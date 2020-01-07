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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Jabra yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu

    Jabra'nın yeni Elite 75t gerçek kablosuz ve Jabra Elite 45h kulak üstü kablosuz kulaklık modelleri farklı segmentlerde tüketicilerin ilgisini çekmeye çalışacak.
    2 hf. (Son Güncelleme: 2 hf.)
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    Cep Tel Aksesuarları
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Jabra yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu
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    Ses teknolojileri konusunda lider firmalardan olan Jabra, CES 2020 fuarına üst seviyede mücadele edecek kulak üstü ve kulak içi tarzında olmak üzere iki yeni kablosuz kulaklığını getirdi.

    Jabra Elite 75t özellikleri ve fiyatı

    Jabra Elite 75t gerçek kablosuz sınıfında yer alan bir kulak içi kulaklık modeli. IP57 sertifikası ile su sıçramalarına karşı dayanıklı olan kulaklık bu sayede dış ortamlarda kullanıma da uygun hale geliyor.

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    Kulaklık modelinde aktif gürültü engelleme yer almıyor ancak tasarım itibariyle pasif gürültü engellemeye imkan tanınmış. Jabra MySound ve MyControl yazılımları ses tecrübesini daha iyi hale getiriyor. Jabra Elite 75t kulaklık modeli 199$ fiyat etiketine sahip.

    Jabra yeni kablosuz kulaklıklarını duyurdu
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    Jabra Elite 45h özellikleri ve fiyatı

    Jabra Elite 45h kulak üstü tarzda hazırlanmış. Büyük sürücüleri sayesinde yüksek kalitede ses sunan kulaklık ayrıca çift mikrofonun gürültü engelleme özelliği sayesinde berraklığı da arttırıyor. Çift mikrofon çağrılarda da kaliteyi arttırıyor.

    Tek şarj ile 40 saate yakın bir kullanım süresi sunan Jabra Elite 45h kulaklık modeli büyük bataryasına rağmen oldukça hafif. Jabra Elite 45h için 99$ fiyat etiketi belirlenmiş.



    https://www.slashgear.com/jabra-elite-active-75t-elite-45h-earphones-drown-out-the-ces-2020-crowd-06605509/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    Kerim5100 2 hf.
    Elite 75t çıkalı aylar oluyor Elite Active 75t olmasın o?!?!?!
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