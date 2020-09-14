Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Anlık Bildirim
    uzay ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Japonya, Mars'a 8K çözünürlükte kameralar gönderecek

    Japonya, 2024 için planlanan MMX misyonunda Mars ve uydularına 8K çözünürlükte kameralar göndermeyi planlıyor.
    2 sa.
    457
    12
    3
    Uzay
    Abone ol
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    Japonya, Mars'a 8K çözünürlükte kameralar gönderecek

    Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) uzayda yine önemli bir işe imza atarak Mars'a 8K çözünürlükte kameralar gönderileceğini açıkladı. Milli yayın kuruluşu NHK ile önemli bir iş birliğine giden JAXA, Mars ve uydularınının ilk kez 8K çözünürlükte fotoğraflarını çekecek. 

    Super Hi-Vision isimli kameraların NHK tarafından geliştirileceği ve JAXA'ya sunulacağı belirtiliyor. NHK daha önce JAXA'yla Hayabusa2 asteroit görevi, Kaguya Ay sondası ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çeşitli projelerde uzay araştırmalarının görsel sunumları için partnerlik yapmıştı. NHK-JAXA iş birliği şimdi Mars'a kadar uzanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Japonya'dan dev uzay görevi: Mars'ın uydusuna gidiyorlar"

    İlginizi Çekebilir Avatar Japonya'dan dev uzay görevi: Mars'ın uydusuna gidiyorlar

    Japonya, Mars'ın uydusundan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirecek

    Super Hi-Vision kameraları JAXA'nın 2024 için planladığı MMX (Martian Moons eXploration) görevinin bir parçası olacak. MMX misyonunda JAXA, Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'un kökenlerini araştırmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda geliştirilecek olan uzay aracı, 2024 yılında fırlatılacak ve 2025'te Mars sistemine ulaşmış olacak.

    MMX, Mars'a ulaştıktan sonra yaklaşık üç yıl boyunca Phobos ve Deimos üzerinde detaylı araştırmalar yapacak ve iki uydunun yüzey haritalarını çıkaracak. Üç yılın ardından ise uzay aracının Phobos'a doğru harekete geçmesi ve Phobos'un yüzeyine iniş yapması planlanıyor. Uzay aracının Phobos yüzeyinde en az 2 santimetrelik bir delik açması ve yine en az 10 gramlık örnek madde toplaması hedefleniyor.

    Phobos'taki örnek toplama süreci tamamlandıktan sonra MMX Dünya'ya doğru harekete geçecek. Uzay aracının Ağustos 2028'de yola çıkması ve Eylül 2029'ta da Yeryüzü'ne ulaşması bekleniyor.

    8K çözünürlüğündeki Super Hi-Vision kameraları, MMX uzay aracının Mars ve uydularındaki beş yıllık dev görevini detaylı bir şekilde görüntülüyor olacak. JAXA ve NHK, çekilen fotoğrafların bir kısmını düzenli olarak tüm dünyayla paylaşmayı planlıyor. Fotoğrafların tamamı orijinal halleriyle 2029'da MMX'in Dünya'ya geri dönüşüyle elimize ulaşacak.



    Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Charaznable (Char Aznable) 2 sa. en beğenilen
    Adamların TRT'si(NHK)marsa gidecek uydu için kamera yapar bir de bizim TRT'nin yaptığı işlere bak
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    Charaznable (Char Aznable) 2 sa. en beğenilen
    Adamların TRT'si(NHK)marsa gidecek uydu için kamera yapar bir de bizim TRT'nin yaptığı işlere bak
    Yanıtla +6
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    lucifered 2 sa. yeni yorumcu
    Hadi götürün bakalım sanki yaşayabilecez ya :D
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 11 dk. Çinli elektrikli otomobillere bir yenisi eklendi: ORA Good Cat 47 dk. Vefat sayısında 4 ayın rekoru (14 Eylül) 1 sa. Ping düşüren router'ı bulduk "ASUS RT-AX86U incelemesi" 1 sa. Venüs'te yaşam izi bulundu! Tarihi keşif ne anlama geliyor? 2 sa. AMD’nin yeni Agesa yaması çekirdekler arası gecikmeyi %14 düşürdü 2 sa. GÖRÜNTÜLENEN Japonya, Mars'a 8K çözünürlükte kameralar gönderecek Sonraki ÖTV düzenlemesi sonrası ikinci el otomobil fiyatları 10 günde yüzde 10 arttı 3 sa. Samsung özelleştirilmiş çekirdek çalışmalarını rafa kaldırıyor 4 sa. Facebook yeni VR kaskının videosunu yanlışlıkla (!) yayınladı 4 sa. Uzaktan Komutalı İnsansız Kara Platformu Boğaç, yaralı tahliye aracına dönüştürüldü 5 sa. RTX 2080 Ti ile eşleşen RX 6000 kartı ortaya çıktı 6 sa. Venüs'te yaşam izi bulundu! Astronomlar bugün tarihi açıklamayı yapacak 6 sa. Yerli baz istasyonu ULAK, 71 ilde görev yapıyor 6 sa. Realme Narzo 20 serisinin tanıtım tarihi açıklandı 7 sa. TikTok’un devredilmesine algoritmalar dahil değil 7 sa. Ford Kuga ve Puma, test sürüşü için kapınıza kadar geliyor 8 sa. Samsung etkinliğe doymuyor: Üçüncüsü yolda 8 sa. En ilginç oyuncu donanımı ile tanışın: Akrep kral koltuğu 9 sa. TikTok ile Microsoft anlaşamadı; ibre Oracle’a döndü 10 sa. Nvidia resmi olarak ARM’ı satın aldı 19 sa. Borderlands 3, PS5 ve Xbox Series X’de 4K 60fps özelliği kazanıyor 23 sa. Mercedes sedan otomobil sayısını azaltmayı düşünmüyor 1 gün Google Pixel 3 ve Pixel 4 telefonların pilleri şişmeye başladı 1 gün Garmin'in yeni akıllı saatleri ortaya çıktı 1 gün Samsung, 2021 yılında ekran altı kameralı ilk telefonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor 1 gün Elon Musk, 22 Eylül'deki Tesla Batarya Günü'nde şirketin gelişmiş pil teknolojisini açıklayacak Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    PS | Dijital Ortaklık, Oyun ve Hesap Satış & Takas Grubu (Sat...
    DH Forum
    TV Tavsiyeleri
    DH Forum
    Lidar tarayıcılı iPhone 12 Pro'nun metal çerçeveye sahip kasas...
    DonanımHaber
    Tim Cook’un yerine gelecek isim belli oldu
    DonanımHaber
    Elektrikli Hummer, "yengeç modu" sayesinde yana doğru hareket ...
    DonanımHaber
    TCDD’den elektrikli scooter hizmeti: Çuf Çuf
    DonanımHaber
    Dune Filminden İlk Fragman Paylaşıldı
    Bölüm Sonu Canavarı
    Demon's Souls Remake'ten İki Yeni Ekran Görüntüsü
    Bölüm Sonu Canavarı
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim
    Yeni Haber
    şimdi
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız