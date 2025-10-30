Honda, Japonya'da iki yeni elektrikli araç prototipi tanıttı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Tam Boyutta Gör Honda, Tokyo'da düzenlenen Japonya Mobilite Fuarı'nda Honda 0 α ve Super-ONE isimli iki yeni elektrikli araç prototipi tanıttı. Bu iki model, markanın elektrikli mobiliteye geçiş stratejisindeki yeni aşamayı temsil ediyor.

Honda 0 α, yılın başında CES 2025’te tanıtılan Honda 0 Serisi’nin yeni üyesi olarak sahneye çıktı. Daha önce tanıtılan Honda 0 Saloon ve 0 SUV modellerinin ardından gelen bu araç, markanın yeni nesil elektrikli araç platformunu kullanıyor. Aracın seri üretim versiyonunun 2027’de Japonya ve Hindistan’da satışa çıkması planlanıyor.

Şirket, henüz 0 Serisi’ne ait modellerin motor veya batarya verilerini paylaşmadı. Ancak Honda, 0 Saloon ve 0 SUV’un yaklaşık 482 kilometre menzile sahip olacağını daha önce duyurmuştu.

Tam Boyutta Gör Honda’ya göre 0 α, “şehir ve doğa arasında köprü kuran” bir model olarak tasarlandı. Ön bölümde farlar, şarj girişi ve aydınlatmalı Honda logosu tek bir panelde birleştirilmiş. Arka tarafta ise fren, sinyal ve stop lambalarını birleştiren U şeklinde bir LED ışık imzası dikkat çekiyor.

Honda’nın fuarda tanıttığı ikinci model olan Super-ONE ise markanın “e: Dash BOOSTER” konsepti altında geliştirildi. Kompakt boyutlarına rağmen dinamik bir sürüş deneyimi sunmayı hedefleyen araç, "sürücünün tüm duyularını harekete geçiren" bir performans vadediyor.

Toyota, dünyanın en çok satan arabasını elektrikli hale getiriyor 1 gün önce eklendi

“Super-ONE” ismi, Honda’nın “alışılmışın ötesine geçen” ve “yalnızca Honda’ya özgü” bir araç yaratma hedefini simgeliyor. Model, bu yıl tanıtılan hafif Honda N Serisi platformu üzerine inşa edilmiş.

Tam Boyutta Gör Araçta bulunan “Boost Mode”, kısa süreli güç artışı sağlıyor. Bu mod, Honda’nın Aktif Ses Kontrolü sistemiyle senkronize çalışan simüle edilmiş yedi vitesli şanzıman sayesinde hem motor sesi hem de vites geçiş hissini gerçekçi şekilde yansıtıyor.

Super-ONE'ın seri üretim versiyonu 2026 yılında Japonya'da satışa sunulacak. Ardından İngiltere ve Asya pazarlarında da farklı isimlerle satışa sunulması planlanıyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yaşam

Otomobil Teknolojileri Haberleri

Honda, Japonya'da iki yeni elektrikli araç prototipi tanıttı

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: