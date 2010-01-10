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JVC, 3D görüntüleme için RealD firmasıyla iş birliğine gidiyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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JVC, 3D görüntüleme için RealD firmasıyla iş birliğine gidiyor
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3D görüntüleme teknolojileri geliştiren Real3D firması son günlerde adeta paylaşılamıyor. Geliştirdiği RealD görüntü teknolojisini Sony ve Samsung'a lisanslayan firmayla iş birliği yapacağını açıklayan üreticilerden bir diğer de JVC KENWOOD oldu. RealD formatıyla, panel bağımsız 3D özellikli herhangi bir televizyonda yüksek çözünürlükte 3D içerik sağlayan Real3D firması bu konuda oldukça iddialı.

JVC KENWOOD firmasının tepe yöneticisi Haruo Kawahara açıklamasında 3D teknoloji lideri RealD ile yaptıkları iş birliğinin, 3D görüntüleme cihazları operasyonunda dramatik bir ilerleme sağlayacağını ifade etti. Gelen bilgilere göre JVC, RealD'nin 3D görüntüleme teknolojisini Xpol polarizör ve polarize edilmiş pasif dairesel 3D gözlüklerin kullanan yeni nesil 3D LCD ekranlarında kullanmayı planlıyor.


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sotoxs 9 yıl
50 Hz epilepsi tetiklediği anlaşıldığında avrupada yasaklanmıştı. tasarruflu ampullerin radyasyon yaydığı için yasaklandığını duydum. fuarda philipsin 3D monitörünü 1 dakika izledikten sonra başım ağrımaya başlamıştı. onlarda birgün yasaklanır mı acaba avrupada? bizde serbest hepsi.
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sendemail 9 yıl
araba fıyatına satarlar artık ,yerel bır elektronık dukkanında samsung led tv gordum 8 bın tl etıketlı ıdı...sımdı avatarın s.kını 3.boyutunu evde gormek ıcın gezegen halkı sıraya gececek..Gozluklerı de beher okuz fıyatına olur...Ben tıyatroya yoneldım bundan sonra abıcım ,en pahalı tıyatro bıletı 6tl ıstanbulda.Tavsıye ederım,Tam uc boyutlu gozluge de ıhtıyac yok..Ses te orıjınal...
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oguzhan78 9 yıl

sendemail

araba fıyatına satarlar artık ,yerel bır elektronık dukkanında samsung led tv gordum 8 bın tl etıketlı ıdı...sımdı avatarın s.kını 3.boyutunu evde gormek ıcın gezegen halkı sıraya gececek..Gozluklerı de beher okuz fıyatına olur...Ben tıyatroya yoneldım bundan sonra abıcım ,en pahalı tıyatro bıletı 6tl ıstanbulda.Tavsıye ederım,Tam uc boyutlu gozluge de ıhtıyac yok..Ses te orıjınal...

Farklı bi bakış açısı.Lakin bu teknoloji eninde sonunda yayılıp günlük hayatımızdaki yeri alacak.
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homebird 9 yıl
Yeni alınan LCD ler şimdiden eskidi :)
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TELESCOPE 9 yıl
teknolojinin hızına yetişmek imkansız
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