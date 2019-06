İşte Dünya'ya en çok benzeyen gezegen! Sadece 12 ışık yılı uzaklıkta

yeni potansiyel Dünya'lar keşfedildi. Teegarden b ve Teegarden c ismi verilen gezegenler Dünya'ya çok yakın bir konumda yer aldıkları için "kozmik komşularımız" olarak nitelendiriliyor. Astronomların ifadelerine göre bulunan bu yeni gezegenlerin yaşama elverişli olma olasılığı oldukça yüksek. Uluslararası astronomlardan oluşan bir grup bilim insanı, bugün çok önemli bir duyuru yaptı. Astronomy and Astrophysics dergisinde yayınlanan makaleye göre sadece 12,5 ışık yılı uzaklıktakeşfedildi.veismi verilen gezegenler Dünya'ya çok yakın bir konumda yer aldıkları içinolarak nitelendiriliyor. Astronomların ifadelerine göre bulunan bu yeni gezegenlerinoldukça yüksek.

bir atmosfere sahip olması durumunda çok büyük bir ihtimalle yaşama elverişli olacağını söyledi. Bilim insanları önümüzdeki dönemlerde Teegarden b ve Teegarden c'yi daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışacak. Gezegenin atmosferik yapısı veya yüzey suları gibi konularda şu an için pek bir bilgiye sahip değiliz. Bildiğiniz gibi oksijen ve su yaşamın olmazsa olmazları. Konuyla ilgili The Guardian'a konuşan araştırma lideri Mathias Zechmeister, Teegarden b ve Teegarden c'ninçok büyük bir ihtimalle yaşama elverişli olacağını söyledi.

Teegarden b ve Teegarden c,yörüngesinde yer alıyor. Tam sekiz milyar yıl yaşında yaşlı bir yıldız olan Teegarden, küçük boyutları ve düşük parlaklığıyla dikkat çekiyor. Güneş'in sadece yüzde 10'u oranında bir kütleye sahip olan Teegarden, astronomların ifadelerine görebirisi. Teegarden'ın yüzey sıcaklığı ise yalnızca 2700 santigrad derece seviyesinde.Teegarden yıldızını diğer yıldızlardan farklı kılan özelliği ise pasif bir kırmızı cüce olması. Astronomlar Teegarden'ı "Güneş Sistemi çevresindeki en sessiz yıldızlardan birisi" olarak nitelendiriyor. Teegarden, güçlü güneş patlamalarının pek rastlanmadığı, düşük radyasyon yayan oldukça stabil bir yıldız. Bu özellikleri nedeniyle Teegarden'ın, yörüngesindeki Teegarden b ve Teegarden c için çok ideal bir ortama sahip olduğu belirtiliyor.Astronomların açıklamalarına göre Teegarden b ve Teegarden c gezegenlerinin. Ancak yıldızına daha yakın bir konumda yer alan Teegarden b'nin Teegarden c'ye göre biraz daha özel olduğu belirtiliyor. Yayınlanan makaleye göre Teegarden b, yüzde 60 olasılıkla,arasında değişen oldukça ılık bir yüzey sıcaklığına sahip. Teegarden c'nin ise biraz daha Mars'a benzediği vegibi bir yüzey sıcaklığına sahip olduğu düşünülüyor.Teegarden b ve Teegarden c gezegenlerinin her ikisi de yıldızına çok yakın bir konumda yer alıyor. Astronomların ifadelerine göre Teegarden c'nin yıldızı etrafındaki bir tam turuTeegarden c debir turunu tamamlıyor. Teegarden b ve Teegarden c; çok küçük, soğuk ve sönük bir yıldızın etrafında bulunmasına rağmen bu yakın konumları sayesinde yeterli düzeyde ısı ve ışık alabiliyor.Astronomlar Teegarden b ve Teegarden c gezegenlerini,'na (Habitable Exoplanets Catalog) bugün itibarıyla eklemiş. Bu listede şu anda 19 farklı gezegen yer alıyor. Ancak yeni eklenen Teegarden b'nin ilginç bir özelliği daha var. Teegarden b şu anda Dünya Benzerliği Endeksi'nde (Earth Similarity Index)gezegen olarak dikkat çekiyor.