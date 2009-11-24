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Jailbreak’li iPhone’ları etkileyen 2.virus ortaya çıktı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
19,3b
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Diğer
Shady
Haber Editörü
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Jailbreak’li iPhone’ları etkileyen 2.virus ortaya çıktı
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Yakın zamanda Avustralya'da ortaya çıkan ve Sophos Antivirus firmasının tespit ettiği ilk iPhone OS virusunun ardından; BBC, F-Secure güvenlik şirketi de Hollanda'a özel iPhone virusü tespit ettiği açıkladı. Kullanıcıları Hollanda'nın ünlü bankası ING'nin internet şubesinin giriş sayfasından farklı bir giriş sayfasına yönlendiren virus, sadece Apple'ın onaylamadığı Jailbreak işleminin yapıldığı iPhone'ları etkiliyor.

F-Secure'dan Mikko Hypponen'in BBC yaptığı açıklamada virusun şimdilik çok fazla kullanıcıyı etkilemediğini düşündüklerini ve yaygınlaşmasının Wi-Fi noktaları üzerinden olduğunu belirtirken, konuyla ilgili The Loop'a açıklamada bulunan Apple'ın basın sözcülerinden Natalie Harrison'da Virus'un sadece onaylamadıkları Jailbreak işlemini geçirmiş iPhone'ları etkilediğini ve önceden de açıkladıkları gibi Jailbreak'in güvenli bir işlem olmadığını ve cihazın stabil çalışmasına engel olduğunu yineledi.

Intego Security'de ortaya çıkan bu 2.virusun bir sunucuya bağlı olduğunu ve bu sunucuya etkilediği iPhone'larda bulunan kişisel bilgileri gönderdiğini açıkladı.


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İrfan.S 10 yıl
Figure ,
Şöyle düşünelim. 10$ uygulamadan 3$ almak mı ?
Yoksa 800$ ' a bir iPhone Satmak mı ?
Apple ' ın bunun hesabını yaptığına kesinlikle eminim. Apple ' a taleb düşerse ve artık insanlar almassa böyle bir işe kalkışabilir(App ' lerden para kazanmak için) ama şimdi böyle bişey yapıcağını hiç sanmıyorum. İnsanlar virüs bulaşan telefonlara sahip olmak istemezler. Hele ki wi-fi ' dan. Sizce de mantıklı değil mi?
Apple Çok büyük bir şirket. Bir düşünün bu kadar büyük bir şirket, JB'yi engelleyemez mi ? ;)
Adamlar bastan yazılım yaptılar. Microsoft ' a rakip oldular. Bir düşünün. İsteseler şu dakikada yapıcakları bir Update ile JB'in kökünü kazırlar. Bunlar Ticaret oyunları. yakında bunlarıda görürüz.
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61gün 10 yıl

irfan666

Figure ,

Şöyle düşünelim. 10$ uygulamadan 3$ almak mı ?
Yoksa 800$ ' a bir iPhone Satmak mı ?

Apple ' ın bunun hesabını yaptığına kesinlikle eminim. Apple ' a taleb düşerse ve artık insanlar almassa böyle bir işe kalkışabilir(App ' lerden para kazanmak için) ama şimdi böyle bişey yapıcağını hiç sanmıyorum. İnsanlar virüs bulaşan telefonlara sahip olmak istemezler. Hele ki wi-fi ' dan. Sizce de mantıklı değil mi?
Apple Çok büyük bir şirket. Bir düşünün bu kadar büyük bir şirket, JB'yi engelleyemez mi ? ;)
Adamlar bastan yazılım yaptılar. Microsoft ' a rakip oldular. Bir düşünün. İsteseler şu dakikada yapıcakları bir Update ile JB'in kökünü kazırlar. Bunlar Ticaret oyunları. yakında bunlarıda görürüz.

o 10 dolarlık programların milyon defa satıldığını düşünürsen işler değişiyor dostum
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İrfan.S 10 yıl
Apple, JailBreak Yapılmamasını Maddi Yönden (Kendisinin herhangi bir maddi kaybı yok fakat application yazılımcılarının kaybı büyüktür Ama Apple için hava hoştur.) Ve Güvenlik yönünden sıkıntıları vardır. Apple'ı maddi yönü pek ilgilendirmez. Apple telefonu satar işine bakar. Ama güvenlik yönünden ilgilendirir. JailBreak yapılan telefonlar daha korunmasızlardır. Apple bu nedenle JailBreak Yapılmasını uygun bulmuyor. iPhone ' un güvenlik açıkları piyasada ki talebini düşürür.
Bu Yüzden Ben Virüsün, Apple ' ın işi olduğunu düşünmüyorum. Bence mantıklı olanda bu.
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Figure 10 yıl

irfan666

Apple, JailBreak Yapılmamasını Maddi Yönden (Kendisinin herhangi bir maddi kaybı yok fakat application yazılımcılarının kaybı büyüktür Ama Apple için hava hoştur.) Ve Güvenlik yönünden sıkıntıları vardır. Apple'ı maddi yönü pek ilgilendirmez. Apple telefonu satar işine bakar. Ama güvenlik yönünden ilgilendirir. JailBreak yapılan telefonlar daha korunmasızlardır. Apple bu nedenle JailBreak Yapılmasını uygun bulmuyor. iPhone ' un güvenlik açıkları piyasada ki talebini düşürür.

Bu Yüzden Ben Virüsün, Apple ' ın işi olduğunu düşünmüyorum. Bence mantıklı olanda bu.

Apple %30'unu alıyor bildiğim kadarıyla satılan yazılımlardan. Yani JB, Apple'ı maddi açıdan etkiliyor.
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ebayram 10 yıl
simdi jailbreak yapilmis telefonlara siradan bir linux veya unix makinaya baglanir gibi uzaktan ssh ile baglaniliyor. tabiki kullanici adi root ve parolanin alpine oldugunu sagir sultanda biliyor. Bu sartlar altinda telefonun ipi numarasini bilen herkes telefona ulasir ve root girisi yaparlar. Ama root parolasini degistirirsenin o zaman bulastirsinlar virusu. Hikaye yapiyorlar baska bir sey degil. putty den baglanin su root deyip alpina komutunu girdikten sonra passwd komutuyla root parolasini degistirirsenin %100(99.99) guvende olursunuz.
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Momo-Oz 10 yıl
kesinlikle applenin işidir bu..
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hellbutcher00096 10 yıl
ne kadar emin konusuyosunuz :) kimse kim yapcak bişe yk sncta
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TELESCOPE 10 yıl

DungeonKeeper

kesinlikle applenin işidir bu..



kesinlikle değilsede akla geliyor
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Master KENOBI 10 yıl
Bu virüs işi kesin apple'ın işdir.
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alimakkaya 10 yıl
Bilgi hirsizligi var ortada. Eger bir sekilde ucu apple a giderse ortada ne apple kalir ne iphone. Boyle bir riske gireceklerini zannetmiyorum.
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