfordan ödün vermeyen bir tasarım tercih edilmiş. Magic V5’in iç kısmında, 2K+ çözünürlük destekleyen 7,95 inçlik OLED ekran yer alıyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızına sahipken, dış yüzeydeki 6,45 inçlik LTPO OLED ekran da aynı yenileme hızını sunuyor.

    Son olarak cihazın boyutları ve ağırlığı da segmentine göre oldukça iddialı. Katlanmış halde sadece 8,8 mm kalınlığa ve 217 gram ağırlığına sahip olan Magic V5, bir önceki model olan Magic V3’e göre daha ince. Ayrıca 6.100 mAh kapasiteli büyük bataryası, 66 W veya 80 W hızlı kablolu şarjın yanı sıra 50 W kablosuz şarj desteğiyle uzun süreli kullanım sağlayacak.

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