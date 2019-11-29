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    Çin'in yeni nesil 'yapay güneşi' tamamlandı "Sınırsız enerjiye doğru"

    Nükleer füzyon çalışmalarında öncü ülkelerden olan Çin, yeni nesil reaktörünün geliştirme sürecinde sona geldi. HL-2M isimli reaktör önümüzdeki yıl ilk kez çalıştırılacak.
    2 sa. (Son Güncelleme: 1 sa.)
    3,7b
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    15
    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    Çin'in yeni nesil 'yapay güneşi' tamamlandı

    Tüm insanlığa yetecek kadar sınırsız ve temiz enerji vaadi sunan nükleer füzyon, dünyanın her tarafından bilim insanlarının yaklaşık 60 yıldır üzerinde çalıştığı çok büyük bir hayal. Günümüzde ABD, Çin, Almanya, Fransa ve Güney Kore gibi devletlerin yanı sıra Google gibi özel şirketler dahi nükleer füzyona çok büyük yatırımlar yaparak sınırsız enerji hayalini gerçeğe dönüştürmek için uğraş veriyor.

    Bu alandaki çalışmalarda lider ülkelerden olan Çin, yeni nesil deneysel füzyon reaktörü HL-2M'nin geliştirme sürecinde sona gelindiğini açıkladı. Yerel haber ajansı Xinhua'da yer alan ifadelere göre tokamak türü bir reaktör olan HL-2M, önümüzdeki yıl itibarıyla resmen faaliyetlere başlayacak.

    HL-2M'nin, Çin'in önceki füzyon reaktörlerine göre çok daha gelişmiş bir manyetik sınırlandırma sistemine sahip olduğu belirtiliyor. Konuyla ilgili konuşan proje lideri Duan Xuru, HL-2M'nin yaklaşık 200 milyon santigrad derece sıcaklıkta hidrojen plazma bulutu üretebileceğini söyledi. HL-2M'nin bu sıcaklıktaki bir plazmayı ne kadar süre muhafaza edebileceğini hep beraber göreceğiz.

    Ayrıca Bkz. "Nükleer füzyon sandığımızdan daha mı yakın? İşte MIT'li bilim insanının ilginç tahmini"

    Çin'in deneysel füzyon reaktörlerinde elde ettiği veriler, dünyanın en büyük füzyon reaktörü projesi olan ITER'ın (Uluslararası Termonükleer Deneysel Reaktör) geliştirme süreci için çok büyük bir öneme sahip. Uluslararası bir araştırma ve mühendislik megaprojesi olan ITER; Avrupa Birliği, Rusya, Amerika Birleşik Devletleri, Çin, Güney Kore, Hindistan ve Japonya ortaklığında geliştiriliyor. 2035 yılında ilk döteryum-trityum füzyon reaksiyonunu gerçekleştirecek olan ITER'ın, nükleer füzyondan verimli bir şekilde enerji elde ederek tarihi bir ilke imza atması bekleniyor.

    Nükleer füzyon tarihi değiştirebilir mi?

    Füzyon, günümüzdeki klasik nükleer santrallerde gerçekleşen fisyon reaksiyonlarının tam tersi. Yani atomları parçalamak yerine atomları birleştirerek (genellikle iki hidrojen atomu) enerji üretmeye dayanıyor. Yıldızımız Güneş'in de yakıt kaynağı olan bu reaksiyonlar, hem herhangi bir radyoaktif atık oluşturmuyor hem de fisyon reaksiyonlarına göre çok çok daha fazla enerji ortaya çıkarıyor.

    Çin'in yeni nesil 'yapay güneşi' tamamlandı
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    Tabi ancak Güneş ve Güneş gibi diğer yıldızların çekirdeklerinde ekstrem şartlar altında gerçekleşebilen bu reaksiyonları Yeryüzü'nde ortaya çıkarmak ve muhafaza etmek tahmin edebileceğiniz üzere pek de kolay bir iş değil. Zira füzyonun Yeryüzü'nde gerçekleşmesi için yaklaşık 100 milyon santigrad derece sıcaklığa ihtiyaç duyulurken aynı füzyon reaksiyonları Güneş'in çekirdeğinde 14.6 milyon santigrad derece sıcaklıkta ortaya çıkabiliyor(yüksek basınç sayesinde).

    Bilim insanları, 100 milyon santigrad derece sıcaklığında stabil bir şekilde füzyon reaksiyonları gerçekleştirebilecek bir reaktör üretmek için henüz yeterli teknolojiye sahip olmadığımızı söylüyor. Bir füzyon reaksiyonunu gerçekleştirmek ve ortaya çıkan plazmadan verimli bir şekilde enerji elde etmek o kadar zor ki günümüzde kullanılan füzyon reaktörleri bırakın sınırsız enerjiyi, çalışmak için harcadıkları enerjiyi bile karşılayamıyor.

    Bilim insanlarının "Mars'a insan göndermekten bile daha zor" şeklinde tanımladığı nükleer füzyon, şu an için bir hayal olarak kalmaya devam edecek. Ancak Çin'deki HL-2M, Almanya'daki Wendelstein 7-x ve nihai olarak Fransa'daki ITER gibi reaktörlerde yapılan çalışmalar her geçen gün bizleri bu hayale bir adım daha yaklaştırıyor. Bakalım Yeryüzü'nde yapay bir yıldızın üretildiği günleri görebilecek miyiz.



    http://www.xinhuanet.com/english/2019-11/26/c_138584676.htm Yorum Yaz
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    LKLC 1 sa. en beğenilen ironman68
    Deneysel bir reaktör diye belirttim. Verimli bir şekilde enerji elde edebilmek için 100 milyon santigrad derece sıcaklığındaki plazmayı herhangi bir problem yaşamadan çok uzun süre muhafaza edebilmeniz gerekiyor. Şu anki reaktörler bunu 10-20 saniye gibi bir süre için yapabiliyor yalnızca.

    Çin'in yeni reaktörü önümüzdeki yıl çalıştırılacak ve deneyler başlayacak ancak bu elbette füzyon enerjisini hemen kullanmaya başlayacağız anlamına gelmiyor. Aşılması gereken daha çok engel var.
    Deneysel bir reaktör diye belirttim. Verimli bir şekilde enerji elde edebilmek için 100 milyon santigrad derece sıcaklığındaki plazmayı herhangi bir problem yaş...
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    jedi_master 1 sa. Jacobıan
    Sebep?
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    Jacobıan 2 sa.
    biri haber editörünün kafasına termodinamik kanunlarını fırlatsın.
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    4 Avatar Avatar Avatar
    antigravity74100 10 dk.
    Bilmeyenlere öğrendiğim kadarı ile ben de ilave bilgiler vereyim. Bu füzyon reaktöründe yakıt olarak hidrojen izotoplarından döteryum ve trityum atomları manyetik alan içinde hapsedilerek, lazer ışınları ile 100 milyon santigrad derecede sıcaklık oluşturarak birleştirilmeye çalışılmaktadır. Bu hidrojen atomlarının birleşmesi sonucunda büyük bir ısı ortaya çıkmakta ve bu atomlar helyum atomuna dönüşmektedir. Bu reaktörün çalışmasında süreklilik kazandırılabilirse başarıya ulaşılacağına inanılmaktadır. Bu reaktör projesi yaklaşık olarak 60 yıldır insanoğlunun hayallerini süslemektedir. Başarılırsa diğer nükleer fisyon reaktörleri gibi radyoaktif atık sorunu kalmayacaktır. Bu füzyon reaktör projesinin çevreci olduğu kabul edilmektedir.
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    Morichannnn 49 dk.
    Yorumları okuyunca kendimden geçtim. Yorum yapmadan önce biraz bilginiz olsun.
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    antigravity74100 50 dk.
    Çalışma olarak ITER'den önde gidiyorlar. Başarıya ulaşabilecekler mi göreceğiz.
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    emir_sezer 1 sa.
    konu hakkında bilgim yok ama sorum çok. zaten küresel ısınma diyoruz buzullar eriyor diyoruz bu melanet şey daha da artırmaz mı ısınmayı. birde bu 007 james bond filminde işlenmişti sanıyorum
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    Ulan Musk 51 dk. emir_sezer
    Hocam küresel sıcaklık artışının sebebi; ürettiğimiz ısı enerjisi değil üretim için kullandığımız bazı yöntemlerin ortaya çıkarttığı yan ürünlerin dünyanın soğumasını yavaşlatması.
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    dostum kertenkele 1 sa.
    Patlayıp ta dünya höte gelmese bari. ikiyüzmilyon derece dünyaya gök taşı çarpmış gibi etki yapar herhalde hatta daha fazla.
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    gun 22 dk. dostum kertenkele
    Patlasa bir şey olmaz ki radyoaktivite bile oluşmaz azıcık süre çalışan reaktörden.
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    voltagram 1 sa.
    Kaç para lan bi güneş?
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    Jacobıan 2 sa.
    biri haber editörünün kafasına termodinamik kanunlarını fırlatsın.
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    jedi_master 1 sa. Jacobıan
    Sebep?
    Yanıtla +6
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    ironman68 2 sa.
    Reaktör tamamlandı önümüzdeki yıl çalıştırılacak demişsiniz sonrada yazının içeriğinde hayal olmaya devam edecek denmiş çelişkili olmamışmı?
    2 Yanıt Yanıtla +1
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    LKLC 1 sa. ironman68
    Deneysel bir reaktör diye belirttim. Verimli bir şekilde enerji elde edebilmek için 100 milyon santigrad derece sıcaklığındaki plazmayı herhangi bir problem yaşamadan çok uzun süre muhafaza edebilmeniz gerekiyor. Şu anki reaktörler bunu 10-20 saniye gibi bir süre için yapabiliyor yalnızca.

    Çin'in yeni reaktörü önümüzdeki yıl çalıştırılacak ve deneyler başlayacak ancak bu elbette füzyon enerjisini hemen kullanmaya başlayacağız anlamına gelmiyor. Aşılması gereken daha çok engel var.
    Yanıtla +9
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    Seavus 47 dk. ironman68
    Zaten deneysel bir reaktör çindeki ve mevcut şu ankiler. İter projesi füzyon çalışmalarını önde götürüyor. Editör deneysel reaktör tamamlandığı haberini vermiş, füzyonu hemen yarın kullanıyoruz demeyi kastetmemiş. Zaten bende başlığı görünce yapay güneş projesi sanmıştım oda gene aynı topraklardan :)
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