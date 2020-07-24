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    Tesla, pickup modeli Cybertruck'ı üreteceği yeni fabrika için Teksas'ı seçti

    Tesla, ABD'deki yeni fabrika yatırımı için Austin (Teksas) ve Tulsa'yı (Oklahoma) iki güçlü alternatif olarak belirlemişti. Cybertruck, Semi Truck ve Model Y'nin üretileceği tesis için Teksas seçildi.
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Tesla, pickup modeli Cybertruck'ı üreteceği yeni fabrika için Teksas'ı seçti
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    Bir süredir ABD’de inşa edeceği ikinci fabrika için lokasyon arayışında olan Tesla, sonunda aradığı yeri buldu. Şirket, toplamda dördüncü fabrikası olacak tesis için Teksas’ın Austin şehrinde karar kıldı.

    Tesla CEO’su Elon Musk’ın “ekolojik bir cennet” olarak tanımladığı bir arazi üzerine kurulacak olan fabrikanın Austin Uluslararası Havalimanı’na 5 dakika, Austin şehir merkezine ise 15 dakika mesafede olduğu söyleniyor. Söz konusu fabrika için yatırım tutarı toplamda 1 milyar doları bulacak ve fabrikada toplamda 5 bin kişi istihdam edilecek.

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    Yapılan açıklamaya göre ABD’li üretici, tanıtıldığı günden bu yana gerek tasarımıyla gerekse şov esnasında camının kırılmasıyla dikkatleri üzerine çeken Tesla Cybertruck’ı bu fabrikada üretecek. Bunun yanı sıra Tesla Semi Truck ve Tesla Model Y de bu fabrikada üretilen araçlar arasında olacak. Tesla’nın ilerleyen dönemde üretimin büyük bir bölümünü Teksas’taki fabrikaya kaydıracağı belirtiliyor.

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    Tesla’nın ABD’deki ikinci fabrika yatırımı için Oklahoma’daki Tulsa ve diğer pek çok şehir büyük bir mücadele içerisine girmişti. Fakat yarışın kazananı Teksas’taki Austin şehri oldu. Teksas yönetiminin söz konusu yatırımı kazanmak için Tesla’ya şimdiden 70 milyon dolara yakın destek sağladığı belirtiliyor.

    Tesla, dünyanın en değerli otomobil üreticisi olarak diğer ABD’li rakipleri Ford ve GM’nin üzerinde yer alsa da üretim kapasitesi onlardan çok daha düşük. Şirket, tesis sayısını artırarak bu sorunun üstesinden gelmeye çalışıyor. Şirketin diğer tesisleri Fremont (Kaliforniya), Berlin ve Şanghay'da bulunuyor.



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    artenis (mehmet n.) 4 sa. en beğenilen
    Bu rakamlara biz toki ve köprü yapıyoruz... Neyse...
    Yanıtla +7
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    ti7800 (Temjin O.) 5 sa.
    Cybertruck tasarımını beğenmeyen bir ben miyim?
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    artenis (mehmet n.) 4 sa. en beğenilen
    Bu rakamlara biz toki ve köprü yapıyoruz... Neyse...
    Yanıtla +7
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    zero fear 4 sa.
    Nasıl bir enflasyon varsa.. Koskoca fabrikanın maliyeti 1 milyar dolar
    Yanıtla +2
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    ti7800 (Temjin O.) 5 sa.
    Cybertruck tasarımını beğenmeyen bir ben miyim?
    2 Yanıt Yanıtla +4
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    Mugetsuga 4 sa. ti7800
    Fazla keskin hatlara sahip

    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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    Elektrikliarabasever 57 dk. ti7800
    Güçlü menzili yüksek taş gibi araba aslında Türkiye için fazla uygun bir araba ama fiyatlar malum işte 50k dolarlık araba burda 1 milyon olur sanırım.
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