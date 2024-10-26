Uzay tabanlı güneş enerjisinde kırılma anı yaşanıyor: Hedef 2030

Sınırsız enerji için hedef 2030
Space Solar’ın duyurusuna göre, 2030 yılına kadar yörüngeye bir test uydusu fırlatılarak İzlanda’daki yaklaşık 3.000 haneye yetecek kadar (30 megawatt) temiz enerji sağlanacak. Bu enerji, uydunun güneş panelleri aracılığıyla toplanacak ve yüksek frekanslı radyo dalgaları yoluyla dünyaya iletilecek. Uzay tabanlı bu enerji, günün her saati, hava koşullarından bağımsız olarak sürekli olarak sağlanabileceği için diğer yenilenebilir kaynaklara göre büyük bir avantaj sunuyor. Esasında bu, bir nevi sınırsız enerji anlamına geliyor.
Bu tarihi ortaklık 2036 yılına kadar 6 uyduyu daha yörüngeye yerleştirmeyi planlıyor. Bu uydu filosu, gigawatt seviyesinde enerji sağlayarak yalnızca İzlanda’ya değil, aynı zamanda farklı ülkelere de enerji aktarımı yapabilecek kapasiteye sahip olacak. Space Solar’a göre, bu uzay tabanlı güneş enerjisi tesislerinin maliyeti, nükleer enerji santrallerine göre dörtte bir oranında daha düşük. Her gigawatt başına yaklaşık 2.25 milyar dolara mal olması bekleniyor. Space Solar, 2040’ların ortalarına kadar uzayda 15 GW’lık bir kurulu güce erişmek mümkün.
Artık bilim kurgu değil
Dünya üzerinde kullanılan geleneksel yenilenebilir enerji kaynakları, özellikle güneş ve rüzgar enerjisi, belirli saat dilimlerine veya hava koşullarına bağlı olarak dalgalanma gösterebiliyor. Ancak uzay tabanlı güneş enerjisi, günün her saatinde ve tüm hava koşullarında istikrarlı enerji sağlayabilmesi ile bu soruna bir çözüm sunuyor.
Proje ortakları şu anda, yüksek frekanslı radyo dalgaları şeklinde aşağıya ışınlanan enerjiyi toplayacak ve elektrik şebekesine beslenmek üzere elektriğe dönüştürecek yer tabanlı alıcı antenler inşa etmek için yer arayışındalar.
Yakın zamana kadar, uzay tabanlı güneş enerjisi, kullanılabilir miktarda güç üretmek için gereken devasa boyutlar ve bu kadar büyük düzenekleri uzaya fırlatmanın yüksek maliyeti nedeniyle tamamen bilim kurgu olarak kabul ediliyordu. İzlanda’daki proje ilk örneklerden biri olsa da Japonya ve Çin gibi ülkeler de uzay tabanlı güneş enerjisi üzerine çalışmalara başlamış durumda. Hatta bu yılın başlarında ABD merkezli Virtus Solis, 2027 yılında yörüngeye bir gösterim uydusu fırlatma planlarını duyurdu. Bu uydunun yaklaşık 1 megawatt enerji sağlayarak uzay tabanlı güneş enerjisi alanında önemli bir kilometre taşı olması bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu