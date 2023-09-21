Yeni Honda ZR-V Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Yeni Honda ZR-V, özellikleriyle neler sunuyor❓
Yeni Honda ZR-V; 4568 mm uzunluğa, 1840 mm genişliğe, 1620 mm yüksekliğe ve 2657 mm aks mesafesine sahip. Hibrit motorlu rakiplerinden biri olan Corolla Cross ile kıyasladığımızda, yaklaşık 11 cm daha uzun bir gövdeye sahip olduğunu görmekteyiz. Ortalamanın altındaki 380 litrelik bagaj hacmine sahip olan modelde bu alan arka koltukların katlanmasıyla 1301 litreye kadar çıkıyor. Aracın ağırlığı ise 1639 kg olarak açıklanmış durumda.
ZR-V'deki i-MMD hibrit sistemin kalbinde 2.0 litre (1993cc) benzinli motor yer alıyor. Söz konusu sistemde benzinli motor tek başına 143 PS güç ve 186 Nm tork üretirken, elektrik motorunun da desteğiyle kullanıcıyla maksimum 184 PS güç ve 315 Nm tork sunuluyor. Önden çekiş düzenine sahip olan yeni Honda ZR-V, 0-100 km/s hızlanmasını 8 saniyede tamamlarken maksimum 173 km/s hıza ulaşabiliyor. ZR-V'nin birleşik yakıt tüketimi ise fabrika verilerine göre 5,8 litre.
Güvenlik donanımları arasında ise yorgunluk uyarı sistemi, viraj dönüş asistanı, dur/kalk özelliğine sahip akıllı uyarlanabilir hız sabitleyici, çarpışma hafifletici gaz kontrolü, düşük hız fren kontrolü, trafikte sürüş asistanı, trafik işareti tanıma sistemi, şeritte tutma asistanı, şerit takip sistemi, çarpışma uyarı sistemi ve acil durum fren desteği gibi standart özellikler öne çıkıyor.
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