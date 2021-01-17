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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple

    Üreticilerin akıllı telefonlarından kulaklık girişini kaldırması kablosuz kulaklık pazarının büyümesini sağladı. Yayınlanan yeni istatistikler Apple'ın pazar lideri olduğunu gösteriyor.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Onur Seven
    Haber Editörü
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    Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple
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    Counterpoint Research araştırma şirketi giyilebilir cihaz pazarının durumuyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Paylaşılan istatistikler 2020 yılının üçüncü çeyreğini kapsıyor.

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    Ayrıca Bkz. "Samsung yeni telefonlarından şarj cihazı ve kulaklığı kademeli olarak kaldıracak"

    Uzmanlar pazarın büyümesindeki ana faktörün "kablosuz kulaklıklar" olduğunu söylüyorlar. Ayrıca 2020'de yıllık kablosuz kulaklık sevkiyatlarında %83'lük bir artış bekleniyor. Geçen yılın sonuçları henüz raporlanmadı.

    Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple
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    Apple birinci sırada

    Yukarıdaki grafik, giyilebilir cihaz pazarındaki durumu gözler önüne seriyor. En büyük pay kulaklıklara ait. Araştırmacılara göre üreticilerin akıllı telefonlarından 3.5 mm kulaklık girişini kaldırması kablosuz kulaklık sevkiyatlarını arttırdı.

    Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple
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    Buna ek olarak Apple ve Samsung gibi üreticilerin kutu içeriğinden kablolu kulaklığı çıkarması, kablosuz kulaklık segmentinin büyümesi için ciddi bir itici güç haline geliyor. Sevkiyat rakamlarına baktığımızda Apple'ın yüzde 29'luk payla pazar lideri olduğunu görüyoruz. Cupertinolu şirketi pastadan yüzde 13'lük pay koparan Xiaomi takip ediyor.



    https://www.counterpointresearch.com/tws-drives-2020-wearables-growth-smartwatches-add-momentum-2021/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    BalkanGöçmeniBirBey

    taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım

    1 saat önce
    trustrank

    wqe

    16 saat önce
    Ahayri

    Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.

    23 saat önce
    Xandive

    damn

    23 saat önce
    MetaLisT_

    Tüy döküyor mu ? :)

    1 gün önce
    frostburn

    ürkütücü

    1 gün önce
    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Halen bu kablosuz ürünleri anlayamamışımdır ve inatla da almayacağım, bataryası bitince güzelim ürünü KOMPLE çöpe atmak kadar gaddarca birşey yok, tabii ki sonraki kuşaklar için olan bir çevre kaygınız varsa, yok dünyanın sadece sizin etrafınızda döndüğünü ve siz öldükten sonrasının da umrunuzda olmadığını düşünüyorsanız zaten tartışılacak birşey yok. Politikacıların değiştirilebilir pil ve standartlarının oluşturulması açısından endüstriye ciddi bir baskı yapmaları gerek, hatta bu standartlar olmadan ürünlerin yasaklanması lazım. Düşünün cep telefonunuzun pili bitti, servise gidiyorsunuz ve diyor ki yapacak birşey yok, bu ürünlerin pili bittiyse kullanamazsınız dolayısı ile gelin size Pro ne bileyim ne karın ağrısı modeli çıktı, onu verelim. Sizleri resmen esrarkeş meselesi gibi ilk malı satıp da yeni malı satmak için yol yapan kötü adamlar gibi yoluyorlar!
    Halen bu kablosuz ürünleri anlayamamışımdır ve inatla da almayacağım, bataryası bitince güzelim ürünü KOMPLE çöpe atmak kadar gaddarca birşey yok, tabii ki sonr...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
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    BalkanGöçmeniBirBey (............ ............) 21 dk. ( Mesaj Silindi )
    bu apple ın sonu nokia gibi olacak gibime geliyor.
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    serdarcenk (Serdar Cenk Güvenç) 41 dk. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Halen bu kablosuz ürünleri anlayamamışımdır ve inatla da almayacağım, bataryası bitince güzelim ürünü KOMPLE çöpe atmak kadar gaddarca birşey yok, tabii ki sonraki kuşaklar için olan bir çevre kaygınız varsa, yok dünyanın sadece sizin etrafınızda döndüğünü ve siz öldükten sonrasının da umrunuzda olmadığını düşünüyorsanız zaten tartışılacak birşey yok. Politikacıların değiştirilebilir pil ve standartlarının oluşturulması açısından endüstriye ciddi bir baskı yapmaları gerek, hatta bu standartlar olmadan ürünlerin yasaklanması lazım. Düşünün cep telefonunuzun pili bitti, servise gidiyorsunuz ve diyor ki yapacak birşey yok, bu ürünlerin pili bittiyse kullanamazsınız dolayısı ile gelin size Pro ne bileyim ne karın ağrısı modeli çıktı, onu verelim. Sizleri resmen esrarkeş meselesi gibi ilk malı satıp da yeni malı satmak için yol yapan kötü adamlar gibi yoluyorlar!
    1 Yanıt Yanıtla +4
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    th9 31 dk. ( Mesaj Silindi ) serdarcenk
    pilinin bitmesi durumu 3 sene sonra olur.zaten ondan önce ürünün kendisi eskiyor.hangi kulaklık 4 sene kullanılabiliyor ki bt kulaklıklarda kullanılsın.
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    drjacob (... ) 43 dk. ( Mesaj Silindi )
    Lider olmadığı masa yok 😀😀😀
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