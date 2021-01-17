Kablosuz kulaklık pazarında sıralama belli oldu: Lider Apple

Counterpoint Research araştırma şirketi giyilebilir cihaz pazarının durumuyla ilgili yeni bir rapor yayınladı. Paylaşılan istatistikler 2020 yılının üçüncü çeyreğini kapsıyor.İlginizi Çekebilir Akıllı saat ve bileklik satışları arttı: Apple pazar lideri
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Uzmanlar pazarın büyümesindeki ana faktörün "kablosuz kulaklıklar" olduğunu söylüyorlar. Ayrıca 2020'de yıllık kablosuz kulaklık sevkiyatlarında %83'lük bir artış bekleniyor. Geçen yılın sonuçları henüz raporlanmadı.
Apple birinci sırada
Yukarıdaki grafik, giyilebilir cihaz pazarındaki durumu gözler önüne seriyor. En büyük pay kulaklıklara ait. Araştırmacılara göre üreticilerin akıllı telefonlarından 3.5 mm kulaklık girişini kaldırması kablosuz kulaklık sevkiyatlarını arttırdı.
Buna ek olarak Apple ve Samsung gibi üreticilerin kutu içeriğinden kablolu kulaklığı çıkarması, kablosuz kulaklık segmentinin büyümesi için ciddi bir itici güç haline geliyor. Sevkiyat rakamlarına baktığımızda Apple'ın yüzde 29'luk payla pazar lideri olduğunu görüyoruz. Cupertinolu şirketi pastadan yüzde 13'lük pay koparan Xiaomi takip ediyor.
https://www.counterpointresearch.com/tws-drives-2020-wearables-growth-smartwatches-add-momentum-2021/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Evcil hayvanların yerini almaya aday yapay zekaya sahip tüylü robot
taş devrinde mi jetgilllerdemi hatırlamıyorum ama evcil hayvanlarının yerini alan robotlar vardı sanırım
wqe
Evcil hayvanlarini oyuncak gibi kullanan insanlar icin yeni bir teknoloji degil.
damn
Tüy döküyor mu ? :)
ürkütücü