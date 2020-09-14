Japonya, Mars'a 8K çözünürlükte kameralar gönderecek

Japonya Uzay Araştırma Ajansı (JAXA) uzayda yine önemli bir işe imza atarak Mars'a 8K çözünürlükte kameralar gönderileceğini açıkladı. Milli yayın kuruluşu NHK ile önemli bir iş birliğine giden JAXA, Mars ve uydularınının ilk kez 8K çözünürlükte fotoğraflarını çekecek.

Super Hi-Vision isimli kameraların NHK tarafından geliştirileceği ve JAXA'ya sunulacağı belirtiliyor. NHK daha önce JAXA'yla Hayabusa2 asteroit görevi, Kaguya Ay sondası ve Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki çeşitli projelerde uzay araştırmalarının görsel sunumları için partnerlik yapmıştı. NHK-JAXA iş birliği şimdi Mars'a kadar uzanıyor.

Ayrıca Bkz. "Japonya'dan dev uzay görevi: Mars'ın uydusuna gidiyorlar"

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Japonya, Mars'ın uydusundan örnek maddeler toplayıp Dünya'ya getirecek

Super Hi-Vision kameraları JAXA'nın 2024 için planladığı MMX (Martian Moons eXploration) görevinin bir parçası olacak. MMX misyonunda JAXA, Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'un kökenlerini araştırmak istiyor. Bu amaç doğrultusunda geliştirilecek olan uzay aracı, 2024 yılında fırlatılacak ve 2025'te Mars sistemine ulaşmış olacak.

MMX, Mars'a ulaştıktan sonra yaklaşık üç yıl boyunca Phobos ve Deimos üzerinde detaylı araştırmalar yapacak ve iki uydunun yüzey haritalarını çıkaracak. Üç yılın ardından ise uzay aracının Phobos'a doğru harekete geçmesi ve Phobos'un yüzeyine iniş yapması planlanıyor. Uzay aracının Phobos yüzeyinde en az 2 santimetrelik bir delik açması ve yine en az 10 gramlık örnek madde toplaması hedefleniyor.

Phobos'taki örnek toplama süreci tamamlandıktan sonra MMX Dünya'ya doğru harekete geçecek. Uzay aracının Ağustos 2028'de yola çıkması ve Eylül 2029'ta da Yeryüzü'ne ulaşması bekleniyor.

8K çözünürlüğündeki Super Hi-Vision kameraları, MMX uzay aracının Mars ve uydularındaki beş yıllık dev görevini detaylı bir şekilde görüntülüyor olacak. JAXA ve NHK, çekilen fotoğrafların bir kısmını düzenli olarak tüm dünyayla paylaşmayı planlıyor. Fotoğrafların tamamı orijinal halleriyle 2029'da MMX'in Dünya'ya geri dönüşüyle elimize ulaşacak.

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