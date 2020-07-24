Jaguar Land Rover, yapay zekadan güç alan “temassız dokunmatik ekran” teknolojisini duyurdu

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Kullandığımız otomobiller daha teknolojik hale geldikçe, araç içi eğlence sistemi gibi cihazlar da gün geçtikçe daha fazla özellik kazanıyor. Araçlardaki çoğu fonksiyonu kontrol eden bu sistemlerin en büyük dezavantajlarından biri ise sürücülerin dikkatini yoldan daha çok ayırmasına neden olmaları.

Aslında uzunca bir süredir konsept örneklerini gördüğümüz bir teknoloji ise Cambridge Üniversitesi’nin desteğini alan Jaguar Land Rover tarafından bir kez daha yorumlandı. Yapay zekâ desteği ile zenginleştirilen teknolojide kullanıcılar, kullanmak istedikleri dokunmatik ekranı temas etmeden kontrol edebiliyor.

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Temassız dokunmatik ekranın pandemi sürecine denk gelmesi ise teknolojinin muhtemel bir faydasını daha ortaya çıkarmış. Ekrandan patojen bulaşma riskini de azaltacağı düşünülen yöntemde parmaklarımızın hareketini takip eden sensörler kullanılıyor. Görüntü ya da radyo dalgası temelli bu sensörler, göz takibi gibi teknolojilerle zenginleştirilerek hangi tuşa basılmak istendiğini algılıyor. Sarsıntılı yollarda devreye giren ve hangi tuşa basmak istediğimizi tahmin eden sistem de yine yapay zekânın nimetlerinden.

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Şirket tarafından yapılan testler, geliştirilen teknoloji sayesindeekranla geçirilen zamanın yarı yarıya azalabileceğini göstermiş. Ekran teknolojisinin bedensel engelleri nedeniyle elleri titreyen bireyler için de faydalı olabileceğine inanılıyor.

Otomobillerle sınırlı kalmayacak

İşin güzel tarafı ise söz konusu teknolojinin mevcut dokunmatik ekranlarda da kullanılabilme potansiyeli barındırıyor olmasında yatıyor. Sistemin ihtiyaç duyduğu algılayıcı verisi bulunan dokunmatik ekran sistemleri de bu teknolojiden istifade edebilecek. Son olarak, teknolojinin dokunmatik ekran teknolojisinin bulunduğu kamu alanlarında da kullanılabileceğini hatırlatalım. Sistemin gerçek dünya testlerinden oluşan videoya aşağıda göz atabilirsiniz.

https://www.engadget.com/touchless-touchscreen-cars-jaguar-land-rover-cambridge-university-163214024.html

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