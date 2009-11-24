Jailbreak’li iPhone’ları etkileyen 2.virus ortaya çıktı

Yakın zamanda Avustralya'da ortaya çıkan ve Sophos Antivirus firmasının tespit ettiği ilk iPhone OS virusunun ardından; BBC, F-Secure güvenlik şirketi de Hollanda'a özel iPhone virusü tespit ettiği açıkladı. Kullanıcıları Hollanda'nın ünlü bankası ING'nin internet şubesinin giriş sayfasından farklı bir giriş sayfasına yönlendiren virus, sadece Apple'ın onaylamadığı Jailbreak işleminin yapıldığı iPhone'ları etkiliyor.
F-Secure'dan Mikko Hypponen'in BBC yaptığı açıklamada virusun şimdilik çok fazla kullanıcıyı etkilemediğini düşündüklerini ve yaygınlaşmasının Wi-Fi noktaları üzerinden olduğunu belirtirken, konuyla ilgili The Loop'a açıklamada bulunan Apple'ın basın sözcülerinden Natalie Harrison'da Virus'un sadece onaylamadıkları Jailbreak işlemini geçirmiş iPhone'ları etkilediğini ve önceden de açıkladıkları gibi Jailbreak'in güvenli bir işlem olmadığını ve cihazın stabil çalışmasına engel olduğunu yineledi.
Intego Security'de ortaya çıkan bu 2.virusun bir sunucuya bağlı olduğunu ve bu sunucuya etkilediği iPhone'larda bulunan kişisel bilgileri gönderdiğini açıkladı.
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Şöyle düşünelim. 10$ uygulamadan 3$ almak mı ?
Yoksa 800$ ' a bir iPhone Satmak mı ?
Apple ' ın bunun hesabını yaptığına kesinlikle eminim. Apple ' a taleb düşerse ve artık insanlar almassa böyle bir işe kalkışabilir(App ' lerden para kazanmak için) ama şimdi böyle bişey yapıcağını hiç sanmıyorum. İnsanlar virüs bulaşan telefonlara sahip olmak istemezler. Hele ki wi-fi ' dan. Sizce de mantıklı değil mi?
Apple Çok büyük bir şirket. Bir düşünün bu kadar büyük bir şirket, JB'yi engelleyemez mi ? ;)
Adamlar bastan yazılım yaptılar. Microsoft ' a rakip oldular. Bir düşünün. İsteseler şu dakikada yapıcakları bir Update ile JB'in kökünü kazırlar. Bunlar Ticaret oyunları. yakında bunlarıda görürüz.
o 10 dolarlık programların milyon defa satıldığını düşünürsen işler değişiyor dostum
Bu Yüzden Ben Virüsün, Apple ' ın işi olduğunu düşünmüyorum. Bence mantıklı olanda bu.
Apple %30'unu alıyor bildiğim kadarıyla satılan yazılımlardan. Yani JB, Apple'ı maddi açıdan etkiliyor.
kesinlikle değilsede akla geliyor