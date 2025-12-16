Stellantis ve Bolt'tan Avrupa'da "sürücüsüz araç" ortaklığı

Otomotiv dünyasına ilişkin gelişmeleri yakından takip eden Barış, DonanımHaber okurlarına otomobil haberleri çoğunlukta olmak üzere Türkiye gündemine ilişkin içerikler de aktarıyor.

Stellantis, Avrupa’nın lider mobilite platformu Bolt ile Avrupa genelinde ticari operasyonlarda kullanılmak üzere Seviye 4 (sürücüsüz) otonom araçların geliştirilmesi ve devreye alınmasını birlikte araştırmak amacıyla bir iş birliği anlaşmasına imza attıklarını duyurdu.

Bu iş birliği, özellikle eK0 orta boy van ve STLA Small platformları olmak üzere Stellantis’in AV-Ready Platforms teknolojisini Bolt’un geniş mobilite ağıyla bir araya getirecek. Bolt, hâlihazırda 23 AB üyesi ülke dahil olmak üzere 50’den fazla ülkede yolcu taşıma hizmeti sunuyor ve tamamen otonom, sürücüsüz yolculuk deneyimi sağlayacak bu araçları paylaşımlı mobilite platformuna entegre etmeyi hedefliyor.

İlk üretim hedefi 2029

Tam Boyutta Gör Esneklik ve ölçeklenebilirlik odağıyla tasarlanan Stellantis AV-Ready Platforms teknolojisi, gelişmiş sensör paketleri, yüksek performanslı bilgi işlem altyapısı ve sistem yedeklilikleriyle donatılmış durumda. Bu yapısı sayesinde en yüksek güvenlik ve güvenilirlik standartlarını karşılarken, hizmet operatörleri için toplam sahip olma maliyetini optimize ediyor ve sektördeki en rekabetçi çözümlerden biri haline geliyor.

Şirketler, 2026 itibarıyla Avrupa ülkelerinde test araçlarını devreye alarak deneme çalışmalarına başlamayı planlıyor. Odak noktası, Avrupa’nın en yüksek güvenlik ve performans standartlarını karşılayan bir hizmet altyapısı oluşturmak olacak. Yaygınlaştırma süreci; prototiplerden pilot filolara ve ardından kademeli endüstriyel ölçek büyütmeye kadar aşamalı bir yaklaşım izleyecek. İlk üretim hedefi ise 2029 olarak belirlendi.

Her iki şirket de geçerli güvenlik, veri koruma ve siber güvenlik standartlarıyla tam uyum içinde; test, sertifikasyon ve ölçeklenebilir yaygınlaştırma süreçlerine yönelik sorumlu bir yaklaşımı desteklemek amacıyla Avrupa düzenleyici kurumlarıyla yakın iş birliği içerisinde çalışacak. Stellantis için bu iş birliği, Avrupa’daki hızla büyüyen iş ortağı ekosistemini genişletirken, güvenli ve güvenilir Seviye 4 sürücüsüz araçların ölçekli devreye alınması için tasarlanan AV-Ready Platforms teknolojisini kullanarak küresel sürücüsüz mobilite stratejisini ileriye taşıyor. Bolt için ise bu ortaklık, 2035 yılına kadar paylaşımlı mobilite platformunda 100 bin otonom aracı hizmete sunma hedefi doğrultusunda atılmış bir sonraki stratejik adımı temsil ediyor.

