Çin'de elektrikli scooter patladı, sürücü son anda kurtuldu

Habere konu olan olay 7 Ekim'de Çin'in Shenzhen şehrindeki Longhua bölgesinde meydana geldi. Şans eseri yakındaki bir aracın kamerasına takılan olayda elektrikli scooter'ın kıvılcımlar çıkararak ilerlediği görülüyor. Saniyeler sonra ise scooter bir anda patlayarak alev topuna dönüyor. Sürücü ise olay yerinden uzaklaşarak üzerine sıçrayan alevleri söndürmeye çalışıyor.
Kazadan sonra Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntülerde adamın yüzünde ve bacaklarında yanıklar olduğu ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerine gelmesini beklerken üstü çıplak bir şekilde ayakta kaldığı görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü ancak scooter'ın kullanılamaz hale geldiği de verilen bilgiler arasında.
Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililerin olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığı ifade edilirken gördü tanıklarının scooter'ın modifiye edilmiş olabileceğiyle alakalı ifadelerinin bulunduğu ancak bunun henüz doğrulanmadığı belirtiliyor. Şimdilik olayla ilgili tek bilinen şey sürücünün bu olayda ciddi yara almadan kurtulmuş olması.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.