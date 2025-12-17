Giriş
    Avrupa'ya özel BYD Dolphin G PHEV duyuruldu

    BYD, Avrupa pazarı için özel olarak geliştirdiği ilk modeli Dolphin G ile şarj edilebilir hibrit hatchback sınıfına giriyor. Yeni model, Golf GTE ve Prius’a doğrudan rakip olacak.

    Avrupa'ya özel BYD Dolphin G PHEV duyuruldu Tam Boyutta Gör
    BYD, Avrupa pazarına özel olarak geliştirdiği ilk modeliyle şarj edilebilir hibrit hatchback sınıfına adım atmaya hazırlanıyor. Dolphin G adı verilen yeni model, Volkswagen Golf GTE ve Toyota Prius gibi yerleşik rakiplere karşı konumlandırılacak ve markanın Avrupa’daki ürün gamında önemli bir dönüm noktası olacak.

    Dolphin G, tamamen elektrikli Dolphin hatchback’in PHEV alternatifi olarak sunulacak. Teknik detaylar henüz sınırlı olsa da modelin, BYD Atto 2 DM-i ile yakın akraba olması bekleniyor. Yaklaşık 4,3 metre uzunluğa ve 1,8 metre genişliğe sahip olacağı belirtilen Dolphin G’nin, aynı güç-aktarma sistemini kullanması öngörülüyor.

    Atto 2 DM-i’de görev yapan sistem, 1.5 litrelik dört silindirli benzinli motor ile önde konumlandırılmış bir elektrik motorundan oluşuyor. Bu kombinasyon Atto 2 DM-i’de toplam 259 beygir güç üretiyor ve büyük batarya seçeneğiyle 90 kilometreye kadar tamamen elektrikli sürüş menzili sağlıyor. Daha alçak, hafif ve aerodinamik bir gövdeye sahip olması beklenen Dolphin G’nin aynı teknik altyapıyla bu değerlerin üzerine çıkma potansiyeli bulunuyor.

    BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, modelle ilgili temel teknik ayrıntıları paylaşmaktan kaçınsa da Dolphin G’nin Çinli markanın Avrupa pazarı için sıfırdan tasarladığı ilk otomobil olacağını doğruladı. Li, Çin pazarında bu tip PHEV hatchback’ler için talep bulunmadığını, bu nedenle modelin tamamen Avrupa ihtiyaçları gözetilerek geliştirildiğini vurguladı.

    BYD, Avrupa pazarına yönelik üretime gelecek yıl Macaristan’daki yeni fabrikasında başlayacak. İlk etapta Dolphin Surf ve Atto 2 modelleri üretilecek. Dolphin G’nin de kısa süre sonra üretim hattına dahil edilmesi ihtimaller arasında yer alıyor.

    PlayStation temalı mekanik saat çıktı

