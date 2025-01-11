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    2025 Yılın Otomobili ödülünü Renault 5 kazandı

    2025 Yılın Otomobili ödülü sonunda sahibini buldu. Yeni elektrikli Renault 5 (ve sportif versiyonu Alpine A290) geçen yıl aynı ödülü kazanan Renault Scenic'in başarısını tekrarladı.

    2025 Yılın Otomobili ödülünü Renault 5 kazandı Tam Boyutta Gör

    Renault 5 (ve sportif kardeşi Alpine A290), otomotiv dünyasının en prestijli yarışmalarından biri olan 2025 Yılın Otomobili (Car of the Year 2025) ödülünü kazandı. Brüksel Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirilen ödül töreninde, Fransız üreticinin kompakt elektrikli modeli, finale kalan diğer 6 aracı geride bırakarak birinci oldu.

    Geçen yılın kazananı da yine Renault markasından bir elektrikli otomobil olmuş ve 2024 Yılın Otomobili ödülü, tamamen elektrikli Renault Scenic'e verilmişti. Daha önceki bir haberimizde bu yılki 7 finalisti sizlere duyurmuştuk. Ancak 23 farklı Avrupa ülkesini temsil eden 60 jüri üyesinin verdiği 353 puanla birinciliği Renault 5 elde etti.

    İşte 2025 Yılın Otomobili finalistleri ve aldıkları puanlar:

    1. Renault 5/Alpine A290: 353 puan
    2. KIA EV3: 291 puan
    3. Citroen C3/e-C3: 215 puan
    4. Dacia Duster: 172 puan
    5. Hyundai Inster: 168 puan
    6. Cupra Terramar: 165 puan
    7. Alfa Romeo Junior: 136 puan

    2025 Yılın Otomobili ödülünü Renault 5 kazandı Tam Boyutta Gör

    Renault 5

    Dilerseniz 2025 Yılın Otomobili unvanını kazanarak zafere ulaşan bu modelin bazı temel özelliklerini hatırlayalım. Renault 5, 3.92 metre uzunluğunda ve şimdilerde AmpR Small olarak adlandırılan CMF-B EV platformunu temel alıyor. Araç farklı batarya ve motor seçeneklerine sahip:

    • 110 kW/150 beygir motor ve 52 kWh batarya: 410 km menzil (WLTP), 0'dan 100 km/sa hızlanma süresi 8 saniye, maksimum hız 150 km/sa.
    • 90 kW/120 beygir motor ve 40 kWh batarya: 312 km menzil (WLTP), 0'dan 100 km/sa hızlanma süresi 9 saniye, maksimum hız 150 km/sa.
    • 70 kW/95 beygir motor ve 40 kWh batarya: Bu ekonomik versiyon 2025'te satışa sunulacak.

    2025 Yılın Otomobili ödülünü Renault 5 kazandı Tam Boyutta Gör

    Alpine A290

    Renault 5'in sportif kardeşi olan Alpine A290, daha güçlü motoru ve agresif tasarımıyla dikkat çekiyor. Bu modelin iki farklı motor seçeneği mevcut. Hem şıklığı hem de performansı bir arada arayanlar için Alpine A290 ideal bir seçenek olabilir.

    • 130 kW/180 beygir motor ve 52 kWh batarya: 380 km menzil (WLTP), 0'dan 100 km/sa hızlanma süresi 7.4 saniye, maksimum hız 160 km/sa.
    • 160 kW/220 beygir motor ve 52 kWh batarya: 364 km menzil (WLTP), 0'dan 100 km/sa hızlanma süresi 6.4 saniye, maksimum hız 170 km/sa.
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