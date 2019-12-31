Jeff Bezos destekli nükleer füzyon şirketi, 100 milyon dolar yatırım aldı

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Kanada merkezli nükleer füzyon araştırma şirketi General Fusion, dünyanın çeşitli yerlerinden büyük yatırımlar almaya devam ediyor. Bloomberg'de yer alan ifadelere göre şirket, kısa bir süre içerisinde toplamı 100 milyon doları aşan iki yeni yatırım almayı başarmış.

General Fusion çalışmaları Kanada devletinden önemli destekler görüyor. Devletin Strajik İnovasyon Fon'undan toplam 38 milyon dolarlık yatırım General Fusion grubuna gitmiş. Kanadalı araştırmacılar ayrıca Singapur merkezli yatırım şirketi Temasek Holdings'ten de 65 milyon dolar yatırım almayı başarmış. Bu iki yeni yatırımla birlikte grubun bugüne kadar topladığı paranın 200 milyon doların üzerine çıktığı belirtiliyor.

Amazon CEO'su ve dünyanın en zengin insanı olan Jeff Bezos da General Fusion'ın yatırımcıları arasında bulunuyor. Bezos'un kişisel yatırımlarıyla ilgilenen Bezos Expeditions, General Fusion çalışmalarının ilk destekçilerinden birisiydi.

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Konuyla ilgili bazı açıklamalar yapan General Fusion başkanı Christofer Mowry, nükleer füzyonun, hepimizin hayalini kurduğu 'karbonsuz enerji geleceği' için çok büyük bir öneme sahip olduğunu belirtti. Mowry, aldıkları yeni 100 milyon dolarlık yatırımın aynı zamanda dünyanın nükleer füzyon hayalini desteklemeye ne kadar hazır olduğunu da bir anlamda ortaya koyduğunu söylüyor.

General Fusion'in ilk deneysel füzyon santrali şu anda yapım sürecinde bulunuyor. Şirketin ilk örneği ne zaman tamamlanacak bu konuda herhangi bir ifade kullanılmamış. General Fusion yetkilileri daha önce yaptıkları bir açıklamada, Fransa'da inşaası süren ITER santralinden bile daha erken bir tarihte füzyondan enerji elde etmeyi amaçladıklarını belirtmişti. Tabi General Fusion'ın elindeki kısıtlı imkanlarla bu hedefe ulaşması biraz zor görünüyor diyebiliriz.

Dünyanın en büyük füzyon projesi olan ITER, 35 farklı ülkenin desteğiyle ve tam 65 milyar dolarlık bir bütçeyle inşaa ediliyor. ITER'ın 2025 yılında ilk plazma deneylerine, 2035 yılında ise tam ölçekli döteryum-trityum deneylerine start vermesi bekleniyor.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2019-12-16/bezos-backed-fusion-start-up-raises-100-million-for-demo-system