Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple

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Counterpoint Research araştırma şirketi giyilebilir cihaz pazarının durumuyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Paylaşılan istatistikler 2020 yılının üçüncü çeyreğini kapsıyor.

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Uzmanlar pazarın büyümesindeki ana faktörün "kablosuz kulaklıklar" olduğunu söylüyorlar. Ayrıca 2020'de yıllık kablosuz kulaklık sevkiyatlarında %83'lük bir artış bekleniyor. Geçen yılın sonuçları henüz raporlanmadı.

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Apple birinci sırada

Yukarıdaki grafik, giyilebilir cihaz pazarındaki durumu gözler önüne seriyor. En büyük pay kulaklıklara ait. Araştırmacılara göre üreticilerin akıllı telefonlarından 3.5 mm kulaklık girişini kaldırması kablosuz kulaklık sevkiyatlarını arttırdı.

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Buna ek olarak Apple ve Samsung gibi üreticilerin kutu içeriğinden kablolu kulaklığı çıkarması, kablosuz kulaklık segmentinin büyümesi için ciddi bir itici güç haline geliyor. Sevkiyat rakamlarına baktığımızda Apple'ın yüzde 29'luk payla pazar lideri olduğunu görüyoruz. Cupertinolu şirketi pastadan yüzde 13'lük pay koparan Xiaomi takip ediyor.

https://www.counterpointresearch.com/tws-drives-2020-wearables-growth-smartwatches-add-momentum-2021/

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