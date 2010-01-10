JVC, 3D görüntüleme için RealD firmasıyla iş birliğine gidiyor

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3D görüntüleme teknolojileri geliştiren Real3D firması son günlerde adeta paylaşılamıyor. Geliştirdiği RealD görüntü teknolojisini Sony ve Samsung'a lisanslayan firmayla iş birliği yapacağını açıklayan üreticilerden bir diğer de JVC KENWOOD oldu. RealD formatıyla, panel bağımsız 3D özellikli herhangi bir televizyonda yüksek çözünürlükte 3D içerik sağlayan Real3D firması bu konuda oldukça iddialı.

JVC KENWOOD firmasının tepe yöneticisi Haruo Kawahara açıklamasında 3D teknoloji lideri RealD ile yaptıkları iş birliğinin, 3D görüntüleme cihazları operasyonunda dramatik bir ilerleme sağlayacağını ifade etti. Gelen bilgilere göre JVC, RealD'nin 3D görüntüleme teknolojisini Xpol polarizör ve polarize edilmiş pasif dairesel 3D gözlüklerin kullanan yeni nesil 3D LCD ekranlarında kullanmayı planlıyor.