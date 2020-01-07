Jabra yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu

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Ses teknolojileri konusunda lider firmalardan olan Jabra, CES 2020 fuarına üst seviyede mücadele edecek kulak üstü ve kulak içi tarzında olmak üzere iki yeni kablosuz kulaklığını getirdi.

Jabra Elite 75t özellikleri ve fiyatı

Jabra Elite 75t gerçek kablosuz sınıfında yer alan bir kulak içi kulaklık modeli. IP57 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık bu sayede dış ortamlarda kullanıma da uygun hale geliyor.

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Kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme yer almıyor ancak tasarım itibariyle pasif gürültü engellemeye imkan tanınmış. Jabra MySound ve MyControl yazılımları ses tecrübesini daha iyi hale getiriyor. Jabra Elite 75t kulaklık modeli 199$ fiyat etiketine sahip.

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Jabra Elite 45h özellikleri ve fiyatı

Jabra Elite 45h kulak üstü tarzda hazırlanmış. Büyük sürücüleri sayesinde yüksek kalitede ses sunan kulaklık ayrıca çift mikrofonun gürültü engelleme özelliği sayesinde berraklığı da arttırıyor. Çift mikrofon çağrılarda da kaliteyi arttırıyor.

Tek şarj ile 40 saate yakın bir kullanım süresi sunan Jabra Elite 45h kulaklık modeli büyük bataryasına rağmen oldukça hafif. Jabra Elite 45h için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.

https://www.slashgear.com/jabra-elite-active-75t-elite-45h-earphones-drown-out-the-ces-2020-crowd-06605509/

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