J&W firması GeForce 9800GT tabanlı yeni ekran kartını kullanıma sunuyor

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Nvidia cephesinde son kullanıcıların gözü kulağı 8 Ocak'ta duyurulması beklenen GeForce GTX 285 ve 295 modellerinde. 55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan GT200b GPU'sunun güç verdiği modeline göre tek ve çift GPU'lu yeni ekran kartları için Nvidia son hazırlıklarını yapadursun firmanın iş ortakları mevcut modelleri esas alan yeni ekran kartlarını duyurmaya devam ediyor.

Adını özellikle AMD'nin 780G yonga setini esas alan Minix isimli kompakt anakartı ile duyuran J&W firması, Nvidia'nın GeForce 9800GT modelini esas alan yeni ekran kartını duyurdu. Firmanın yeni modeli tasarım özellikleri ve tercih edilen soğutucusuyla referans tasarım GeForce 9800GT modelinden ayrılırken G92 GPU'sunu esas alıyor ve iki farklı bellek seçeneği ile geliyor.

Grafik işlemcisi 650MHz'de çalışan kartın bellekleri ise 1800MHz'de görev yapıyor. 112x paralel işlem birimine sahip olan J&W'nin yeni modelinin 512MB/1024MB GDDR3 bellek alternatifleri bulunuyor. Destek veren platformlarda SLI kurulumuna da olanak tanıyan ekran kartı, Hybrid Power, CUDA ve PhysX teknolojilerine destek verirken yüksek tanımlı videolar için hızlandırma da yapabiliyor.

PCIe 2.0 spesifikasyonuyla uyumlu olan ekran kartında çift DVI ve HDTV konnektörleri bulunuyor. GPU üzerine konumlandırılan özel soğutucusu ile dikkat çeken kart 6-pin'lik ek güç girişine sahip. J&W firmasının önümüzdeki günlerde satışa sunulması beklenen GeForce 9800GT tabanlı yeni ekran kartıyla ilgili olarak henüz açıklanan net bir fiyat bilgisi bulunmuyor.