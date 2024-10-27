Nükleer füzyonda “gyrotron” ile tarihi dünya rekoru!

Thales tarafından yapılan açıklamada, TH1507U model gyrotron cihazının 140 gigahertz frekansında 360 saniye boyunca toplamda 1.3 megawatt radyo frekansı çıkışı sağladığı belirtildi. Bu önemli başarı, Almanya'nın Greifswald kentindeki Wendelstein 7-X stellaratorunda gerçekleşti.
Hidrojen gibi hafif atom çekirdeklerinin birleşerek helyum gibi daha ağır bir çekirdek oluşturması prensibine dayanan füzyon sürecinde yüksek miktarda enerji açığa çıkıyor. Nükleer füzyonun sağlanabilmesi için bilim insanları, öncelikle elektronların atomlardan ayrıldığı bir plazma oluşturmaya ihtiyaç duyuyor. Bu plazmanın yüksek sıcaklıklara kadar ısıtılması ve güçlü bir manyetik alan içinde tutulması gerekiyor. Şu anda bildiğimiz en gelişmiş füzyon araştırma türünün “manyetik füzyon” olduğu, bunun da milyonlarca derece sıcaklıklardaki bir plazmanın manyetik alanda hapsedilmesi anlamına geldiği ifade ediliyor.
Thales’in geliştirdiği bu gyrotron, Wendelstein 7-X projesinin merkezinde yer alarak, plazmanın ısınmasını ve dengede kalmasını sağlıyor. Füzyon yoluyla temiz ve sürdürülebilir enerji elde edilmesi hedeflenen bu projede, yüksek sıcaklıklarda plazma stabilizasyonu gibi temel bilimsel süreçlerin geliştirilmesi de amaçlanıyor.
Wendelstein 7-X: Füzyon araştırmalarının geleceği
Thales, Avrupa’da "gyrotron" adı verilen yüksek güçlü vakum tüplerini üreten tek şirket olarak öne çıkıyor. Avrupa Gyrotron Konsorsiyumu (EGYC) iş birliğiyle geliştirilen bu ileri teknoloji cihazlar, füzyon için plazmayı Güneş'in çekirdeğinden on kat daha sıcak hale getirebiliyor.
Gyrotron terimine uzak olanlar için basit bir açıklama yapmak doğru olacaktır. Gyrotron, tıpkı bir mikrodalga fırını gibi çalışan, ancak çok daha güçlü ve sofistike bir cihaz. Güçlü bir manyetik alan içinde hareket eden elektronlar sayesinde, milimetre dalgası adı verilen yüksek frekanslı mikrodalgalar üretiyor. Gyrotron’un çalışma prensibi biraz karmaşık olsa da, özetle elektronların bir vakum ortamında spiral bir yörüngede hareket etmesi ve bu sırada enerjiyi mikrodalga şeklinde yayması olarak açıklanabilir.
Tokamak ve stellarator
Buna karşılık stellaratorlar, herhangi bir akım sürücüsüne ihtiyaç duymadan sürekli çalışabilme özelliğine sahip. Bu özellik, uzun vadede daha kararlı bir çözüm sunuyor ancak stellaratorların, tokamaklar kadar etkili bir plazma hapsi sağlayıp sağlamadığı hâlâ deneysel ortamlarda değerlendiriliyor. Esasında Wendelstein 7-X’in kurulma amacı da buydu.Kaynakça https://www.thalesgroup.com/en/worldwide/group/press_release/thales-and-max-planck-institute-plasma-physics-set-world-record-field https://interestingengineering.com/energy/nuclear-fusion-thales-gyrotrons-plasma-heating Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu