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İşte Dünya'ya en çok benzeyen gezegen! Sadece 12 ışık yılı uzaklıkta

Astronomlar Dünya'ya en çok benzeyen ötegezegeni keşfetti. İşte sadece 12,5 ışık yılı uzaklıkta yer alan Teegarden b ve Teegarden c isimli gezegenlerin detayları:
2 gün (Son Güncelleme: 2 gün)
5,5b
1
27
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, bugün çok önemli bir duyuru yaptı. Astronomy and Astrophysics dergisinde yayınlanan makaleye göre sadece 12,5 ışık yılı uzaklıkta yeni potansiyel Dünya'lar keşfedildi. Teegarden b ve Teegarden c ismi verilen gezegenler Dünya'ya çok yakın bir konumda yer aldıkları için "kozmik komşularımız" olarak nitelendiriliyor. Astronomların ifadelerine göre bulunan bu yeni gezegenlerin yaşama elverişli olma olasılığı oldukça yüksek.

Teegarden b ve Teegarden c, Teegarden isimli bir yıldızın yörüngesinde yer alıyor. Tam sekiz milyar yıl yaşında yaşlı bir yıldız olan Teegarden, küçük boyutları ve düşük parlaklığıyla dikkat çekiyor. Güneş'in sadece yüzde 10'u oranında bir kütleye sahip olan Teegarden, astronomların ifadelerine göre evrenin en küçük yıldızlarından birisi. Teegarden'ın yüzey sıcaklığı ise yalnızca 2700 santigrad derece seviyesinde.

Teegarden yıldızını diğer yıldızlardan farklı kılan özelliği ise pasif bir kırmızı cüce olması. Astronomlar Teegarden'ı "Güneş Sistemi çevresindeki en sessiz yıldızlardan birisi" olarak nitelendiriyor. Teegarden, güçlü güneş patlamalarının pek rastlanmadığı, düşük radyasyon yayan oldukça stabil bir yıldız. Bu özellikleri nedeniyle Teegarden'ın, yörüngesindeki Teegarden b ve Teegarden c için çok ideal bir ortama sahip olduğu belirtiliyor.

Teegarden b ve Teegarden c


Astronomların açıklamalarına göre Teegarden b ve Teegarden c gezegenlerinin her ikisinin de yaşama elverişli olma ihtimali var. Ancak yıldızına daha yakın bir konumda yer alan Teegarden b'nin Teegarden c'ye göre biraz daha özel olduğu belirtiliyor. Yayınlanan makaleye göre Teegarden b, yüzde 60 olasılıkla, 0 ila 50 santigrad derece arasında değişen oldukça ılık bir yüzey sıcaklığına sahip. Teegarden c'nin ise biraz daha Mars'a benzediği ve -50 santigrad derece gibi bir yüzey sıcaklığına sahip olduğu düşünülüyor. 

Teegarden b ve Teegarden c gezegenlerinin her ikisi de yıldızına çok yakın bir konumda yer alıyor. Astronomların ifadelerine göre Teegarden c'nin yıldızı etrafındaki bir tam turu sadece 4,9 günde tamamlanıyor. Teegarden c de 11,4 günde bir turunu tamamlıyor. Teegarden b ve Teegarden c; çok küçük, soğuk ve sönük bir yıldızın etrafında bulunmasına rağmen bu yakın konumları sayesinde yeterli düzeyde ısı ve ışık alabiliyor.

Astronomlar Teegarden b ve Teegarden c gezegenlerini, Yaşanılabilir Gezegenler Kataloğu'na (Habitable Exoplanets Catalog) bugün itibarıyla eklemiş. Bu listede şu anda 19 farklı gezegen yer alıyor. Ancak yeni eklenen Teegarden b'nin ilginç bir özelliği daha var. Teegarden b şu anda Dünya Benzerliği Endeksi'nde (Earth Similarity Index) en yüksek skora sahip gezegen olarak dikkat çekiyor.

Bilim insanları önümüzdeki dönemlerde Teegarden b ve Teegarden c'yi daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışacak. Gezegenin atmosferik yapısı veya yüzey suları gibi konularda şu an için pek bir bilgiye sahip değiliz. Bildiğiniz gibi oksijen ve su yaşamın olmazsa olmazları. Konuyla ilgili The Guardian'a konuşan araştırma lideri Mathias Zechmeister, Teegarden b ve Teegarden c'nin bir atmosfere sahip olması durumunda çok büyük bir ihtimalle yaşama elverişli olacağını söyledi.

https://www.theguardian.com/science/2019/jun/18/its-quiet-out-there-scientists-fail-to-hear-signals-of-alien-life Yorum Yaz
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darkaura 2 gün en beğenilen
12.5 isik yili kozmik olcekde tukuruk mesafes bile degil. Bu kadar yakin mesafede bile yasama uygun sartlarda gezegen varsa 100bin isik yili capli samanyolunda milyarlarca, on milyarlarca dunyada baska yerde yasam yok demek ne kadar mumkun.
12.5 isik yili kozmik olcekde tukuruk mesafes bile degil. Bu kadar yakin mesafede bile yasama uygun sartlarda gezegen varsa 100bin isik yili capli samanyolunda ...
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1 Yanıt Yanıtla +29
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Morphinz 2 gün
Teegarden B'ye doğru yola çıkan uzay aracı oraya vardığında bir de ne görsün... Gidene kadar Teegarden'ın güneşi sönmüş..
Neyse hadi geri dönelim diyip 25 ışık yılı sonra geri döndüklerinde dünya artık yerinde yoktu. Uzay aracı wtf diyerek en yakın güneşe çakılmak üzere yoluna devam ediyor.
Şaka bir yana, keşke derin uzay araştırmalarını daha hızlı yapmanın bir yolu olsaydı. Uzay o kadar büyük ki insanın aklı duruyor.
Bu kadar büyük bir alanda bizden çok daha gelişmiş galaksiler mevcut olabilir hatta Dünya'dan daha güzel gezegenler keşfedilmeyi bekliyor olabilir.
Hayat gerçekten inanılmaz.
Teegarden B'ye doğru yola çıkan uzay aracı oraya vardığında bir de ne görsün... Gidene kadar Teegarden'ın güneşi sönmüş..Neyse hadi geri dönelim diyip 25 ı...
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WB 2 gün
Sadece 12,5 isik yili, sadece 9.95 tl der gibi..
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serafon 15 sa.
Sadece sıcaklık yeterli mi yaşam için? Milyonlarca değişken var, sistem var şu dünyada. Sıcaklık 2-3 derece artsa felaket olacak diyoruz, en ufak iklim değişikliğine, tabiattaki değişikliklere dayanamıyoruz. Devasa bir ekosistem ancak yaşamı ayakta tutuyor. Oralarda hiç bir şey yok. Dünyanın en kötü yeri, bilinen gezegenlerin en iyi yerinden binlerce kez iyidir ama kim oralarda yaşamak ister veya yaşayabilir?
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turgayilhan 16 sa.
[spoiler=3011008504]Teegarden b'nin Teegarden c'ye göre biraz daha özel olduğu belirtiliyor. Yayınlanan makaleye göre Teegarden b, yüzde 60 olasılıkla, 0 ila 50 santigrad derece arasında değişen oldukça ılık bir yüzey sıcaklığına sahip. Teegarden c'nin ise biraz daha Mars'a benzediği ve -50 santigrad derece gibi bir yüzey sıcaklığına sahip olduğu düşünülüyor.  [/spoiler].
Basit bir ticari iş olarak görürsek Bizi C gezegenine itecekler Parası bok gibi olanıda B gezegeninde ikamet ettirecekler B ye gidebilmek için kaçak yolculuklar başlıyacak daha uçuk düşünecek olursak siyasi ayağında ak parti bile b gezegenine. Suriyeli yerleştirebilir.
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Starforces 1 gün
Yeni bir yaşanabilir gezegen bulduk diyelim, bomboş gezegen yeniden dünya gibi internet alt yapısı, binalar yollar uydular filan derken başka birşey olmayacak, dünyada yaşadığımızdan daha farklı ve gelişmiş ne olabilir fazla olarak ne yaşayabiliriz hiçbirşey, sadece dünya yokolursa medeniyet orada devam edecek yada uzay gemilerinde ordan oaraya dolaşacağız.
Tilkinin dönüp dolaşıp geldiği yer kendi yuvasıdır.
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Ayyasizmir 2 gün yeni yorumcu
Doğru mu allah bilir...
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sterig 2 gün
12 ışık yılı bir şey değil. İnsanoğlunun güneşinin sönmesine daha milyonlarca yıl var. Bu süre içinde başka bir gezegende kolonileşip insan ırkının devamını getireceklerdir. Benim merak ettiğim Güneş kırmızı dev olmaya başladığında bu gezegende hala insan olacak mı?
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Portraitclub 2 gün
Ben nalları dikkatten sonra yakmışım kibriti ya da tıkamışlar pamuğu ne fark eder. Biran önce zamanda yolculuk makinesini bulmamaları gerekiyor
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AndrewRayel 2 gün
Yakinmis hemen kamil koctan bilet alim
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cilekesdrag 2 gün
Dünya düzdür arkadaşlar bu oyunlara gelmeyin. Dış güçlerin bir oyunu bu
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CertainCrimes 2 gün yeni yorumcu
Kurcalayıp durmayın bozacaksınız.
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ReflexAction 2 gün
Daha ışık hızına bile ulaşamıyoruz kaldıki evrende ışık hızı bile yavaş kalıyor.
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astronomi, uzay araştırmaları ve
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