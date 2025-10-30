Honda, Japonya'da iki yeni elektrikli araç prototipi tanıttı

Honda 0 α, yılın başında CES 2025’te tanıtılan Honda 0 Serisi’nin yeni üyesi olarak sahneye çıktı. Daha önce tanıtılan Honda 0 Saloon ve 0 SUV modellerinin ardından gelen bu araç, markanın yeni nesil elektrikli araç platformunu kullanıyor. Aracın seri üretim versiyonunun 2027’de Japonya ve Hindistan’da satışa çıkması planlanıyor.
Şirket, henüz 0 Serisi’ne ait modellerin motor veya batarya verilerini paylaşmadı. Ancak Honda, 0 Saloon ve 0 SUV’un yaklaşık 482 kilometre menzile sahip olacağını daha önce duyurmuştu.
Honda’nın fuarda tanıttığı ikinci model olan Super-ONE ise markanın “e: Dash BOOSTER” konsepti altında geliştirildi. Kompakt boyutlarına rağmen dinamik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen araç, "sürücünün tüm duyularını harekete geçiren" bir performans vadediyor.
“Super-ONE” ismi, Honda’nın “alışılmışın ötesine geçen” ve “yalnızca Honda’ya özgü” bir araç yaratma hedefini simgeliyor. Model, bu yıl tanıtılan hafif Honda N Serisi platformu üzerine inşa edilmiş.
Super-ONE'ın seri üretim versiyonu 2026 yılında Japonya'da satışa sunulacak. Ardından İngiltere ve Asya pazarlarında da farklı isimlerle satışa sunulması planlanıyor.
