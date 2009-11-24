Jailbreak’li iPhone’ları etkileyen 2.virus ortaya çıktı

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Yakın zamanda Avustralya'da ortaya çıkan ve Sophos Antivirus firmasının tespit ettiği ilk iPhone OS virusunun ardından; BBC, F-Secure güvenlik şirketi de Hollanda'a özel iPhone virusü tespit ettiği açıkladı. Kullanıcıları Hollanda'nın ünlü bankası ING'nin internet şubesinin giriş sayfasından farklı bir giriş sayfasına yönlendiren virus, sadece Apple'ın onaylamadığı Jailbreak işleminin yapıldığı iPhone'ları etkiliyor.

F-Secure'dan Mikko Hypponen'in BBC yaptığı açıklamada virusun şimdilik çok fazla kullanıcıyı etkilemediğini düşündüklerini ve yaygınlaşmasının Wi-Fi noktaları üzerinden olduğunu belirtirken, konuyla ilgili The Loop'a açıklamada bulunan Apple'ın basın sözcülerinden Natalie Harrison'da Virus'un sadece onaylamadıkları Jailbreak işlemini geçirmiş iPhone'ları etkilediğini ve önceden de açıkladıkları gibi Jailbreak'in güvenli bir işlem olmadığını ve cihazın stabil çalışmasına engel olduğunu yineledi.

Intego Security'de ortaya çıkan bu 2.virusun bir sunucuya bağlı olduğunu ve bu sunucuya etkilediği iPhone'larda bulunan kişisel bilgileri gönderdiğini açıkladı.