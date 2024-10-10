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Türkiye dahil birçok ülkede elektrikli scooter kullanımı büyük oranda arttı. Elektrikli scooter'ları genel olarak yollarda meydana gelebilecek kazalarla değerlendiriyoruz ancak Çin'den gelen bu video tehlikenin bir başka boyutunu gözler önüne seriyor.

Habere konu olan olay 7 Ekim'de Çin'in Shenzhen şehrindeki Longhua bölgesinde meydana geldi. Şans eseri yakındaki bir aracın kamerasına takılan olayda elektrikli scooter'ın kıvılcımlar çıkararak ilerlediği görülüyor. Saniyeler sonra ise scooter bir anda patlayarak alev topuna dönüyor. Sürücü ise olay yerinden uzaklaşarak üzerine sıçrayan alevleri söndürmeye çalışıyor.

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Kazadan sonra Çin sosyal medyasında paylaşılan görüntülerde adamın yüzünde ve bacaklarında yanıklar olduğu ve ilk müdahale ekiplerinin olay yerine gelmesini beklerken üstü çıplak bir şekilde ayakta kaldığı görülüyor. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin yangını söndürdüğü ancak scooter'ın kullanılamaz hale geldiği de verilen bilgiler arasında.

Yangının nedeni henüz bilinmiyor. Yetkililerin olayla ilgili kapsamlı bir soruşturma başlattığı ifade edilirken gördü tanıklarının scooter'ın modifiye edilmiş olabileceğiyle alakalı ifadelerinin bulunduğu ancak bunun henüz doğrulanmadığı belirtiliyor. Şimdilik olayla ilgili tek bilinen şey sürücünün bu olayda ciddi yara almadan kurtulmuş olması.

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Çin'de elektrikli scooter patladı, sürücü son anda kurtuldu